Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи недееспособен и не может управлять Исламской Республикой. Об этом сообщает The Times со ссылкой на дипломатическую записку, направленную союзникам США и Израиля в Персидском заливе на основе разведданных
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Верховный лидер Ирана может быть недееспособен - Times

По данным издания, Хаменеи находится на лечении в священном городе Кум.
В публикации отмечается, что он без сознания, его состояние оценивается как "тяжелое".
В записке также сказано, что в Куме готовятся к строительству мавзолея, где будет погребено тело предыдущего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
При этом, судя по подготовке к строительству, мавзолей будет большим, что "позволяет предположить, что рядом с покойным верховным лидером могут быть похоронены и другие члены семьи – и, возможно, сам Моджтаба", пишет The Times.
В конце марта президент США Дональд Трамп заверял, что Моджтаба Хаменеи либо мертв, либо тяжело ранен. Новый верховный лидер не появлялся на публике после избрания 8 марта.
Отец Моджтабы Хаменеи Али Хаменеи погиб 28 февраля, в день начала военной операции Израиля и США против Ирана.
Подробнее о конфликте - в материале Иран передал США 10-пунктный план по завершению конфликта — NYT на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
