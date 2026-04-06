Орбан намекнул на виновника: после попытки удара по газопроводу Киев под подозрением
Орбан намекнул на виновника: после попытки удара по газопроводу Киев под подозрением - 06.04.2026 Украина.ру
Орбан намекнул на виновника: после попытки удара по газопроводу Киев под подозрением
Венгрия пока не готова прямо говорить, кто стоит за попыткой подрыва газопровода, однако произошедшее укладывается в ряд действий Киева. Об этом 6 апреля сообщило агентство РИА новости со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
2026-04-06T16:40
2026-04-06T16:40
2026-04-06T16:40
новости
киев
венгрия
сербия
виктор орбан
александр вучич
дмитрий песков
фсб
Поводом стали данные о найденной взрывчатке рядом с газопроводом в Сербии, по которому российский газ поступает в Венгрию. Президент Сербии Александр Вучич сообщил Орбану, что рядом с инфраструктурой были обнаружены мощные взрывные устройства. После этого венгерский премьер созвал экстренное заседание совета обороны. Орбан заявил, что Будапешт пока не готов называть виновных, однако добавил, что "украинцы готовы и способны на такое". При этом он напомнил, что, по версии венгерской стороны, Киев уже давно пытается перекрыть поставки российских энергоносителей в Европу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что точных данных о том, кто может стоять за попыткой атаки на газопровод в Европе, пока нет, однако можно предположить украинский след. Он также выразил надежду, что Венгрия и Сербия примут меры для минимизации угрозы газовой инфраструктуре, а Турция довела до Владимира Зеленского недопустимость агрессивных действий против газопроводов в Европе. О других новостях на сегодняшний день — в обзоре ФСБ спасла крупного российского чиновника. Израиль бессилен против ракет Ирана. Хроника событий на 13.00.
киев
венгрия
сербия
новости, киев, венгрия, сербия, виктор орбан, александр вучич, дмитрий песков, фсб
Новости, Киев, Венгрия, Сербия, Виктор Орбан, Александр Вучич, Дмитрий Песков, ФСБ
Орбан намекнул на виновника: после попытки удара по газопроводу Киев под подозрением
Венгрия пока не готова прямо говорить, кто стоит за попыткой подрыва газопровода, однако произошедшее укладывается в ряд действий Киева. Об этом 6 апреля сообщило агентство РИА новости со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
Поводом стали данные о найденной взрывчатке рядом с газопроводом в Сербии, по которому российский газ поступает в Венгрию. Президент Сербии Александр Вучич сообщил Орбану, что рядом с инфраструктурой были обнаружены мощные взрывные устройства. После этого венгерский премьер созвал экстренное заседание совета обороны.
Орбан заявил, что Будапешт пока не готов называть виновных, однако добавил, что "украинцы готовы и способны на такое". При этом он напомнил, что, по версии венгерской стороны, Киев уже давно пытается перекрыть поставки российских энергоносителей в Европу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что точных данных о том, кто может стоять за попыткой атаки на газопровод в Европе, пока нет, однако можно предположить украинский след.
Он также выразил надежду, что Венгрия и Сербия примут меры для минимизации угрозы газовой инфраструктуре, а Турция довела до Владимира Зеленского недопустимость агрессивных действий против газопроводов в Европе.