Ситуация в Константиновке: войска продвигаются на флангах, "откусывая" логистику ВСУ — эксперт

В Константиновке российские штурмовые группы продвигаются в промышленной застройке в центре города. На флангах бойцы продвинулись на достаточное расстояние, чтобы отрезать логистику ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Донецка, военный обозреватель Владислав Угольный

2026-04-06T04:15

Журналист поинтересовался, действительно ли в Константиновке отказались от глубоких фланговых охватов в пользу просачивания через центр. Эксперт объяснил, что движение на флангах продолжается, но есть трудности. "Мы на флангах продвинулись на достаточное расстояние, чтобы откусывать украинскую логистику. Дальше пройти не получилось, хотя мы пытались пользоваться туманами. Движение на флангах все равно продолжается", — ответил Угольный.Он объяснил, почему в городской застройке наступать эффективнее. "Хотя понятно, что наступать в самой застройке у нас получается лучше. В промышленной зоне в центре города действительно удобно прятаться. Это примерно то же самое, что было в Дзержинске", — заявил он.Эксперт также объяснил, почему застройка удобнее открытой местности. Городская застройка больше подходит для штурмов, потому что там больше мест, где можно прятаться от дронов, в отличие от открытой местности или перепадов высот (буераки), которые физически тяжело преодолевать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владислав Угольный: Россия не разобьет ВСУ, пока она делает ставку только на удары, а не снабжение войск" на сайте Украина.ру.Про технологические аспекты СВО — в материале "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.

