"Есть признаки подготовки к наступлению": Баранец о весенней кампании и оживлении в зоне СВО

"Есть признаки подготовки к наступлению": Баранец о весенней кампании и оживлении в зоне СВО - 06.04.2026 Украина.ру

"Есть признаки подготовки к наступлению": Баранец о весенней кампании и оживлении в зоне СВО

Ранее в зоне СВО наступила оперативная пауза — боевые действия "нажали на тормоз" из-за весенней распутицы. Но сейчас на линии соприкосновения появились некоторые признаки оживления боевой ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2026-04-06T14:58

2026-04-06T14:58

2026-04-06T14:58

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В середине февраля наступательный темп российской армии в зоне СВО замедлился. На некоторых участках противник даже переходил в контратаки. Причины называли разные — проблемы со связью после отключения "Старлинка" и резкий рост числа украинских дронов. Но к апрелю ситуация изменилась: российские войска снова активизировались. За последнюю неделю — успехи в Запорожской и Сумской областях, а также продвижение в самой Константиновке.Журналист спросил обозревателя об ожиданиях на оставшиеся два месяца весенней кампании. Баранец объяснил, что, вероятно, оперативная пауза была связана с весенней распутицей."Некоторое время назад у нас была оперативная пауза. Образно говоря, боевые действия нажали на тормоз. Кто-то связывал это с состоянием почвы. Сами понимаете, что по грязюке полуметровой глубины и по раскисшим полям бронетехника не пройдет, поэтому вся активность сторон была на асфальтированных дорогах", — ответил он.Но в целом сейчас есть некоторые признаки оживления боевой ситуации на линии соприкосновения. "Я бы даже сказал, что есть признаки подготовки к наступлению с нашей стороны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.Также о прогнозах на весеннюю кампанию и ситуацию в зоне СВО — "Владислав Угольный: Россия не разобьет ВСУ, пока она делает ставку только на удары, а не снабжение войск" на сайте Украина.ру

россия

сумская область

запорожская область

запорожье

запорожское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сумская область, виктор баранец, украина.ру, вс рф, наступление вс рф, прогноз, прогноз войны на украине, прогноз по украине, спецоперация, наступление россии, наступление, запорожская область, запорожье, запорожское направление, главные новости, главное