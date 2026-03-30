Силы ПВО за неделю сбили над территорией России больше украинских БПЛА, чем неделей ранее - 30.03.2026 Украина.ру
Силы ПВО за неделю сбили над территорией России больше украинских БПЛА, чем неделей ранее
Силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 2818 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 30 марта сообщает РИА Новости
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Силы ПВО за неделю сбили над территорией России больше украинских БПЛА, чем неделей ранее

Силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 2818 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 30 марта сообщает РИА Новости
Больше всего вражеских беспилотников было сбито 23 марта (526 единиц) и 25 марта (543 единицы). Почти все атаки украинских БПЛА самолётного типа совершались на европейскую часть России.
За период с 16 по 22 марта силы ПВО ВС РФ перехватили не менее 2637 украинских БПЛА.
Ранее сообщалось, что "Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты аэропорты Волгограда, Пензы, Саратова, Самары, Владикавказа и Грозного. Полный список "тревожных" регионов в публикации - Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
