Убить идею

СССР рухнул в тот момент, когда количество желающих уже сегодня "как один" умереть за "светлое будущее всего человечества", которое должно наступить когда-нибудь потом, резко сократилось

2026-03-30T07:10

А это "светлое будущее" так как потом всё не наступало, и стало исчезающе мало по сравнению с теми, кто хотел жить как в западных фильмах уже сегодня, ибо более светлого будущего себе не представлял.Умерла идея – умерло и идеологизированное государство на эту идею опиравшееся. И возродиться оно не может, даже если его возрождение прописать в Конституции. Не может именно потому, что его самые горячие адепты желают получить от возрождения СССР больше материальных благ, чем получают сейчас. Потому и рассказывают, о "бесплатных" квартирах, медицине, образовании, о "всем доступных" курортах и массово возносящих наверх "простых людей" социальных лифтах. Что это, как не стремление увеличить своё личное благосостояние?Но предложите им "как один" умереть "в борьбе за это" и они искренне вознегодуют. Между тем СССР создавала именно готовность к самоотречению, вплоть до постоянного массового самопожертвования, в надежде на то, что это самое "светлое будущее", в котором у всех есть всё, уже за углом. "Не нам, так хоть детям нашим достанется пожить при коммунизме", - верили жители бараков, землянок и палаток, строивших это самое будущее в тайге, на севере, в необжитых степях – всюду, куда звала партия. А потом строители коммунизма устали и решили его не строить, а удовлетвориться тем, что можно заработать у капитализма уже сейчас.На этом СССР и кончился. Идея перестала вдохновлять её носителей, исчез фундамент идеологизированного государства, и оно моментально рухнуло, более ничем не поддерживаемое. Предателем неокоммунисты называют Горбачёва, с детства воспитанного советской властью, получившего "лучшее в мире" советское образование, вознесённого партией из комбайнёров в генеральные секретари, ставшего президентом СССР и ничего не сделавшего для его сохранения.Так ведь 18 миллионов коммунистов не остановили предателя. Более того, когда партийная верхушка в августе 1991 года попыталась остановить развал Союза, народ её массово осудил, поддержал Ельцина и по сути уже тогда, за четыре месяца до декабрьских событий в Беловежской пуще, обрёк Союз на исчезновение, отправив в тюрьму его последних организованных защитников. Теперь-то валить всё на "предателей" удобно, но, по сути, "предателями" были все. Только предали не СССР, а идею, на которую он опирался. Многие искренне не видели в этом ничего страшного, считая, что меняют старых консерваторов, на молодых прогрессоров, которые быстрее и вернее приведут их в западную версию коммунизма. А когда не вышло, взвыли, как разочарованные в майдане майданщики: "Что ж вы, предатели, нас, неразумных, не остановили". При том, что остановить их, как любых "людей с хорошими лицами", было невозможно. Они готовы были разорвать каждого, кто встал бы между ними и западным счастьем.Украина является всего лишь продлением распада СССР в будущее. Там произошло то, чего до сих пор просит значительная часть населения России: людям дали идею. Вместо утратившей популярность коммунистической идеологии им предложили националистическую. Ничего больше не изменилось, кроме цвета флагов. Те же вожди, с тех же трибун, вновь звали в светлое будущее. Гуру вновь были на Западе. Оказалось, что Маркс ошибся, но его уже поправили современный западные экономисты, поэтому Запад пришёл к обществу всеобщего благоденствия. Приняв националистическую идеологию и сделав интеграцию в Запад генеральной идеей, Украина со всем своим населением попадёт в светлое будущее уже завтра.Народ поверил. А с чего бы ему не поверить? В коммунизме он действительно разочаровался. Помирать за идею больше не хотел. А тут говорят, что помирать не надо, светлое будущее ждёт тебя, оно не где-то впереди, оно рядом – стоит пресечь границу и ты в нём, а чтобы тебя приняли туда вместе с Украиной и всем твоим имуществом, надо всего лишь сказать "крэкс, пэкс, фэкс", вернее усвоить несколько заклинаний, определяющих принадлежность человека и общества к цивилизованному миру. Что-то там про "общечеловеческие (они же европейские) ценности", про свободу слова и ещё пару тезисов, которым обучат добрые волонтёры с Запада.Если деды поверили в коммунизм, который вообще никто никогда не видел, то почему бы внукам не поверить в новое издание светлого будущего, которое хорошо просматривается через забор? Таким образом пара-тройка поколений граждан Украины выросли в убеждении, что национализм = Европа = светлое будущее – тот же коммунизм, только значительно улучшенный и не требующий от человека жертв здесь и сейчас ради плюшек в неопределённом будущем. Наоборот, плюшки здесь и сейчас, а жертвы-то и не нужны.Потом выяснилось, что жертвы нужны и немалые, но только потому, что "злые москали", не разбирающиеся в общечеловеческих ценностях, обзавидовались, глядя на европейское (оно же украинское), счастье и решили его сломать. Счастье надо защитить. Почему бы внукам не защитить счастье, в котором они уже почти жили – видели его через забор и иногда ездили в счастье на заработки, если деды ценой своих жизней строили и защищали некое будущее счастье, о котором в настоящем вообще никто никакого представления не имел?Понимаете, о чём я? Украина – страна идеологизированная, страна, объединённая идеей общеевропейского счастья. В этой идее украинцам значительно сложнее разочароваться, чем их дедам в коммунизме, потому что деды своё светлое будущее никогда не видели, а украинцы уже больше тридцати лет смотрят на него через европейский забор, а с началом СВО миллионам удалось даже прямиком в это счастье перебраться. На Украине минимальная зарплата (164 евро) – самая низкая в Европе, ниже, чем в Молдавии (279 евро), над нищетой которой украинцы в свои тучные годы привыкли смеяться. В Болгарии минимальная зарплата больше, чем на Украине в три раза, в Румынии в четыре с половиной, в Польше в семь раз. При таком отставании переезд в любу страну ЕС воспринимается средним украинцем, как попадание в рай, ну или прорыв в светлое коммунистическое будущее. Потом, правда, выясняется, что в этом "будущем", надо пахать как папа Карло, но это украинцу понятно – европейцы, конечно, его эксплуатируют, как бесправного мигранта, но он бы и сам с ними так поступил, окажись они просителями на Украине. Главное, что рай-то уже не за забором, детки-то "настоящими румынами" будут, а кому повезёт, так даже португальцами.Идея украинства неразрывно связана с идеей интеграции в Европу, хотя бы в личном плане. Упорство украинского сопротивления в значительной мере связано с этой идеей. Так же, как деды пытались защитить для своих детей и внуков невиданное ими, незнаемое коммунистическое светлое будущее, украинцы пытаются защитить уже частично ими опробованное европейское светлое будущее. И не пытайтесь им рассказывать, что это обман и никакого светлого будущего у Европы нет, а уж у Украины тем более. Они в это жизнь вложили, с этим связны их надежды на благоденствие детей и внуков, они будут стараться разорвать любого, кто попытается убедить их в том, что их светлое будущее – мираж, как уничтожал майдан всех, кто пытался сказать вышедшим на него людям правду, что никакого светлого европейского будущего для них не предусмотрено – только война за интересы Запада.Украина окончательно падёт, окончательно исчезнет любой шанс на её возрождение, когда её государтвообразующая идея о том, что симбиоз украинского национализма и "европейских ценностей", способен обеспечить им "светлое будущее" прекратит очаровывать украинцев, когда они разочаруются в западном пути к светлому будущему.Эти толпы разочарованных, потерявших жизненный ориентир, ни во что не верящих людей вряд ли рванутся в Россию, а если рванутся, лучше обойтись без них, так как их депрессия будет заразна. Скорее большинство из них всё же постарается окончательно ассимилироваться в Европе и так будет лучше для всех. Но надо иметь в виду, что среди оставшихся на Украине ещё какое-то время будет жить легенда о потерянном рае и вот эту-то легенду необходимо искоренять в первую очередь. Так как если рай был, но куда-то исчез, то его можно восстановить (вновь обрести), а путь к раю известен: агрессивный русофобский симбиоз украинского национализма и "европейских ценностей". Необходимо добиваться осознания всем населением не только вновь вошедших в состав России регионов, но и тех, что войдут в будущем, и собственными адептами, "всего бесплатного, как при СССР" простой истины – благосостояние собственное и потомков создаётся упорным трудом, как индивидуальным, так и коллективным, а попытка найти правильную идеологическую формулу, после произнесения которой светлое будущее наступает "само", ведёт прямиком в ад, причём реальный, а не фигуральный и уже в этой жизни.Если убить идею, люди выздоравливают. Не все и не сразу, но постепенно, кто не умер – выздоравливает. Убей идею – подари жизнь миллионам!

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

