"Пришли, пограбили, убежали": депутат объяснил, почему Кубе не грозит венесуэльский сценарий
04:45 04.04.2026 (обновлено: 14:12 04.04.2026)
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Траурный митинг в память о Фиделе Кастро в Сантьяго-де-Куба
В Венесуэле произошел чистой воды налет, а не военное вторжение — пришли, пограбили и убежали. На Кубе такой сценарий невозможен, поскольку местные элиты не предадут свои национальные интересы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы из фракции "Справедливая Россия", доктор экономических наук Николай Новичков
Журналист спросил Новичкова, может ли Дональд Трамп решиться на военную операцию против Кубы и возможен ли там венесуэльский сценарий.
"В Венесуэле, конечно, был чистой воды налет: пришли, пограбили, убежали. То есть там говорить о военном вторжении не приходится", — ответил депутат.
Острову Свободы такой сценарий не грозит, убежден депутат. "Повторюсь, в подобный сценарий на Кубе я не верю: не верю в двуличность местных элит и их ангажированность в мировой материализм", — заявил Новичков.
Что касается военного сценария на острове в целом, то сейчас у президента США другие приоритеты. "Не получилось у американского президента реализовать быстрое решение проблемы с Ираном", — подчеркнул эксперт.
"А его попытки вовлечь в конфликт страны НАТО и Ближнего Востока пока ничем не подтверждаются", — добавил он. "Трамп отведет авианосцы и конфликт закончится? Нет", — констатировал собеседник издания.
