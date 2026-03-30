Трамп составляет список "подарков", жена Зеленского жалуется на усталость. Хроника событий на утро 30.03

Жена Владимира Зеленского заявила об усталости от власти, рассматривая переизбрание ее супруга на выборах. В то время как США готовятся к рискованной миссии по изъятию иранского урана, численность американских войск на Ближнем Востоке достигла 50 тысяч

2026-03-30T10:00

Жена главы киевского режима Елена Зеленская призналась, что и она, и ее супруг устали от нахождения у власти. Соответствующее заявление она сделала в интервью американскому телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о возможном выдвижении Владимира Зеленского на следующих президентских выборах.При этом супруга украинского лидера добавила, что никак не может повлиять на решение мужа о возможном участии в выборах.Ранее сам Зеленский заявил, что выборы на Украине могут быть проведены лишь после окончания конфликта, а не во время перемирия. По его словам, проведения голосования требуют только Соединенные Штаты и Россия, тогда как "для украинцев они не важны"."Почему выборы в Украине так важны для россиян и американцев, но не важны для украинцев?" — задался риторическим вопросом президент.В то же время Зеленский допустил, что может стать кандидатом на возможных выборах главы государства, однако для этого должны сложиться определенные обстоятельства. По его словам, в вопросе президентских выборов еще ничего не решилось, однако голосование может пройти одновременно с референдумом. Он уточнил, что любые выборы можно будет провести даже при условии "хрупкого перемирия", добавив, что при таком раскладе возможно его участие в качестве кандидата.Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, но новые выборы главы государства на Украине до сих пор не проведены. Голосование было отменено со ссылкой на действие военного положения и всеобщую мобилизацию.Операция "Иран": Трамп хочет забрать все, что можно унестиПрезидент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона "захватить нефть в Иране" по сценарию, аналогичному тому, который был реализован в Венесуэле. Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью британской газете Financial Times. Как отмечает издание, американский президент сравнил этот сценарий с ситуацией в Венесуэле, где США неоднократно предпринимали попытки воздействия на внутренние дела страны, а также вводили жесткие санкции против нефтяного сектора.Трамп также не исключил, что Соединенные Штаты могут попытаться взять под свой контроль стратегически важный остров Харк в Персидском заливе. Ранее сообщалось, что американская армия ускоряет переброску своих войск в ближневосточный регион в связи с продолжающимися боевыми действиями против Ирана. Наращивание военной группировки свидетельствует о серьезности намерений Вашингтона в отношении Тегерана. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что агрессивные действия в отношении Ирана и Венесуэлы напрямую связаны с их нефтегазовыми ресурсами. По ее словам, Вашингтон, прикрываясь различными предлогами, фактически стремится к установлению контроля над энергетическими богатствами этих стран. В Москве неоднократно подчеркивали, что действия США, направленные на смену неугодных режимов и захват природных ресурсов, являются грубым нарушением международного права и принципов суверенитета государств. Россия выступает за урегулирование всех конфликтов дипломатическим путем и против вмешательства во внутренние дела независимых стран.Между тем Дональд Трамп рассматривает возможность проведения операции по вывозу урана из Ирана. Речь идет о 450 килограммах металла, что делает миссию крайне сложной и рискованной, поскольку американским военным, в случае принятия решения, придется находиться на территории Ирана несколько дней или дольше. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По данным издания, окончательное решение о проведении операции пока не принято. Трамп оценивает возможные риски для американских военнослужащих, однако не исключает такого варианта развития событий, полагая, что вывоз урана может помочь предотвратить создание Ираном ядерного оружия. Источник WSJ также сообщил, что американский лидер поручил своим советникам усилить давление на Тегеран, чтобы добиться передачи урана в ходе переговоров о прекращении конфликта.Кроме того, сегодня, 30 марта, стали известно, что численность американских войск на Ближнем Востоке достигла 50 тысяч человек. Об этом сообщили издание The New York Times. В публикации отмечается, что увеличение группировки свидетельствует о серьезной эскалации конфликта в регионе. Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Наибольшее количество дронов сбито над приграничными территориями. Атаки пресечены над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и в акватории Азовского моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Добропольском направлении российские войска продвигаются севернее населенного пункта Гришино. Продолжаются бои за Новоалександровку, Васильевку и в районе Родинского. Юго-восточная часть Белицкого остается в "серой зоне". Отмечается давление в направлении Кучерова Яра и Павловки. Кроме того, российские подразделения расширяют зону контроля западнее Новопавловки, создавая предпосылки для дальнейшего охвата оборонительных рубежей противника. На Северском направлении наносятся удары по позициям украинских формирований в районах Райгородка и Старого Каравана. Развивается наступление от Брусовки. Противник пытается сдерживать продвижение российских штурмовых групп, однако удержать занимаемые рубежи ему становится все сложнее. На Запорожском направлении ведутся позиционные бои на западном участке. Российские подразделения закрепляются у Гуляйпольского, отражая контратаки противника и улучшая свои тактические позиции. На Константиновском направлении продолжаются активные штурмовые действия непосредственно в городе Константиновка и его окрестностях. Боевые столкновения идут на улицах городской застройки. На Краснолиманском направлении бои идут в районе национального парка "Святые Горы". Российские подразделения улучшают свои позиции у Александровки, оказывая давление на фланги обороны противника. На Купянском направлении продолжаются бои за Куриловку и Песчаное. Российские войска освободили населенный пункт Ковшаровка, что создает условия для дальнейшего продвижения и оперативного охвата Купянска-Узлового.В то же время агентство РИА Новости опубликовало эксклюзивные материалы из зоны СВО. Российские морские пехотинцы в ходе боевых действий захватили блиндаж, в котором удерживались пленные украинские военнослужащие. На протяжении недели бойцы не только удерживали захваченные позиции, но и передавали ценные разведывательные данные о действиях противника. По словам беженки с Украины, иностранные наемники из Финляндии прибывают на территорию, подконтрольную киевскому режиму, не столько по идейным соображениям, сколько ради получения льгот при поступлении в высшие учебные заведения. На Харьковском направлении российские артиллеристы из расчета гаубицы Д-30 нанесли высокоточный удар по ангару, в котором укрывалась легкобронированная техника Вооруженных сил Украины и стран НАТО. В результате попадания боеприпасов уничтожены несколько единиц бронетехники. По данным источников, знакомых с обстановкой в зоне боевых действий, уровень дезертирства в рядах украинских формирований достиг критических масштабов. Количество военнослужащих, самовольно покинувших свои подразделения, исчисляется сотнями тысяч человек. Командование ВСУ вынуждено применять жесткие меры для предотвращения бегства личного состава, однако это не останавливает украинских военных, которые предпочитают сдаваться в плен или покидать позиции при первой возможности. Отмечается, что на фронте фиксируется не только тактические успехи российских подразделений, но и системный кризис в рядах противника, который продолжает терять личный состав и технику, не получая адекватного пополнения.

Кристина Черкасова

