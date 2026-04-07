https://ukraina.ru/20260407/chem-otvetit-rossiya-na-blokadu-baltiki-ischenko-nazval-dva-neidealnykh-no-realnykh-varianta-1077601502.html

Чем ответит Россия на блокаду Балтики? Ищенко назвал два "неидеальных", но реальных варианта

Чем ответит Россия на блокаду Балтики? Ищенко назвал два "неидеальных", но реальных варианта - 07.04.2026 Украина.ру

Чем ответит Россия на блокаду Балтики? Ищенко назвал два "неидеальных", но реальных варианта

В условиях нарастающей угрозы блокады Балтики у России есть два варианта действий. Первый — быстро разгромить Украину, второй — присоединить Прибалтику и открыть сухопутный коридор в Калининград. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-04-07T05:30

2026-04-07T05:30

2026-04-07T05:30

новости

россия

балтика

украина

ростислав ищенко

украина.ру

нато

калининград

калининградская область

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050214608_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_533a18372e3f9ea98359e10e0566e837.jpg

Журналист спросил Ищенко о возможных вариантах действий России в условиях нарастающей угрозы блокады портов на Балтике."Первое. Быстрое и жестокое прекращение сопротивления Украины. Если мы выбьем это звено, им надо будет перестраивать всю стратегию. Если некому будет воевать два года, половина смысла провокации на Балтике уже теряется", — ответил он.Более того, из этой схемы выпадает украинская территория как удобный плацдарм для провокаций, потому что Россия через Украину и Белоруссию прорвется к сердцу Восточной Европы, заявил Ищенко. Затем эксперт описал второй вариант."Второе. Извлекать из плохого лучшее. Если блокада российских портов все же начнется, в очередной раз придется присоединять Прибалтику. Убирать натовский плацдарм в этой стороны Балтийского моря, открывать сухопутный коридор в Калининград и создавать подконтрольную России линию балтийского побережья, которая позволит разблокировать наши порты в любой ситуации", — заявил он.По словам эксперта, оба варианта "неидеальны". У России есть опыт неудачных войн с Финляндией. Но все эти войны Финляндия проиграла и каждый раз несла территориальные потери."И первый, и второй вариант неидеальны. Но, во всяком случае, дают какую-то перспективу", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: НАТО растягивает силы России и открывает ей второй фронт от Белоруссии до Белого моря" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале "Михаил Поликарпов: России надо оставить в покое Telegram и срочно проводить мобилизацию для разгрома ВСУ" на сайте Украина.ру.

россия

балтика

украина

калининград

калининградская область

белоруссия

финляндия

балтийское море

страны балтии

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, балтика, украина, ростислав ищенко, украина.ру, нато, калининград, калининградская область, белоруссия, главные новости, главное, финляндия, война, блокада, балтийское море, страны балтии, эксперты, украина.ру дзен