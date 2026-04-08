Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260408/v-gorlovke-soobschili-o-novoy-opasnosti-s-kotoroy-ne-spravlyaetsya-reb---1077662963.html
В Горловке сообщили о новой опасности, с которой не справляется РЭБ
Ситуация в Горловке за последние несколько суток резко ухудшилась, а ВСУ начали применять новые беспилотники с элементами искусственного интеллекта. Об этом 8 апреля сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на главу города Ивана Приходько
2026-04-08T11:55
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
прогнозы сво
сводка сво
горловка
приходько
вооруженные силы украины
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/03/1077480083_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_78f6261fc32d3653d2ffd340ecc5bd1e.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/03/1077480083_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_8bcd9a0eb9302442aa45b518e92b7794.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЛаборатория БПЛА группировки войск "Запад" на Рубцовском направлении СВО
Лаборатория БПЛА группировки войск Запад на Рубцовском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ситуация в Горловке за последние несколько суток резко ухудшилась, а ВСУ начали применять новые беспилотники с элементами искусственного интеллекта. Об этом 8 апреля сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на главу города Ивана Приходько
По словам Приходько, речь идет о дронах под названием "Марсианин". Он заявил, что такие аппараты развивают скорость до 300 километров в час, управляются не оператором, а искусственным интеллектом, и потому не фиксируются средствами радиоэлектронной борьбы и дрон-детекторами.
Глава Горловки рассказал, что во вторник около 22:00 была совершена атака на одно из промышленных предприятий города. По его словам, в результате удара пострадала третья городская больница, оставшаяся без стекол, а в прилегающем районе повреждены окна и засыпаны проездные дороги, включая одну из центральных магистралей.
Приходько также сообщил, что за прошедшие сутки в городе были ранены четыре человека.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
