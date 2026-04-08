https://ukraina.ru/20260408/v-gorlovke-soobschili-o-novoy-opasnosti-s-kotoroy-ne-spravlyaetsya-reb---1077662963.html

В Горловке сообщили о новой опасности, с которой не справляется РЭБ

Ситуация в Горловке за последние несколько суток резко ухудшилась, а ВСУ начали применять новые беспилотники с элементами искусственного интеллекта. Об этом 8 апреля сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на главу города Ивана Приходько

2026-04-08T11:55

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/03/1077480083_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_78f6261fc32d3653d2ffd340ecc5bd1e.jpg

По словам Приходько, речь идет о дронах под названием "Марсианин". Он заявил, что такие аппараты развивают скорость до 300 километров в час, управляются не оператором, а искусственным интеллектом, и потому не фиксируются средствами радиоэлектронной борьбы и дрон-детекторами. Глава Горловки рассказал, что во вторник около 22:00 была совершена атака на одно из промышленных предприятий города. По его словам, в результате удара пострадала третья городская больница, оставшаяся без стекол, а в прилегающем районе повреждены окна и засыпаны проездные дороги, включая одну из центральных магистралей. Приходько также сообщил, что за прошедшие сутки в городе были ранены четыре человека.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

