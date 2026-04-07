Защитники режима Зеленского атаковали мирных жителей российских регионов, Одесса полыхает. Новости СВО

Защитники режима Зеленского атаковали мирных жителей российских регионов, Одесса полыхает. Новости СВО - 07.04.2026 Украина.ру

Защитники режима Зеленского атаковали мирных жителей российских регионов, Одесса полыхает. Новости СВО

Атакам украинской армии подверглись мирные жители ЛНР, Брянской и Запорожской областей. Об этом сообщает 7 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-07T19:42

2026-04-07T19:42

2026-04-07T19:42

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

🟥 Два дрона ВСУ сегодня ударили по гражданским машинам, пишет тг-канал "МЛНР LIVE ЛУГАНСК".На трассе за селом Варваровка Кременского округа в легковушке едва не погибли двое мужчин: один получил серьёзную минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения, у второго — сотрясение. На трассе Лисичанск-Новодружеск атакован автомобиль: водитель чудом не пострадал, автотранспортное средство повреждено;🟥 Пострадал мирный житель Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."ВСУ атаковали дронами – камикадзе село Косицы Севского района. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждены три гражданских автомобиля", - рассказал губернатор.🟥 В результате атаки с подконтрольной ВСУ территории на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа пострадали 10 человек: семеро детей и трое взрослых. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Погиб один человек — первый замглавы администрации округа Александр Резниченко, спасавший детей."Из пострадавших пятеро детей и трое взрослых получили ранения разной степени тяжести, все находятся под наблюдением врачей. По информации медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает, состояние учительницы, которая получила тяжёлые ранения, удалось стабилизировать. Ещё двое детей находятся в тяжёлом стрессовом состоянии", - уточнил губернатор.🟥 Сильный пожар зафиксирован в Одессе - важном логистическом центре снабжения ВСУ;🟥 Взрыв зафиксирован в подконтрольной ВСУ Черниговской области, последствия уточняются;Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Нефть рекордно подорожала, мобилизации не будет, Трамп готов "бахнуть". Итоги 7 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

брянская область

лнр

одесса

запорожская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

