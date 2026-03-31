"Надо поставить твердый заслон": Курбанов о возрождении религиозных войн и рисках для России - 31.03.2026 Украина.ру
"Надо поставить твердый заслон": Курбанов о возрождении религиозных войн и рисках для России
Волны ближневосточного кризиса дойдут и до постсоветского пространства: Россия может столкнуться с волной беженцев, обрушением логистики и попытками импорта радикальных идей. Нужно поставить твердый заслон этим угрозам. Об этом в интервью Украина.ру заявил научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов
"Надо поставить твердый заслон": Курбанов о возрождении религиозных войн и рисках для России

Волны ближневосточного кризиса дойдут и до постсоветского пространства: Россия может столкнуться с волной беженцев, обрушением логистики и попытками импорта радикальных идей. Нужно поставить твердый заслон этим угрозам. Об этом в интервью Украина.ру заявил научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов
Отвечая на вопрос о последствиях религиозных войн для России, эксперт предупредил о распространении кризиса. "Волны этого кризиса дойдут и до постсоветского пространства. У нас будет волна беженцев. У нас будет обрезана логистика. Международный бизнес и кооперация – все это рухнет", — заявил Курбанов.
По его словам, будут и идеологические вызовы. "Более того, будут попытки импортировать в Россию некоторые радикальные идеи", — пояснил эксперт.
Курбанов призвал к решительным действиям. "Надо поставить твердый заслон этому, чтобы никакие человеконенавистнические идеологии и межрелигиозные конфликты не получили благодатную почву в России", — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что с особым вниманием и заботой надо отнестись к мусульманскому сообществу, чтобы там не появились "горячие головы".
Точно так же, по мнению востоковеда, надо отнестись к христианам и иудеям, чтобы "никакие радикальные идеи к ним не проникли". Нам всем надо жить в мире и работать вместе на благо процветания нашей страны, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Руслан Курбанов: Ближний Восток вошел в эпоху религиозных войн, которые очень опасны для будущего России" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военного конфликта в Персидском заливе — в материале "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.
04:45"Век светскости" завершился: шахский режим в Иране был сметен революционной волной — Курбанов
04:31Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30Дрон сам находит цель: Коц рассказал, как "Ланцеты" и "Молнии" громят укрепы и блиндажи ВСУ
04:15"Надо поставить твердый заслон": Курбанов о возрождении религиозных войн и рисках для России
04:01Глава Минтранса рассказал о странах, заинтересованных в Севморпути
03:17ПВО отражает атаку украинских БПЛА на Ленобласть и Самару. Ракеты угрожают ещё четырём регионам
02:48Трамп может потребовать от арабских стран покрыть расходы на войну с Ираном
02:14Военная сводка за 30 марта от канала "Дневник десантника"
01:59Иранский вопрос в российском контексте
01:58МИД РФ предупредил граждан об опасности выезда в США и ряд других стран
01:36Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:01Силы ПВО за девять часов сбили 156 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
00:43Посольство Украины попросило власти Ливана разрешить "потерявшему паспорт украинцу" покинуть страну
00:18Посольство США в Венесуэле официально возобновляет работу. Новости к этому часу
20:27Иран считает Украину участницей агрессии США и Израиля
19:44У США ещё есть шанс сбежать! Казаков о двух гарантиях от Ирана, веском слове Путина и гибели Израиля
19:30Втягивание государств Персидского залива в чужую войну недопустимо - МИД РФ
19:26В Луганской Народной Республике восстановили энергоснабжение более 200 тысяч абонентов
19:17ЕС предлагает свое воздушное пространство Украине для ударов по России
19:15Константин Кеворкян: Если Украина.ру начнет хихикать над Зеленским, одолеть Украину будет гораздо сложнее
Лента новостейМолния