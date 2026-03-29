Западная Украина за минувшую неделю: скандал после ударов по СБУ и возвращение военкома-коррупционера

В Галичине среди белого дня под ударами оказались здания управления СБУ. Это поразило не только обычных обывателей, но и мэра Львова Андрея Садового. Он интересовался, где антидроновые системы, которые город купил военным

2026-03-29T08:12

Удар по управлениям СБУ в Галичине вызвал скандалНа прошлой неделе, 24 марта, впервые с начала СВО под ударами оказались здания управлений СБУ в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Российский дрон летел и по львовскому главку СБУ, который уже атаковали 18 марта, однако его вывели из строя и он упал на памятник архитектуры. Это вызвало публичную перепалку между мэром Львова Андреем Садовым и командующим Силами беспилотных систем Робертом Бровди ("Мадяром").Взрыв в Тернополе раздался около 16:50. Об этом сообщил начальник Тернопольской областной военной администрации (ОВА) Тарас Пастух, при этом воздушную тревогу в области не объявляли. По словам городского головы Тернополя Сергея Надала, БПЛА попал в "админздание на проспекте Степана Бандеры рядом с городской детской больницей". За этой формулировкой скрывалось здание управления СБУ в Тернопольской области.После удара было временно ограничено движение по проспекту Степана Бандеры в обоих направлениях, там работали спасатели. Официальной информации о повреждении здания СБУ и пострадавших там до сих пор не было. Сообщили лишь о том, что взрывной волной повреждены окна в педиатрическом подразделении городской больницы №2. Дети находились в укрытии, пострадавших среди пациентов и больницы нет.О дронах в небе над Прикарпатьем в 17:04 сообщила начальник Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. В то же время городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив написал о работе противовоздушной обороны и призвал жителей не снимать видео. Тем временем в местных телеграм-каналах появились ролики с дроном, падающим в центральной части города, после чего раздаётся взрыв и поднимается столб дыма.После этого Марцинкив сообщил, что была попытка удара "по одному из административных зданий". "К сожалению, есть поврежденные окна, в частности, роддома и близлежащих зданий. В перинатальном центре все были в укрытиях. Остались все живы и невредимы", – сказал Марцинкив. Общеизвестно, что рядом с роддомом расположено здание управления СБУ в Ивано-Франковской области.Позже Онищук сообщила, что в результате атаки по центру Ивано-Франковска погибли два человека, ещё четыре человека пострадали. Марцинкив добавил, что погибшие – военнослужащий Национальной гвардии Украины и его дочь. Позже выяснилось, что они погибли во дворе роддома, среди пациентов и врачей которого пострадавших нет.Первый взрыв во Львове прогремел примерно в 16:19. Судя по опубликованным видео, дрон попал в здание на Соборной площади. Дом является памятником архитектуры и входит в список наследия ЮНЕСКО (кстати, отреставрирован только его фасад, со двора он совершенно запущен). Рядом находится бывший монастырь бернардинцев, в котором сейчас работает центральный архив, и церковь Св. Андрея. В результате удара пострадала звонница, пожаром была охвачена кровля дома, пострадали квартиры на верхнем этаже. Было сообщено о нескольких постарадавших, жертв нет.Очевидно, что дрон летел в здание Львовского областного управления СБУ, расположенного в нескольких сотнях метров. Оно уже подверглось удару вечером 18 марта. Тогда начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что "обломки боевого беспилотника упали на территорию управления СБУ во Львовской области", в самой же спецслужбе признали, что "вражеский дрон атаковал здание управления СБУ". Разночтение дальнейшего развития не получило, а вот удар по Львову 24 марта вызвал куда более серьезный конфликт.Садовой вечером того же дня в комментарии местному телеканалу сказал, что у него "есть очень много вопросов ко всем". "Мы – город, ежедневно покупающий дроны, антидроновые системы. Всё, что нас просят – покупаем и передаем. Мы львиную судьбу бюджета города тратим на поддержку военных", – заявил Садовый.На его слова отреагировал Бровди. Ситуацию прокомментировал и Козицкий. "Благодарю все общины, которые помогают нашим защитникам. Но хочу подчеркнуть: поддержка войска – это не повод для политических заявлений и не тема для самовосхваления. Это ваша обязанность", – заявил он. Губернатор отметил, что в этом году на укрепление ПВО из областного бюджета было направлено 25 миллионов гривен.На следующий день Садовой в социальных сетях извинился за свои слова. "Моя реакция на вопросы журналистки была эмоциональной и некорректной. В тот момент я стоял перед горящим домом в центре города и видел последствия российской атаки", – оправдывался мэр. Он отметил, что с уважением относится к силам ПВО и вообще ко всем защитникам Украины, и добавил, что военные, принимающие решение об использовании техники и ресурсов, "точно лучше знают, где это нужно больше всего".Действительно, мэру Львова сейчас абсолютно не нужен конфликт с губернатором, ведь 26 марта Львовский городской совет утвердил так называемый план устойчивости общины, на который просит 1,1 миллиарда гривен из государственного бюджета. Но даже чтобы просто отправить запрос на эту сумму в Киев, нужно согласование Львовской ОВА.Тем не менее Киев фактически признал неэффективность систем противовоздушной обороны на Западной Украине. Сначала Владимир Зеленский пообещал, что в западных областях Украины усилят ПВО, а 27 марта командующий беспилотными системами ПВО Юрий Черевашенко заявил о начале "создания нового рубежа воздушной защиты" в регионе.Фигурант нескольких уголовных дел снова возглавил Закарпатский областной ТЦКЭкс-руководитель Закарпатского областного ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат) полковник Андрей Савчук, уволенный в начале года на фоне громких скандалов, вернулся к исполнению обязанностей. Приказ о его временном назначении вызвал большой резонанс в области.Информацию о возвращении Савчука на прошлой неделе официально подтвердил начальник управления коммуникаций Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик. По его словам, согласно распоряжению Оперативного командования "Запад", полковник откомандирован из батальона резерва в Закарпатский областной ТЦК на срок 30 суток, начиная с 21 марта 2026 года.Савчук возглавил Закарпатский областной ТЦК в октябре 2023 года, и его деятельность сопровождалась серией серьёзных обвинений. Областной ТЦК и его районные подразделения много раз оказывались в центре скандалов, с начала мобилизации там до смерти забили более десятка мобилизованных мужчин. В декабре 2025 года Савчуку объявили неполное служебное соответствие, в отношении него было открыто дело по фактам незаконного лишения свободы граждан Украины.Наиболее резонансным стал его конфликт с волонтёром Властой Рейпаши, обнародовавшей факт гибели на полигоне сразу после "бусификации" закарпатца Вячеслава Бека. После того, как женщина попросила Савчука о помощи в погребении погибшего как военного, ей и ее раненому мужу стали угрожать убийством. Находившегося на лечении супруга волонтера попытались отправить в боевую часть, а когда это не удалось – уволили в запас прямо во время лечения.В настоящее время Государственное бюро расследований по заявлению Рейпаши расследует в отношении Савчука дела об угрозе убийством, превышении власти или служебных полномочий военным должностным лицом, служебной халатности и подлоге документов.В конце декабря 2025 года СБУ и Национальная полиция провели у Савчука обыски на рабочем месте и дома, в ходе которых было обнаружено 100 тысяч долларов, не внесенных в декларацию военного. 10 января 2026 года Савчук был официально уволен с должности руководителя областного ТЦК и переведен в батальон резерва Оперативного командования "Запад" в Ровно.Возвращение скомпрометированного офицера к руководству стратегически важной структурой даже на 30 дней выглядит как кадровый маневр. Общественность и волонтёрское сообщество Закарпатья выразили обеспокоенность таким решением командования. Главный вопрос: действительно ли эта командировка ограничится лишь месяцем, является ли шагом к полноценному восстановлению Савчука в должности – несмотря на незавершенные расследования.Стоит отметить, что сразу же после возвращения Савчука к руководству Закарпатским областным ТЦК его подчиненные вызвали очередную волну возмущения. Правда, в этот раз речь идет не о "бусификации" или пытках мобилизованных в подвалах ТЦК. Сотрудники Раховского районного ТЦК 26 марта посетили Косово-Полянскую школу, чтобы провести "урок патриотизма" ко Дню Нацгвардии. Однако вместо умиления официальный отчёт ТЦК вызвал у жителей Раховщины лишь раздражение и кучу неудобных вопросов.По официальной версии, военные рассказывали ученикам о службе, боевых задачах и защите государства. Ученики якобы "с интересом слушали и задавали вопросы". Однако реальные общественные настроения в Косовской Поляне и всём районе несколько иные. На фоне жесткой мобилизации, появление представителей ТЦК в учебных заведениях воспринимается людьми как попытка "приучить к форме" с детства и психологическое давление на детей. Присутствие людей в форме в стенах школы многие считают неуместным во время активной фазы мобилизации.В соцсетях под отчётом Раховского ТЦК о мероприятии в школе сотни возмущенных комментариев. Люди спрашивают: почему уроки патриотизма проводят именно представители ТЦК, а не вернувшиеся с фронта "ветераны"? "Вы сначала родителей верните домой, а потом детям сказки рассказывайте. Выглядит как издевательство: с утра – папу в бус, после обеда сыну – лекцию о патриотизме", – написал один из комментаторов в местной группе."Общество требует от ТЦК прозрачности в работе, а не фотосессий с детьми. Подобные меры лишь усиливают социальное напряжение, показывая пропасть между официальными отчётами и реальной ситуацией на улицах района", – считают журналисты портала "Новости Закарпатья".Как отметило издание, статистика сервиса OpenDataBot и Офиса генпрокурора за 2025 год показывает дисбаланс: открыты десятки тысяч дел против граждан за нарушение мобилизации – и только 147 коррупционных дел против работников ТЦК. Кстати, судьба найденных у Савчука 100 тысяч долларов до сих пор остается неизвестной. Закарпатские комментаторы не исключают, что именно за эти деньги военком "откупил" себе должность начальника областного ТЦК.Как украинские военные и эксперты пугали западных журналистов российским наступлением - в материале издания Украина.ру Отводят русским год на взятие Краматорска и Славянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте.

Олег Хавич

