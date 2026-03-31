Министр обороны США пытался вложиться в оборонный фонд перед ударами по Ирану

Министр обороны США пытался вложиться в оборонный фонд перед ударами по Ирану - 31.03.2026 Украина.ру

Министр обороны США пытался вложиться в оборонный фонд перед ударами по Ирану

Брокер Пита Хегсета перед началом ударов по Ирану пытался вложить деньги в фонд, связанный с оборонной промышленностью. Об этом 31 марта сообщило агентство РИА Новости

2026-03-31T12:03

2026-03-31T12:03

2026-03-31T12:03

По данным издания, брокер Хегсета, работавший через "Morgan Stanley", в феврале связывался с "BlackRock" и интересовался возможностью многомиллионных вложений в фонд "Defense Industrials Active". Речь шла об инструменте, который позволяет заработать на росте военных расходов и акциях крупнейших оборонных компаний.Сделка в итоге не состоялась, поскольку этот фонд тогда был недоступен клиентам "Morgan Stanley". При этом изданию, как отмечается в публикации, неизвестно, куда еще могли быть направлены средства Хегсета накануне американской операции против Ирана.На этом фоне в Пентагоне публикацию опровергли. Представитель американского военного ведомства Шон Парнелл назвал материал ложным и потребовал его отзыва. Компания "BlackRock" отказалась от комментариев, а "Morgan Stanley" публично ситуацию не разъяснила.На фоне вопросов к возможному использованию непубличной информации перед крупными военными решениями Вашингтона, история уже вызвала новую волну обсуждений о потенциальном конфликте интересов вокруг операций США на Ближнем Востоке.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский не знает, чего бояться больше — Трампа или Ирана. Хроника событий на утро 31 марта.

сша

иран

вашингтон

новости, сша, иран, вашингтон, пит хегсет, пентагон