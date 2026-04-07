https://ukraina.ru/20260407/verkhovnyy-lider-irana-mozhet-byt-nedeesposoben---times-1077617872.html
Верховный лидер Ирана может быть недееспособен - Times
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи недееспособен и не может управлять Исламской Республикой. Об этом сообщает The Times со ссылкой на дипломатическую записку, направленную союзникам США и Израиля в Персидском заливе на основе разведданных
2026-04-07T11:24
новости
иран
сша
израиль
моджтаба хаменеи
али хаменеи
дональд трамп
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076708273_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_df22cf328f0e9c44d2db50da864ddad4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076708273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bff0d8b6d519a4f6879909b0a1a5612.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
11:20 07.04.2026 (обновлено: 11:24 07.04.2026)
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи недееспособен и не может управлять Исламской Республикой. Об этом сообщает The Times со ссылкой на дипломатическую записку, направленную союзникам США и Израиля в Персидском заливе на основе разведданных
По данным издания, Хаменеи находится на лечении в священном городе Кум.
В публикации отмечается, что он без сознания, его состояние оценивается как "тяжелое".
В записке также сказано, что в Куме готовятся к строительству мавзолея, где будет погребено тело предыдущего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
При этом, судя по подготовке к строительству, мавзолей будет большим, что "позволяет предположить, что рядом с покойным верховным лидером могут быть похоронены и другие члены семьи – и, возможно, сам Моджтаба", пишет The Times.
В конце марта президент США Дональд Трамп заверял, что Моджтаба Хаменеи либо мертв, либо тяжело ранен. Новый верховный лидер не появлялся на публике после избрания 8 марта.
Отец Моджтабы Хаменеи Али Хаменеи погиб 28 февраля, в день начала военной операции Израиля и США против Ирана.