Орбан намекнул на виновника: после попытки удара по газопроводу Киев под подозрением
Венгрия пока не готова прямо говорить, кто стоит за попыткой подрыва газопровода, однако произошедшее укладывается в ряд действий Киева. Об этом 6 апреля сообщило агентство РИА новости со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
2026-04-06T16:40
16:40 06.04.2026
 
Венгрия пока не готова прямо говорить, кто стоит за попыткой подрыва газопровода, однако произошедшее укладывается в ряд действий Киева. Об этом 6 апреля сообщило агентство РИА новости со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
Поводом стали данные о найденной взрывчатке рядом с газопроводом в Сербии, по которому российский газ поступает в Венгрию. Президент Сербии Александр Вучич сообщил Орбану, что рядом с инфраструктурой были обнаружены мощные взрывные устройства. После этого венгерский премьер созвал экстренное заседание совета обороны.
Орбан заявил, что Будапешт пока не готов называть виновных, однако добавил, что "украинцы готовы и способны на такое". При этом он напомнил, что, по версии венгерской стороны, Киев уже давно пытается перекрыть поставки российских энергоносителей в Европу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что точных данных о том, кто может стоять за попыткой атаки на газопровод в Европе, пока нет, однако можно предположить украинский след.
Он также выразил надежду, что Венгрия и Сербия примут меры для минимизации угрозы газовой инфраструктуре, а Турция довела до Владимира Зеленского недопустимость агрессивных действий против газопроводов в Европе.
