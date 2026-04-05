В Киев едут важные гости из США – и везут они очень-очень плохие вести

Bloomberg по секрету сообщает, что после 12 апреля в Киев могут прибыть важные гости - спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также сенатор Линдси Грэм*, чтобы "оживить переговорный процесс"

2026-04-05T08:27

2026-04-05T09:41

Для обитателей бункеров под Банковой это чрезвычайно важный визит, потому что в украинском инфополе уже вовсю обсуждается новость, что в проекте нового рекордного военного бюджета США Украина не упомянута вообще никак – ни прямо, ни косвенно.Европейские и украинские обозреватели пытаются натянуть сову на глобус и стараются доказать, что от дополнительных полтриллиона долларов на новые самолеты, ракеты и прочие дроны Европе и Украине обязательно что-то прилипнет: ну не может же Трамп быть таким жадным и забрать все ништяки себе?Не дожидаясь утверждения бюджета Конгрессом, Трамп уже приказал главным оборонным подрядчикам Пентагона минимум в четыре раза увеличить производство всего. Например, Boeing и Lockheed Martin получили 7-летний контракт на увеличение производства ракет PAC-3 MSE для систем Patriot (с 600 до 2000 ракет в год), а BAE Systems и Lockheed — на четырехкратный рост производства систем THAAD. Lockheed Martin также подписался на кратное увеличение производства высокоточных баллистических ракет PrSM.Получить хоть каплю от этого золотого дождя – главная мечта Владимира Зеленского, но есть подозрение, что у Трампа на все эти военные штучки есть свои планы, где в каждой строчке мелькает слово "Иран". Как пишет в своем недавнем докладе американский Институт исследований внешней политики (FPRI), "каждая батарея Patriot, задействованная для защиты городов Персидского залива, — это батарея, которую нельзя перебросить на прикрытие Одессы или Харькова от российских залпов".Эти подозрения небеспочвенны.Как считают ведущие западные аналитики, в американском политикуме по Украине сформировался парадоксальный консенсус: все хотят давить на Киев для завершения конфликта на условиях Москвы, но по разным причинам."Ястребиный блок" (группа Марко Рубио, значительная часть аппарата Госдепа, Пентагона и НАТО-ориентированного истеблишмента) требует все новые деньги и оружие "зарезервировать" для финализации операции в Иране и последующей конфронтации с Китаем. Характерен недавний эпизод, когда Рубио публично набросился на Зеленского, обвинив его во лжи относительно "давления по сдаче Донбасса", и одновременно допустив возможность "перенацеливания" части вооружений, предназначенных для Киева, на войну против Ирана.Аппаратно-прагматическая группа озабочена очевидной ситуацией невозможности вести сразу несколько конфликтов из-за перенапряжения ресурсов, и поддержка Украины тут совершенно лишняя. Британский аналитический ресурс Global Geopolitics объясняет данную позицию: "устойчивость иранской государственной машины под ударами была существенно недооценена, и это требует перерасчёта доктрин и ресурсных планов".Третья группа – условно "лагерь сделки", ассоциированный с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. По этому поводу издание The Guardian напоминает, как в 2025 году спецпосланник Дэниел Дрисколл (друг Вэнса) презентовал в Киевe проект мирного плана, во многом совпадающий с "российским вишлистом", и Вэнс активно поддержал его в личном разговоре с Зеленским. Для этого крыла важнее закрыть конфликт на условиях, которые Трамп сможет продать как успех. Данная группа предпочитает давить на Киев, а не на Москву.В связи с этим такой долгожданный визит в Киев того же Уиткоффа (который там ни разу до этого не был) играет совсем другими красками.Нужно напомнить, что с июня 2025 года в России нет американского посла. Совсем.Британское издание Daily Mail на днях вышло с материалом, где рассказывается, что желающие на этот важный пост были – но их всех "зарубил" тот самый Стивен Уиткофф, который уже восемь раз встречался с Владимиром Путиным.Издание утверждает, что Уиткоффа отсутствие посла США в России полностью устраивает: "В московском посольстве США и так никто ничего не делает без его благословения — так зачем ему нужен какой-то посредник, который будет мешаться? Знающие кулуары дипломаты говорят, что Уиткофф "чрезвычайно комфортно" чувствует себя при нынешнем статус-кво и в частных беседах выражал опасения, что появление дипломата "не в теме" или из другой команды может помешать его прямому каналу к российскому президенту".В данной ситуации (см. Иран) и в данном контексте (см. состояние ВСУ) приезд Уиткоффа может означать только одно – очень плохие новости для Киева.Проукраинские структуры в США это прекрасно просчитали, и сразу в сторону России полетели увещевания. Например, мозговой центр "Совет по международным отношениям" (CFR) опубликовал целый манифест, где описываются все трудности и опасности для России, если она не согласится на компромиссы. Вот прекрасный пассаж: "Продолжение войны против Украины невыгодно России в долгосрочном плане. Война усугубляет демографические и экономические проблемы, оттягивает ресурсы от технологических инвестиций и лишает Россию шансов не отстать в сферах вроде искусственного интеллекта, квантовых технологий и биоинженерии. Каждый день войны увеличивает отставание России от ведущих держав в глобальной конкуренции".Как приятно, что о нас так беспокоятся. Действительно: ну куда мы без капитализации Apple и соревнований по ИИ?Уговорили: закончим с Украиной, и сразу схлестнемся в квантовых технологиях.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО чем говорят политики, депутаты, журналисты и простые люди на Украине - в материале издания Украина.ру "Я рада, что ты в плену, сынок", "Воевать - это женское дело" и другие цитаты недели.

2026

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

