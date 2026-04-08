В Горловке сообщили о новой опасности, с которой не справляется РЭБ
В Горловке сообщили о новой опасности, с которой не справляется РЭБ
Ситуация в Горловке за последние несколько суток резко ухудшилась, а ВСУ начали применять новые беспилотники с элементами искусственного интеллекта. Об этом 8 апреля сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на главу города Ивана Приходько
По словам Приходько, речь идет о дронах под названием "Марсианин". Он заявил, что такие аппараты развивают скорость до 300 километров в час, управляются не оператором, а искусственным интеллектом, и потому не фиксируются средствами радиоэлектронной борьбы и дрон-детекторами.
Глава Горловки рассказал, что во вторник около 22:00 была совершена атака на одно из промышленных предприятий города. По его словам, в результате удара пострадала третья городская больница, оставшаяся без стекол, а в прилегающем районе повреждены окна и засыпаны проездные дороги, включая одну из центральных магистралей.
Приходько также сообщил, что за прошедшие сутки в городе были ранены четыре человека.