Чем ответит Россия на блокаду Балтики? Ищенко назвал два "неидеальных", но реальных варианта
В условиях нарастающей угрозы блокады Балтики у России есть два варианта действий. Первый — быстро разгромить Украину, второй — присоединить Прибалтику и открыть сухопутный коридор в Калининград. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
05:30 07.04.2026
 
В условиях нарастающей угрозы блокады Балтики у России есть два варианта действий. Первый — быстро разгромить Украину, второй — присоединить Прибалтику и открыть сухопутный коридор в Калининград. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил Ищенко о возможных вариантах действий России в условиях нарастающей угрозы блокады портов на Балтике.
"Первое. Быстрое и жестокое прекращение сопротивления Украины. Если мы выбьем это звено, им надо будет перестраивать всю стратегию. Если некому будет воевать два года, половина смысла провокации на Балтике уже теряется", — ответил он.
Более того, из этой схемы выпадает украинская территория как удобный плацдарм для провокаций, потому что Россия через Украину и Белоруссию прорвется к сердцу Восточной Европы, заявил Ищенко. Затем эксперт описал второй вариант.
"Второе. Извлекать из плохого лучшее. Если блокада российских портов все же начнется, в очередной раз придется присоединять Прибалтику. Убирать натовский плацдарм в этой стороны Балтийского моря, открывать сухопутный коридор в Калининград и создавать подконтрольную России линию балтийского побережья, которая позволит разблокировать наши порты в любой ситуации", — заявил он.
По словам эксперта, оба варианта "неидеальны". У России есть опыт неудачных войн с Финляндией. Но все эти войны Финляндия проиграла и каждый раз несла территориальные потери.
"И первый, и второй вариант неидеальны. Но, во всяком случае, дают какую-то перспективу", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: НАТО растягивает силы России и открывает ей второй фронт от Белоруссии до Белого моря" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в материале "Михаил Поликарпов: России надо оставить в покое Telegram и срочно проводить мобилизацию для разгрома ВСУ" на сайте Украина.ру.
