Зеленский не знает, чего бояться больше — Трампа или Ирана. Хроника событий на утро 31 марта

Зеленский не знает, чего бояться больше — Трампа или Ирана. Хроника событий на утро 31 марта - 31.03.2026 Украина.ру

Зеленский не знает, чего бояться больше — Трампа или Ирана. Хроника событий на утро 31 марта

Западные издания сообщили, что президент США Дональд Трамп готов завершить операцию против Ирана даже без открытия Ормузского пролива. В это же время глава киевского режима опасается возобновления давления Белого дома после войны с Ираном

2026-03-31T09:00

2026-03-31T09:00

2026-03-31T09:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Трамп объяснил, как выиграть войну, не добившись главной целиПрезидент США Дональд Трамп уведомил свое окружение о готовности свернуть военную операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется заблокированным. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.По данным американского издания, Трамп дал понять, что полное восстановление судоходства через Ормузский пролив не является для него обязательным условием для прекращения огня. В администрации США рассчитывают завершить активную фазу боевых действий в ближайшие четыре-шесть недель.Основные цели Вашингтона, как отмечается в публикации, уже достигнуты: ослаблены военно-морские силы Ирана и его ракетный арсенал. Далее США намерены сделать ставку на дипломатию и подключение союзников для обеспечения безопасности судоходства в регионе.Тем временем Тегеран продолжает публично отрицать факт переговоров с американской стороной. Как сообщил "Коммерсант" со ссылкой на заявление иранского МИД, Иран не вступал в диалог с США, а лишь получил через посредников, включая Пакистан, запрос на проведение таких контактов.Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон ведет переговоры "с новым и более серьезным" руководством Ирана и рассчитывает подписать сделку с Тегераном до 6 апреля. Однако позиция иранского МИД свидетельствует о существенных расхождениях в оценках сторонами реального состояния переговорного процесса.Зеленский переживает, что после Ирана начнется "разборка" с УкраинойОдновременно с этим Владимир Зеленский обеспокоен тем, что после завершения военной кампании США против Ирана администрация Дональда Трампа возобновит давление на Киев с целью добиться вывода украинских войск из Донбасса. Об этом глава киевского режима заявил в интервью изданию Axios."Они хотят закончить войну. Меня беспокоит, что они видят только один способ это сделать. Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят закончить войну. Но почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры. Они не видят другого способа остановить Путина, кроме как вывести украинские войска с нашей территории. Меня беспокоит, что никто на самом деле не ценит опасность такого решения для нашей безопасности", — сказал Зеленский.Украинский политик также выразил опасения, что затяжная война на Ближнем Востоке негативно скажется на поставках военной помощи Киеву. "Я не просто обеспокоен, я уверен, что у нас будут такие вызовы. Абсолютно", — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.При этом Зеленский заявил, что от войны в Иране "выигрывает Россия", поскольку против нее были ослаблены нефтяные санкции. В этой связи он призвал как можно скорее завершить ближневосточный конфликт, хотя ранее украинская сторона неоднократно призывала США начать военную операцию против Тегерана."Наш совет, если бы нас спросили, заключался в том, чтобы как можно скорее прекратить войну и провести переговоры — даже если они не могут сидеть вместе с Ираном — и найти дипломатический способ завершить войну. Но всё зависит от сторон", — сказал Зеленский.Ранее СМИ сообщали, что США выдвинули Киеву условие для предоставления гарантий безопасности: Украина должна передать России всю восточную часть Донбасса. В Вашингтоне, по данным источников, готовы окончательно согласовать эти гарантии, как только украинские войска покинут регион. В Москве неоднократно заявляли, что освобождение Донбасса является одной из ключевых задач специальной военной операции, а жители региона сделали свой выбор еще в 2014 году.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 92 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Как уточнили в ведомстве, в период с 23:00 мск 30 марта до 07:00 мск 31 марта дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 92 БПЛА самолетного типа.Беспилотники сбивались над территориями Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областей, а также над Московским регионом.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении бои идут в центральной и западной частях города Константиновка. Российские подразделения оказывают давление со стороны Ильиновки. Также фиксируется активность диверсионно-разведывательных групп в восточной части города. Противник пытается удерживать позиции, однако российские штурмовые группы постепенно выдавливают украинские формирования из городской застройки.На Запорожском направлении российские войска освободили населенный пункт Луговское. Боевые действия продолжаются у Чаривного, Гуляйпольского и Верхней Терсы. Расширение зоны контроля на этом участке создает условия для дальнейшего продвижения вглубь обороны противника.На Северском направлении зафиксировано продвижение российских подразделений к Рай-Александровке. Идут тяжелые бои у Брусовки и Старого Каравана. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, пытаясь не допустить прорыва на этом участке.На Купянском направлении российские войска освободили населенный пункт Новоосиново. Также отражена контратака Вооруженных сил Украины у Амбарного. Наши подразделения продолжают закрепляться на достигнутых рубежах и готовиться к дальнейшему продвижению.На Добропольском направлении боевые действия идут у Гришино, Белицкого и Нового Донбасса. Отмечается расширение зоны контроля российских войск у Павловки. На этом участке противник также предпринимает попытки контратак, но не имеет успеха.

россия

константиновка

запорожское направление

сша

иран

вашингтон

украина

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, россия, константиновка, запорожское направление, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, сво, новости сво россия, новости сво, сводка сво, спецоперация, сша, иран, вашингтон, дональд трамп, мид, трамп и зеленский, владимир зеленский, украина