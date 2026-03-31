Министр обороны США пытался вложиться в оборонный фонд перед ударами по Ирану - 31.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260331/ministr-oborony-ssha-pytalsya-vlozhitsya-v-oboronnyy-fond-pered-udarami-po-iranu-1077361995.html
Министр обороны США пытался вложиться в оборонный фонд перед ударами по Ирану
Министр обороны США пытался вложиться в оборонный фонд перед ударами по Ирану - 31.03.2026 Украина.ру
Министр обороны США пытался вложиться в оборонный фонд перед ударами по Ирану
Брокер Пита Хегсета перед началом ударов по Ирану пытался вложить деньги в фонд, связанный с оборонной промышленностью. Об этом 31 марта сообщило агентство РИА Новости
2026-03-31T12:03
2026-03-31T12:03
новости
сша
иран
вашингтон
пит хегсет
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/02/1071053528_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_e5b83c8ef8a73a308cbc468781915094.jpg
По данным издания, брокер Хегсета, работавший через "Morgan Stanley", в феврале связывался с "BlackRock" и интересовался возможностью многомиллионных вложений в фонд "Defense Industrials Active". Речь шла об инструменте, который позволяет заработать на росте военных расходов и акциях крупнейших оборонных компаний.Сделка в итоге не состоялась, поскольку этот фонд тогда был недоступен клиентам "Morgan Stanley". При этом изданию, как отмечается в публикации, неизвестно, куда еще могли быть направлены средства Хегсета накануне американской операции против Ирана.На этом фоне в Пентагоне публикацию опровергли. Представитель американского военного ведомства Шон Парнелл назвал материал ложным и потребовал его отзыва. Компания "BlackRock" отказалась от комментариев, а "Morgan Stanley" публично ситуацию не разъяснила.На фоне вопросов к возможному использованию непубличной информации перед крупными военными решениями Вашингтона, история уже вызвала новую волну обсуждений о потенциальном конфликте интересов вокруг операций США на Ближнем Востоке.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский не знает, чего бояться больше — Трампа или Ирана. Хроника событий на утро 31 марта.
сша
иран
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/02/1071053528_95:0:1295:900_1920x0_80_0_0_95b9acc3c00255adb9f6b2c114ca6af6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, иран, вашингтон, пит хегсет, пентагон
Новости, США, Иран, Вашингтон, Пит Хегсет, Пентагон

Министр обороны США пытался вложиться в оборонный фонд перед ударами по Ирану

12:03 31.03.2026
 
© APПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© AP
Читать в
ДзенTelegram
Брокер Пита Хегсета перед началом ударов по Ирану пытался вложить деньги в фонд, связанный с оборонной промышленностью. Об этом 31 марта сообщило агентство РИА Новости
По данным издания, брокер Хегсета, работавший через "Morgan Stanley", в феврале связывался с "BlackRock" и интересовался возможностью многомиллионных вложений в фонд "Defense Industrials Active". Речь шла об инструменте, который позволяет заработать на росте военных расходов и акциях крупнейших оборонных компаний.
Сделка в итоге не состоялась, поскольку этот фонд тогда был недоступен клиентам "Morgan Stanley". При этом изданию, как отмечается в публикации, неизвестно, куда еще могли быть направлены средства Хегсета накануне американской операции против Ирана.
На этом фоне в Пентагоне публикацию опровергли. Представитель американского военного ведомства Шон Парнелл назвал материал ложным и потребовал его отзыва. Компания "BlackRock" отказалась от комментариев, а "Morgan Stanley" публично ситуацию не разъяснила.
На фоне вопросов к возможному использованию непубличной информации перед крупными военными решениями Вашингтона, история уже вызвала новую волну обсуждений о потенциальном конфликте интересов вокруг операций США на Ближнем Востоке.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский не знает, чего бояться больше — Трампа или Ирана. Хроника событий на утро 31 марта.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
