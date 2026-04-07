"Ежик" и магнитные отражатели: Баранец рассказал о необычных разработках по защите бронетехники

Российские разработчики придумали оригинальную защиту для бронетехники от дронов — систему "Ежик" и мобильные отражатели на магнитах. Экипаж теперь видит на мониторе, кто к нему летит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2026-04-07T04:45

Журналист спросил Баранца, возможно ли создать "многоразовую" БМП, устойчивую к дронам. Эксперт рассказал о двух новинках."Мы уже придумали оригинальную штучку, которая называется "Ежик". Это не происходит массово, но это могло бы решить проблему. Берутся куски толстого троса, подключаются к системе электронного управления, обклеивается бронетехника. Идет излучение, и дрон, который хочет ударить машину в башню, взрывается", — ответил обозреватель.По словам Баранца, есть и другая разработка — мобильные отражатели беспилотников, которые тоже устанавливаются на бронетехнике. Их уже не приваривают, а прикрепляют на специальных магнитах. Экипаж видит на специальном мониторе, кто к нему летит, заявил эксперт."Пожелаем нашим золотым головам удачи, чтобы все это внедрялось в войска. Расскажу, что это такое, по секрету вам скажу — работа интересная", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале "Геннадий Алехин: Если Россия начнет укрывать производство под землей, ВСУ будут бить по нему еще точнее" на сайте Украина.ру.

новости, россия, виктор баранец, геннадий алехин, украина.ру, вооруженные силы украины, бронетехника, защита, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, война, война на украине, военный эксперт, новости украина ру, украина ру новости сегодня