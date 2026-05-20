Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ ослабляют фронт на Осколе, чтобы не допустить похода ВС РФ на Сумы

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и военный историк из Донбасса Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру.

2026-05-20T12:34

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время инспекционной поездки на командный пункт группировки войск "Запад" сделал сразу несколько оптимистичных заявлений по поводу обстановки, которая складывается на стыке ЛНР, ДНР и Харьковской областей. В частности, он сообщил об освобождении Боровой и начале боев за ряд населенных пунктов к востоку от Оскольского водохранилища. В связи с этим следует понимать следующее.Очевидно, что в полосе наступления группировки "Запад" наблюдается переброска сил противника под Сумы, где пришла в движение группировка "Север". То есть наше повсеместное давление по всей линии соприкосновения дает свои результаты, когда у противника не хватает резервов на Оскольском фронте и севернее Северского Донца. И это дает возможность группировке "Запад" успешно продвигаться вперед.При этом пока рано говорить, что действия "Запада" станут решающими в деле освобождения Донбасса. Все-таки идет активная работа группировки "Юг" и по Рай-Александровке/Николаевке, и по Константиновке. Вполне возможно, что ключевой удар будет наноситься здесь. В то же время и группировка "Центр" пришла в движение. А ведь она у нас наиболее наполнена техникой и личным составом. Отсюда мы видим активные авиационные удары по Доброполью и продвижение севернее Шахово в сторону Дружковки, направленное на очевидный охват Славянско-Краматорской агломерации с запада.Одним словом, мы наблюдаем начало большой операции ВС РФ. Просто сегодняшняя механика боевых действий отличается от того, что мы читали в учебниках истории. Сейчас невозможен один решительный удар для прорыва на 10-20 километровом участке фронта с вводом в бой механизированного соединения, которое развивает успех. Сейчас все операции тягучие, размазанные во времени и в пространстве. И я вполне допускаю, что в рамках этой большой операции даже в Генштабе нет такого понятия, как направление главного удара.Повторюсь, идет давление по всему фронту. Там, где противник прогибается, усиливается движение. Рано или поздно ВСУ этого чрезмерного давления могут не выдержать, что приведет к локальному обрушению фронта.При этом нужно понимать, что освобождение отдельных населенных пунктов сейчас не имеет даже того тактического значения, которое было в 2022-2024. Взятие под контроль и закрепление сейчас выглядит несколько иначе, поскольку фактор дронов сильно изменился. Взять село под контроль – это наладить логистику. Поэтому все картографические ресурсы не всегда правильно отображают реальность, где между воюющими сторонами находится 20 километров серой зоны.Зачастую это слоеный пирог, где часть наших войск, часть – украинских. Где-то чуть больше мы контролируем, где-то чуть больше – противник.России необходима стратегия "технологического сдерживания". У нас есть задел в гиперзвуке и РЭБ — их и нужно развивать. Подробнее - в материале Гиперзвук, роботы и кибервойны. Сергей Гриняев о стратегии России в технологической гонке вооружений

Кирилл Курбатов

