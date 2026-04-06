Орбан намекнул на виновника: после попытки удара по газопроводу Киев под подозрением

Орбан намекнул на виновника: после попытки удара по газопроводу Киев под подозрением - 06.04.2026 Украина.ру

Орбан намекнул на виновника: после попытки удара по газопроводу Киев под подозрением

Венгрия пока не готова прямо говорить, кто стоит за попыткой подрыва газопровода, однако произошедшее укладывается в ряд действий Киева. Об этом 6 апреля сообщило агентство РИА новости со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

2026-04-06T16:40

2026-04-06T16:40

2026-04-06T16:40

Поводом стали данные о найденной взрывчатке рядом с газопроводом в Сербии, по которому российский газ поступает в Венгрию. Президент Сербии Александр Вучич сообщил Орбану, что рядом с инфраструктурой были обнаружены мощные взрывные устройства. После этого венгерский премьер созвал экстренное заседание совета обороны. Орбан заявил, что Будапешт пока не готов называть виновных, однако добавил, что "украинцы готовы и способны на такое". При этом он напомнил, что, по версии венгерской стороны, Киев уже давно пытается перекрыть поставки российских энергоносителей в Европу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что точных данных о том, кто может стоять за попыткой атаки на газопровод в Европе, пока нет, однако можно предположить украинский след. Он также выразил надежду, что Венгрия и Сербия примут меры для минимизации угрозы газовой инфраструктуре, а Турция довела до Владимира Зеленского недопустимость агрессивных действий против газопроводов в Европе. О других новостях на сегодняшний день — в обзоре ФСБ спасла крупного российского чиновника. Израиль бессилен против ракет Ирана. Хроника событий на 13.00.

киев

венгрия

сербия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, венгрия, сербия, виктор орбан, александр вучич, дмитрий песков, фсб