Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260407/zaschitniki-rezhima-zelenskogo-atakovali-mirnykh-zhiteley-rossiyskikh-regionov-odessa-polykhaet-novosti-1077641012.html
Защитники режима Зеленского атаковали мирных жителей российских регионов, Одесса полыхает. Новости СВО
Атакам украинской армии подверглись мирные жители ЛНР, Брянской и Запорожской областей. Об этом сообщает 7 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-07T19:42
брянская область
лнр
александр богомаз
евгений балицкий
всу
мирные жители
военные преступления
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/19/1070651739_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_8977bfbdf25fd5a30dffa5b2c9d792ed.jpg
брянская область
лнр
одесса
запорожская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/19/1070651739_72:0:1272:900_1920x0_80_0_0_2c8e0e31fb520ec4c96a36f835934b53.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Защитники режима Зеленского атаковали мирных жителей российских регионов, Одесса полыхает. Новости СВО

19:42 07.04.2026
 
© AP Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© AP
Читать в
ДзенTelegram
Атакам украинской армии подверглись мирные жители ЛНР, Брянской и Запорожской областей. Об этом сообщает 7 апреля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Два дрона ВСУ сегодня ударили по гражданским машинам, пишет тг-канал "МЛНР LIVE ЛУГАНСК".
На трассе за селом Варваровка Кременского округа в легковушке едва не погибли двое мужчин: один получил серьёзную минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения, у второго — сотрясение. На трассе Лисичанск-Новодружеск атакован автомобиль: водитель чудом не пострадал, автотранспортное средство повреждено;
🟥 Пострадал мирный житель Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали дронами – камикадзе село Косицы Севского района. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждены три гражданских автомобиля", - рассказал губернатор.
🟥 В результате атаки с подконтрольной ВСУ территории на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа пострадали 10 человек: семеро детей и трое взрослых. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Погиб один человек — первый замглавы администрации округа Александр Резниченко, спасавший детей.
"Из пострадавших пятеро детей и трое взрослых получили ранения разной степени тяжести, все находятся под наблюдением врачей. По информации медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает, состояние учительницы, которая получила тяжёлые ранения, удалось стабилизировать. Ещё двое детей находятся в тяжёлом стрессовом состоянии", - уточнил губернатор.
🟥 Сильный пожар зафиксирован в Одессе - важном логистическом центре снабжения ВСУ;
🟥 Взрыв зафиксирован в подконтрольной ВСУ Черниговской области, последствия уточняются;
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Нефть рекордно подорожала, мобилизации не будет, Трамп готов "бахнуть". Итоги 7 апреля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Брянская областьЛНРАлександр БогомазЕвгений БалицкийВСУмирные жителиВоенные преступленияСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОСпецоперацияОдессаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныУкраина.руновости СВОпрогнозы СВОУкраинаБПЛА сегодняатака БПЛА
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
