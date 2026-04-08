Правда или действие: эксперты о том, как США пошли на уступки в Иране

Цивилизация устояла. Иран, похоже, одержал победу, пусть и временную, над гегемоном США. За считанные минуты до истечения ультиматума, который мог привести к масштабному военному конфликту, президент США Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного соглашения о перемирии с Исламской Республикой Иран

2026-04-08T13:45

По словам американского президента, критической точкой в переговорах стало обязательство Тегерана разблокировать Ормузский пролив — ключевую артерию мировой нефтяной торговли. В обмен на прекращение огня иранские военные согласились координировать безопасный проход судов с международными силами.Соглашение, заключенное при активном посредничестве Пакистана и Китая, вступает в силу немедленно и продлится 14 дней. "Это временная мера, но первый шаг к разрядке", — заявил Трамп. Данное перемирие — лишь пролог к дипломатической работе. Первый раунд переговоров между делегациями США и Ирана запланирован на 10 апреля. Местом встречи выбрана столица Пакистана Исламабад. Повестка будет строиться вокруг 10-пунктного плана, предложенного Тегераном. В "пакете" иранской стороны значатся требования полного снятия экономических санкций и обсуждение рамок ядерной программы. Обе стороны уже поспешили объявить о своей победе: в Вашингтоне настаивают на уступке по проливу, в Тегеране — на факте начала торгов об отмене ограничений. Но кто на самом деле может записать себе в актив события 8 апреля – анализировали эксперты в своих соцсетях.Журналист Илья ЮнашевДеэскалация — это, конечно, хорошо. Но не стоит забывать, что речь идёт о временном прекращении огня, а не о мире. Дальше всё зависит от переговоров, а мы-то с вами знаем, что это процесс небыстрый и непростой. Подведём пока промежуточные результаты:Руководство Ирана. Смены власти, как мечталось Трампу, не произошло, аятолла (хоть и новый) всё ещё у руля. Смены вектора не ожидаем.Ормузский пролив остаётся под контролем Тегерана. Иран согласился пропускать суда во время двухнедельного перемирия, но за плату. Оман тоже в доле, удачно успели.Обогащённый уран пока ещё в Иране, все планы Тегерана на его счёт всё ещё в силе.Соратники Ирана на перемирие не подписывались, так что напряжённость в регионе не уйдёт полностью.По очкам явно победа за Ираном. Более того, перемирие позволит ему пополнить бюджет и запасы вооружения. США, конечно, тоже не упустят шанса нарастить контингент поблизости. Пока что вся ситуация выглядит как временная передышка перед бурей.Журналист Наталия ОссЯ, конечно, дилетант в международных делах, но, читая экспертные комментарии про картонного тигра США, которого теперь, после фактического поражения от Ирана, мир не боится, тревожусь. И хочется предостеречь от шапкозакидательства. Мир, может, и не боится. Иран - да, с полным правом не боится. Идущий на смерть побеждает ее. Монархии Залива - да, разочарованы. Европа - да, раздражена, взбешена даже. А нам как раз следует опасаться. Мы же не Иран. Мы не обломали зубы бумажному тигру. Мы не показали готовность умереть за наши принципы. Мы в переговорах и ожидании. И теперь всю свою ярость на месте "бумажного" тигра я бы направила на не слишком грозную на вид Россию. США нужны результаты. А где их показать? Только помогая шакалам украинским. Они же думают, что Акелла ослабел.Публицист Андрей МедведевТрамп - человек яркий, творческий. Сегодня согласился на сделку, завтра передумает. Слово дал - слово взял. Такое было уже много раз. А самое главное, что на фоне переговоров с Ираном переброска сил на Ближний Восток не прекращается. Практически уверен, что это весь процесс закончится тем, что через две недели Трамп скажет: "Мы не договорились, никаких сделок, воюем дальше". США просто нужно время на военную логистику. В моменте концентрация сил и средств просто недостаточная. А дальше будет кидок Ирана с этими переговорами. Дух Анкориджа, знаем такое.Политолог Дмитрий ЕвстафьевКак я и предполагал ночью, к утру выяснилось, что США, Иран и Израиль согласились с разными мирными планами, но это не меняет главного:Впервые с 1973 г. (Парижские мирные соглашения по Вьетнаму) США вынуждены выходить из конфликта на договорных основаниях, без капитуляции и разгрома противника. Цикл восхождения к глобальной геополитической гегемонии, вероятно, действительно можно считать завершенным. Хотя, конечно, высока вероятность и действий "третьих сил", и взбрыкивания Трампа. Но первое слово уже сказано. С ситуацией 1973 года есть три общих принципиальных момента:- Попытка сломать неблагоприятный сценарий развития событий на земле с помощью ковровых бомбардировок. Напомню операцию Linebacker II, осуществлявшуюся США в процессе переговоров с Ханоем. Здесь тормознулись до выхода на пик.- Обострение внутренней ситуации в США с прямой атакой персонально на президента. Но вообще положение Трампа сейчас хуже, чем Никсона в 1973 г. Он, правда, считает, что может контролировать внутриполитические риски. Поэтому и выбрал вариант сделать шаг назад на внешнем контуре. Думаю, это критическая ошибка, и не только потому, что Трамп перестал быть "воюющим президентом".- Наличие за спиной противника США силы, не заинтересованной в дальнейшей эскалации. От которой противник США критически зависит. Тогда - СССР, теперь КНР. В Пекине посчитали, что с углеводородным шоком могут и не справиться.Недаром я рекомендовал посмотреть, как оно было в период войны во Вьетнаме. Исторические аналогии, конечно, никогда дословно не работают, но постоянно проявляются.Главное в достигнутых соглашениях – это не абсолютное расхождение в трактовках режима прохода судов по Ормузскому проливу. Я ранее писал, что Трамп в начале переговорного эндшпиля хотел взять контрольный пакет акций в "системе" взимания ренты за проход судов, теперь он уже согласен на "блокирующий". Нормальная для Трампа бизнес-торговля. Но обращу внимание на голосование по внесенной Бахрейном резолюции в ООН о разблокировании Ормузского пролива, за которую топили все "заливняки", но неожиданно воздержался Пакистан. Если бы резолюция прошла, американцы могли бы прикрыться ею для сухопутной операции. Но только ли американцы?Американист Алексей НаумовНу что же, я ошибся с прогнозом всего на неделю — война США и Ирана фактически завершена. Власть аятолл на месте, обогащенный уран на месте, ракетная программа на месте, прокси-группировки — на месте. Выбитые авиаударами шахты и ракеты всегда можно восстановить. США и Израиль поняли, что своих целей они не достигли, и затягивание войны ведёт только к ухудшению ситуации для них самих. Это называется проигрыш по очкам. Сейчас стороны разойдутся для обсуждения разного рода планов из десяти пунктов, но восстановления войны прежней интенсивности в ближайшее время не будет. Но мир запомнит горящие небоскребы Абу-Даби и Дубая, истеричные метания Дональда Трампа и оказавшейся вполне эффективной асимметричную тактику Ирана.

