"Ежик" и магнитные отражатели: Баранец рассказал о необычных разработках по защите бронетехники

Российские разработчики придумали оригинальную защиту для бронетехники от дронов — систему "Ежик" и мобильные отражатели на магнитах. Экипаж теперь видит на мониторе, кто к нему летит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Журналист спросил Баранца, возможно ли создать "многоразовую" БМП, устойчивую к дронам. Эксперт рассказал о двух новинках.
"Мы уже придумали оригинальную штучку, которая называется "Ежик". Это не происходит массово, но это могло бы решить проблему. Берутся куски толстого троса, подключаются к системе электронного управления, обклеивается бронетехника. Идет излучение, и дрон, который хочет ударить машину в башню, взрывается", — ответил обозреватель.
По словам Баранца, есть и другая разработка — мобильные отражатели беспилотников, которые тоже устанавливаются на бронетехнике. Их уже не приваривают, а прикрепляют на специальных магнитах. Экипаж видит на специальном мониторе, кто к нему летит, заявил эксперт.
"Пожелаем нашим золотым головам удачи, чтобы все это внедрялось в войска. Расскажу, что это такое, по секрету вам скажу — работа интересная", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале "Геннадий Алехин: Если Россия начнет укрывать производство под землей, ВСУ будут бить по нему еще точнее" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
05:10БПЛА атакуют Ленобласть и Северный Кавказ. Сводка угроз и закрытых аэропортов к этому часу
05:00Казаков: Россия готова использовать армию для защиты граждан в Прибалтике и Приднестровье
04:45"Ежик" и магнитные отражатели: Баранец рассказал о необычных разработках по защите бронетехники
04:44Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30"Надеемся на лучшее – готовимся к худшему": как НАТО подстраивается под дедлайны на Украине
04:25ЕС готовится к режиму жёсткой экономии из-за энергетического кризиса — El País
04:15"Могут пожертвовать Прибалтикой как пешкой": Ищенко рассказал о стратегии НАТО на Балтике
04:05Экипаж Artemis II обновил полувековой рекорд по удалённости человека от Земли
03:50Иран передал США 10-пунктный план по завершению конфликта — NYT
03:36Венгрия взяла газопровод под военную охрану на фоне угроз диверсии
03:04США планируют в 2027 году почти вдвое увеличить расходы на закупки вооружений
02:41Иран нанёс удар по нефтехимическому центру в Саудовской Аравии. Новости конфликта к этому часу
02:16"Мы, кстати, не выигрываем": Такер Карлсон назвал последствия для мира атаки США на Иран
01:29Росавиация закрыла для полётов уже пять аэропортов. Опасность БПЛА объявлена ещё в десяти регионах
01:03Украина вышла в мировые лидеры по сокращению. События 6 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:35Фронтовая сводка за 6 апреля от канала "Дневник Десантника"
00:13Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:09Во Львове русскоязычных детей-переселенцев загоняют в "языковые гетто"
00:05Бандеровцы прочат Зеленскому трибунал
23:42Европа использует Украину как щит для подготовки к войне
Лента новостейМолния