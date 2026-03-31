"Надо поставить твердый заслон": Курбанов о возрождении религиозных войн и рисках для России
Волны ближневосточного кризиса дойдут и до постсоветского пространства: Россия может столкнуться с волной беженцев, обрушением логистики и попытками импорта радикальных идей. Нужно поставить твердый заслон этим угрозам. Об этом в интервью Украина.ру заявил научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов
2026-03-31T04:15
Отвечая на вопрос о последствиях религиозных войн для России, эксперт предупредил о распространении кризиса. "Волны этого кризиса дойдут и до постсоветского пространства. У нас будет волна беженцев. У нас будет обрезана логистика. Международный бизнес и кооперация – все это рухнет", — заявил Курбанов.По его словам, будут и идеологические вызовы. "Более того, будут попытки импортировать в Россию некоторые радикальные идеи", — пояснил эксперт.Курбанов призвал к решительным действиям. "Надо поставить твердый заслон этому, чтобы никакие человеконенавистнические идеологии и межрелигиозные конфликты не получили благодатную почву в России", — сказал он.Эксперт подчеркнул, что с особым вниманием и заботой надо отнестись к мусульманскому сообществу, чтобы там не появились "горячие головы". Точно так же, по мнению востоковеда, надо отнестись к христианам и иудеям, чтобы "никакие радикальные идеи к ним не проникли". Нам всем надо жить в мире и работать вместе на благо процветания нашей страны, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Руслан Курбанов: Ближний Восток вошел в эпоху религиозных войн, которые очень опасны для будущего России" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта в Персидском заливе — в материале "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.
