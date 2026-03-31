Союзники США подталкивают Трампа к продолжению войны с Ираном

Часть союзников США в Персидском заливе убеждает президента Дональда Трампа не сворачивать военную кампанию против Ирана и довести ее до "решительного поражения" Тегерана. Об этом 31 марта сообщило украинское издание "Политика Страны"

2026-03-31T12:50

По данным западных СМИ, после первоначального недовольства войной и ее последствиями для региона некоторые ближневосточные партнеры Вашингтона теперь рассматривают происходящее как возможность максимально ослабить иранский режим.Как отмечается в публикации, наиболее жесткую позицию среди стран Залива, по данным источников, заняли Объединенные Арабские Эмираты. Утверждается, что Абу-Даби якобы активно продвигает идею наземного вторжения в Иран. Аналогичную линию, как сообщается, может поддерживать и Саудовская Аравия.В то же время Оман и Катар, которые традиционно выступали посредниками между Ираном и Западом, по информации СМИ, продолжают настаивать на дипломатическом варианте урегулирования.При этом официально ни одна из стран Персидского залива подобных заявлений не делала. Более того, ранее в западной прессе уже появлялись сообщения о том, что монархии региона были недовольны ударами США по Ирану, поскольку ответ Тегерана затронул и их территорию, спровоцировав серьезный кризис и экономические потери.На этом фоне Дональд Трамп ранее публично призвал страны Залива взять на себя расходы США на войну против Ирана. Это может свидетельствовать о попытке Вашингтона еще сильнее вовлечь ближневосточные монархии в конфликт.Одним из ключевых интересов стран региона остается разблокировка Ормузского пролива, через который проходит значительная часть экспорта нефти из Персидского залива. Если США не смогут решить этот вопрос военным или дипломатическим путем, государствам региона, вероятно, придется искать договоренности с Ираном и его партнерами.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский не знает, чего бояться больше — Трампа или Ирана. Хроника событий на утро 31 марта.

