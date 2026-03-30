Приехал в Москву за секретами: новые подробности в деле британского шпиона
ФСБ выявила признаки разведывательной деятельности второго секретаря посольства Великобритании в Москве Янсе ван Ренсбурга Альбертуса Джерардуса. Об этом 30 марта сообщила "Российская газета"
2026-03-30T12:36
Приехал в Москву за секретами: новые подробности в деле британского шпиона

ФСБ выявила признаки разведывательной деятельности второго секретаря посольства Великобритании в Москве Янсе ван Ренсбурга Альбертуса Джерардуса. Об этом 30 марта сообщила "Российская газета"
По данным издания, речь идет о сотруднике британской дипмиссии, который, как утверждают в российских спецслужбах, вел разведывательно-подрывную деятельность и пытался получить чувствительную информацию во время неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики.
Как сообщили в ФСБ, предполагаемый шпион при получении разрешения на въезд в Россию указал ложные сведения о себе, чем нарушил российское законодательство. На этом фоне было принято решение лишить его аккредитации. Дипломату предписано покинуть территорию России в течение двух недель.
В спецслужбе также опубликовали фотографию британского дипломата. По данным ФСБ, он работал в Москве под прикрытием должности второго секретаря посольства Великобритании. На фоне произошедшего в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакия.
Российская сторона заявила Лондону решительный протест в связи с противоправной деятельностью сотрудника британского посольства.
В министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что Москва не потерпит на своей территории незаявленных сотрудников британских спецслужб. Там также заявили, что в случае дальнейшей эскалации со стороны Лондона Россия даст необходимый ответ.
Кроме того, ФСБ рекомендовала гражданам России воздержаться от контактов с британскими дипломатами, в том числе на территории дипмиссии. В ведомстве указали, что под прикрытием дипломатических должностей могут действовать сотрудники иностранных спецслужб.
Это не первый подобный случай. В январе из России был выслан еще один сотрудник британских спецслужб, работавший под дипломатическим прикрытием. Аналогичные инциденты фиксировались и ранее.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Трамп составляет список "подарков", жена Зеленского жалуется на усталость. Хроника событий на утро 30.03.
