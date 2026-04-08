"Примитивная ракета, сделанная на коленке" — эксперт о защите от "Фламинго" и советской школе ПВО
Украинская ракета "Фламинго" — примитивное оружие, сделанное на коленке, и существующие средства ПВО прекрасно с ней справляются. К уничтожению таких целей готовились еще со времен СССР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2026-04-08T14:00
14:00 08.04.2026
 
Украинская ракета "Фламинго" — примитивное оружие, сделанное на коленке, и существующие средства ПВО прекрасно с ней справляются. К уничтожению таких целей готовились еще со времен СССР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Журналист поинтересовался у Онуфриенко, как можно защититься от новых украинских ракет "Фламинго" и насколько они опасны. Эксперт ответил, что существующие средства российской ПВО прекрасно с ними справляются.
"От "Фламинго" защищают существующие средства. "Фламинго" — это примитивная ракета, сделанная на коленке. Прицепить к трубе реактивный двигатель и простенькую систему управления – дело нехитрое", — заявил он.
По словам Онуфриенко, эта ракета прекрасно захватывается РЛС. "К уничтожению таких целей прекрасно готовились со времен СССР", — пояснил эксперт, отметив что уничтожить крылатые ракеты проще, чем уничтожить рой БПЛА.
"С обычными крылатыми ракетами все как раз проще. А вот противодействие беспилотникам (к концу года будут запускать тысячи дронов за один раз) может быть только таким же дешевым и массовым. Потому что ни одна существующая система ПВО не в состоянии выдержать такие налеты", — резюмировал собеседник издания.
