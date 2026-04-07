Верховный лидер Ирана может быть недееспособен - Times

Верховный лидер Ирана может быть недееспособен - Times - 07.04.2026 Украина.ру

Верховный лидер Ирана может быть недееспособен - Times

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи недееспособен и не может управлять Исламской Республикой. Об этом сообщает The Times со ссылкой на дипломатическую записку, направленную союзникам США и Израиля в Персидском заливе на основе разведданных

2026-04-07T11:20

2026-04-07T11:20

2026-04-07T11:24

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

По данным издания, Хаменеи находится на лечении в священном городе Кум. В публикации отмечается, что он без сознания, его состояние оценивается как "тяжелое".В записке также сказано, что в Куме готовятся к строительству мавзолея, где будет погребено тело предыдущего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. При этом, судя по подготовке к строительству, мавзолей будет большим, что "позволяет предположить, что рядом с покойным верховным лидером могут быть похоронены и другие члены семьи – и, возможно, сам Моджтаба", пишет The Times. В конце марта президент США Дональд Трамп заверял, что Моджтаба Хаменеи либо мертв, либо тяжело ранен. Новый верховный лидер не появлялся на публике после избрания 8 марта.Отец Моджтабы Хаменеи Али Хаменеи погиб 28 февраля, в день начала военной операции Израиля и США против Ирана. Подробнее о конфликте - в материале Иран передал США 10-пунктный план по завершению конфликта — NYT на сайте Украина.ру.

иран

сша

израиль

новости, иран, сша, израиль, моджтаба хаменеи, али хаменеи, дональд трамп, украина.ру