Силы ПВО за неделю сбили над территорией России больше украинских БПЛА, чем неделей ранее

Силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 2818 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 30 марта сообщает РИА Новости

2026-03-30T03:18

Больше всего вражеских беспилотников было сбито 23 марта (526 единиц) и 25 марта (543 единицы). Почти все атаки украинских БПЛА самолётного типа совершались на европейскую часть России.За период с 16 по 22 марта силы ПВО ВС РФ перехватили не менее 2637 украинских БПЛА.Ранее сообщалось, что "Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты аэропорты Волгограда, Пензы, Саратова, Самары, Владикавказа и Грозного. Полный список "тревожных" регионов в публикации - Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

