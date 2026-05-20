Литва натравливает НАТО на Калининград. Чем ответим?

Патологические русофобы из Прибалтики не на шутку осмелели: Литва устами своего министра иностранных дел прямо угрожает Калининграду военной интервенцией

2026-05-20T13:09

2026-05-20T14:28

Литва хочет прорваться в КалининградРоль главных подстрекателей прибалтийскому трио, похоже, очень нравится. Призывы латвийских, литовских и эстонских политиков и чиновников по отношению к России становятся все более экстремальными. Вряд ли НАТО так уж сильно улыбается перспектива полномасштабного конфликта с РФ, но главе МИД Литвы Кестутису Будрису очень хочется, чтобы такое противостояние стало явью.Данный призыв прокомментировал 20 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Это заявление на грани безумия", - сказал он журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.Можно лишь предположить, что высказывания прибалтов уже давно эту грань перешли. Вспомним, как недавно бывший замглавы литовского министерства иностранных дел Дариус Юргелявичус прямо признал, что в НАТО разработан сценарий блокады Калининграда на случай войны с РФ.Слова и делаОсобенность текущего момента в условиях пресловутой гибридной войны в том, что все вокруг делают заявления, одно другого краше. Практически ничем не сдерживаемый водоворот информации с минимальной живучестью новостных поводов делает возможным своеобразный словесный пинг-понг, где каждый следующий удар должен быть сильнее предыдущего.Игра эта затягивает, но просто пройти мимо этого уже, кажется, невозможно.С российской стороны наиболее стилистически близкий ответ озвучил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа."Он (Будрис - ред.) идиот. Кого-то призывает, провоцирует. Давайте нападем! Ну пусть они попробуют напасть своими силами. Через 15 минут от них ничего не останется", - приводит его слова RT.С упоминанием бессмертного наследия Ивана Крылова на выпад литовского министра ответил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Литовский клинический дегенерат по кличке "будрис" предложил "показать русским" и прорваться в Калининград. Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал", - написал он у себя в телеграм-канале.Все это так. И есть, конечно, соблазн списать все на тяжелую форму психоза властей Литвы, однако слова эти подкрепляются и конкретными делами: соответствующие планы боевых действий обкатываются на учениях Альянса, не снижает темпов активная милитаризация региона, накачка оружием натовских формирований в районе Калининградской области.Россия сохраняет максимальную осторожностьЕсли все-таки попытаться абстрагироваться от зашкаливающего обмена любезностями, то следует признать, что Калининград, как отмечал автор издания Украина.ру Никита Волкович, - стратегическая аномалия, с которой никто не знает, что делать."Любой эксклав — это либо заложник, либо мина. И слово "форпост" в нашем случае — это не пафосная риторика государственного телевидения, а буквальная характеристика оперативного и стратегического значения региона. Это прекрасная огневая база, заряды которой способны достать любой критический узел инфраструктуры Альянса в Европе — от Лондона до Жешува", - утверждает он в своей статье "Зубы обломают. Почему Калининград заставляет стратегов НАТО не спать ночами".Блокада и последующая атака на Калининградскую область пока остается сладким сном прибалтийских политиков, однако вряд ли НАТО в ближайшей перспективе готова впрягаться в эту авантюру.Понятно, что Запад не собирается нападать на Калининград. Он и на Приднестровье сейчас не собирается нападать. Пока ситуация носит неопределённый характер. Но проблемы Калининграду Запад создавать может, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.По его мнению, на нынешнем этапе Москве не стоит рассчитывать на какие-либо договоренности с Западом, который ориентирован на долгосрочную конфронтацию с Россией."Заявление Будриса стало заявлением Будриса именно потому, что более серьезные игроки не хотели бы таких заявлений делать. Имитация давления на Калининград говорит о том, что Запад показывает России, что она не может рассчитывать на выгодную для себя договоренность", - сказал он.Собеседник издания полагает, что здесь и сейчас говорить о том, что Запад перейдет к прямой военной конфронтации с РФ, не приходится."Россия ни разу не применяла военные методы воздействия на те страны Европы, которые активно участвуют и в поставках оружия на Украину, и в логистике для Украины. Ни одной атаки со стороны России на логистические коридоры, которые поставляют и технику, и личный состав на Украину, не было за все четыре с лишним года конфликта", - рассказал Брутер.В плане принятия решений здесь пока определённая черта не пройдена. И это говорит о том, что Россия попытается сохранять максимальную осторожность в ситуации, когда западноевропейцы никаких границ для себя не ставят, кроме той, что они официально заявляют о своем неучастии в конфликте, а лишь помогают Украине, подытожил эксперт.Как закрыть вопрос с одного разаТем не менее избитая фраза про то, что хочешь мира — готовься к войне, всегда остается для России актуальной, тем более на калининградском направлении.Один из зримых признаков этого - российские ядерные учения, которые стартовали на днях.Популярный телеграм-канал "Военная хроника" полагает, что одним из ответов РФ на агрессию со стороны Литвы против Калининграда может стать применение ракеты "Сармат"."Размеры Литвы таковы, что технически для уничтожения ключевых военных и промышленных объектов на территории страны достаточно одной баллистической ракеты "Сармат". Площадь всей Литвы составляет около 65 300 км², а максимальная протяженность с запада на восток — всего 370 км. Ракета "Сармат" способна нести от 10 до 16 маневрирующих ядерных боевых блоков индивидуального наведения (мощностью от 550 до 750 килотонн каждый). Зарядов одной ракеты (возьмем базовую комплектацию в 10 блоков) полностью хватает для закрытия всех стратегически важных объектов страны", - говорится в публикации.Разумеется, этот вопрос может быть решен и более простыми вооружениями, например тактическим ядерным оружием, но ракета "Сармат" способна закрыть вопрос существования Литвы за один раз, резюмируют авторы канала.Безусловно, в НАТО и даже в той же Литве этого не могут не понимать. Важное другое, а именно как поймать тот момент, когда просто заявления переходят в прощупывание тех самых красных линий, отодвигать которые до бесконечности тоже невозможно.Складывается впечатление, что просто ядерных учений уже недостаточно. Может быть, настала пора, когда нужно делать следующий отрезвляющий шаг — полноценные испытания такого сокрушительного оружия. Но это - из области диванных предположений, всей полнотой картины обладает лишь политическое руководство страны.

Павел Котов

