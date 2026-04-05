Лечить так лечить, играть так играть. Роль детского футбола в национальном единстве

Есть такое фундаментальное понятие в медицине, как "нулевой пациент". На его поиски часто тратятся громадные государственные ресурсы, усилия целой армии специалистов и волонтеров. Еще бы!

Ведь, судя по энциклопедиям, "нулевой пациент может указывать на источник заболевания, возможные пути распространения, а также являться резервуаром болезни между вспышками заболевания". И он же подсказывает пути лечения. Ведь выход часто там, где вход… Когда одряхлевший Союз Союзович смертельно заболел и был близок к коме, у меня возникла возможность определить "нулевого пациента" главной хвори в целом "букете" его хронических недугов. А таковым я считал межнациональное отчуждение. Трудился тогда в столичной Академии общественных наук и имел доступ ко всему массиву партийной информации в бесчисленных регионах тогда еще единого Союза. И вот в отчетах Карабахского райкома и мелькнула, вроде бы ничтожная, информашка, которая тянула, на мой взгляд, не больше не меньше как на "нулевого пациента". Я даже направил по этому поводу докладную самому генсеку Горбачеву. Реакции не дождался. Точнее, состоялась короткая встречка с секретарем ЦК по идеологии, который обозвал меня "паникером". Тогда-то и написал вместе со своим другом, замечательным венгерским ученым Ласло Кемени, статью о предстоящем неизбежном распаде страны, соцлагеря, Варшавского договора и т.д. А толчком послужило, повторюсь, коротенькое сообщение карабахских партийных начальников. Не удивляйтесь! О тенденциях развития детского футбола в их регионе. Условный "товарищ Саахов" этого горного района отмечал, что команды детишек стали формироваться исключительно по национальному признаку. Маленькие армяне против маленьких азербайджанцев. Потом и взрослые трибуны подключились. Родители и их кунаки, естественно, болели за своих отпрысков. Со всеми вытекающими претензиями к судейству, организаторам и тренерам. Со всеми неизбежными постматчевыми конфликтами, обидами, разборками и потасовками. Следом установили перегородки посреди школ, чтоб маленькие футболисты и там не общались. Даже в популярные тогда курсы кройки и шитья внедрили национальный критерий. Мамы игроков тоже не должны были пересекаться… Понеслось… Не знаю, как к подобной практике отнесся бы Народный комиссариат по делам национальностей эпохи Сталина. Но партаппарату времен Горбачева это показалось недостойной внимания мелочью. А жизнь показывает, что в межнациональных отношениях любая "мелочь" может стать фатальной глыбой Сизифа… Вспоминаю об этой давней истории все чаще. Жизнь дает богатые поводы. Нынешний год объявлен Годом единства народов России. Чиновники дисциплинированно озвучивают "планов громадье" по реализации этой, без сомнения важнейшей, инициативы президента. Здорово получается. На бумаге. В жизни, как всегда, все выглядит скромнее. Знаю, например, что крымские команды до сих пор не допущены до общероссийского первенства — столичные футбольные бонзы до сих пор боятся за это европейских санкций! И вот задумываюсь: а идет ли на пользу общенациональному единству подобная дискриминация? Получается, что громадная часть "дорогих россиян" — Крым и новые регионы — как бы особая "нация", ущемленная в своих правах по отношению к остальной части великой Родины. Не витает ли "дух Карабаха"? Я далек от футбольной тематики. Даже не болельщик. Вообще считаю его порождением англосаксонского и латинского менталитетов с их культом консьюмеризма и имитации.Возможно, ошибаюсь, но считаю, что это не есть мировоззренческий код нашей ойкумены. Надо всю жизнь отдать какому-нибудь "Ливерпулю", чтобы подобно его наставнику Биллу Шенкли изречь: "Некоторые считают, что футбол — дело жизни и смерти. Они ошибаются: футбол гораздо важнее". Я же считаю это явным преувеличением. По крайней мере, для наших исторических просторов. Каюсь, но не верю, что Россия будет хорошо играть в футбол. Но как-то играет! Миллионы детишек неистово гоняют мяч по дворам, лужайкам, пляжам. И в этом плане он давно уже не только физкультурное, но и социальное явление. А иногда и геополитическое. Как случилось в Карабахе. Мой давний знакомый Сергей Бородкин много лет руководит Крымской федерацией футбола. Поскольку, как уже отмечал выше, со взрослым футболом пока приключились нерешаемые проблемы, вся его страсть сублимировалась именно в детскую нишу. Создал на полуострове почти двести детских команд. При этом экипированы не по-детски — отличная форма, строгие судьи, дисциплина… Иногда встречаемся с ним в бухте Ласпи, гоняем крымский травяной чаек, фантазируем вслух. Почему в Ласпи? А здесь больше века назад поселился с десяток выдающихся умов Российской империи. Считали эту локацию самым красивым "местом силы" безбрежной державы. И каждый из них предлагал эту силу обратить на благо отечества. Константин Станиславский продумывал концепцию нового театра немыслимой духовной мощи. Владимир Вернадский искал здесь прямую связь с ноосферой. Петр Милюков продумывал новую роль отечественного парламентаризма. Владимир Короленко набрасывал сюжеты будущих книг, где дети крестьян не страдали бы, как их сверстники в Полтаве или Сорочинцах… А вот Петр Кащенко мечтал создать здесь своего рода образцовый "инкубатор воспитания". Место, где "трудные дети" превращаются, превращаются… Нет, не в "эффективных менеджеров", а в творцов и патриотов. Даже определил базовые виды спортивной активности. Шахматы для тренировки логики. Гимнастику для тела. И, конечно же, футбол для развития коллективного мышления. Великий психиатр видел свое Отечество единой командой. И планировал этот нарратив закладывать еще в детское сознание. Даже самых "трудных детей"… Вот с Сергеем мы и мечтаем о Фундаментальной детской футбольной академии в этом невероятно "прошаренном" месте. Видим в будущем смешанные ребячьи команды. Где будут играть маленькие виртуозы мяча всех наших отечественных наций и самых дальних уголков. Уверен, что подтянутся и иранцы, китайцы, арабы… "Нулевые пациенты" выздоравливающего нового мира. Мечтаем об Общероссийском чемпионате детского футбола имени Милютина. Военный министр и последний фельдмаршал империи создал модель межнационального взаимопонимания и взаимоуважения в русской армии. То, что "доктор прописал" и для юных игроков… Кстати, Сергей рассказал, как пытались ему подкинуть идейку о разделении детских команд по национальному признаку. Мол, пусть татары рубятся с русскими, караимы с украинцами… На полуострове проживает 170 национальностей. Я тогда тоже сразу вспомнил историю, с которой начал. Ведь одни ищут "нулевого пациента" для лечения, другие — для уничтожения. Уничтожения единства, страны, мира. Но это не наша игра. Проходили…

https://ukraina.ru/20260318/rossiyskomu-krymu-12-let-poluostrov-kotoryy-mozhet-izmenit-vs-1076898574.html

