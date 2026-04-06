"Есть признаки подготовки к наступлению": Баранец о весенней кампании и оживлении в зоне СВО - 06.04.2026 Украина.ру
"Есть признаки подготовки к наступлению": Баранец о весенней кампании и оживлении в зоне СВО
"Есть признаки подготовки к наступлению": Баранец о весенней кампании и оживлении в зоне СВО - 06.04.2026 Украина.ру
"Есть признаки подготовки к наступлению": Баранец о весенней кампании и оживлении в зоне СВО
Ранее в зоне СВО наступила оперативная пауза — боевые действия "нажали на тормоз" из-за весенней распутицы. Но сейчас на линии соприкосновения появились некоторые признаки оживления боевой ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2026-04-06T14:58
2026-04-06T14:58
В середине февраля наступательный темп российской армии в зоне СВО замедлился. На некоторых участках противник даже переходил в контратаки. Причины называли разные — проблемы со связью после отключения "Старлинка" и резкий рост числа украинских дронов. Но к апрелю ситуация изменилась: российские войска снова активизировались. За последнюю неделю — успехи в Запорожской и Сумской областях, а также продвижение в самой Константиновке.Журналист спросил обозревателя об ожиданиях на оставшиеся два месяца весенней кампании. Баранец объяснил, что, вероятно, оперативная пауза была связана с весенней распутицей."Некоторое время назад у нас была оперативная пауза. Образно говоря, боевые действия нажали на тормоз. Кто-то связывал это с состоянием почвы. Сами понимаете, что по грязюке полуметровой глубины и по раскисшим полям бронетехника не пройдет, поэтому вся активность сторон была на асфальтированных дорогах", — ответил он.Но в целом сейчас есть некоторые признаки оживления боевой ситуации на линии соприкосновения. "Я бы даже сказал, что есть признаки подготовки к наступлению с нашей стороны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.Также о прогнозах на весеннюю кампанию и ситуацию в зоне СВО — "Владислав Угольный: Россия не разобьет ВСУ, пока она делает ставку только на удары, а не снабжение войск" на сайте Украина.ру
"Есть признаки подготовки к наступлению": Баранец о весенней кампании и оживлении в зоне СВО

14:58 06.04.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Работа подразделения РСЗО в Запорожской области
Работа подразделения РСЗО в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Ранее в зоне СВО наступила оперативная пауза — боевые действия "нажали на тормоз" из-за весенней распутицы. Но сейчас на линии соприкосновения появились некоторые признаки оживления боевой ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
В середине февраля наступательный темп российской армии в зоне СВО замедлился. На некоторых участках противник даже переходил в контратаки. Причины называли разные — проблемы со связью после отключения "Старлинка" и резкий рост числа украинских дронов.
Но к апрелю ситуация изменилась: российские войска снова активизировались. За последнюю неделю — успехи в Запорожской и Сумской областях, а также продвижение в самой Константиновке.
Журналист спросил обозревателя об ожиданиях на оставшиеся два месяца весенней кампании. Баранец объяснил, что, вероятно, оперативная пауза была связана с весенней распутицей.
"Некоторое время назад у нас была оперативная пауза. Образно говоря, боевые действия нажали на тормоз. Кто-то связывал это с состоянием почвы. Сами понимаете, что по грязюке полуметровой глубины и по раскисшим полям бронетехника не пройдет, поэтому вся активность сторон была на асфальтированных дорогах", — ответил он.
Но в целом сейчас есть некоторые признаки оживления боевой ситуации на линии соприкосновения. "Я бы даже сказал, что есть признаки подготовки к наступлению с нашей стороны", — резюмировал собеседник издания.
