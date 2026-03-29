Три "Искандера" разнесли аэродром в Вознесенске — Алехин об уничтожении F-16 и Storm Shadow

В российской стратегии ударов по тылам ВСУ произошли изменения: удары стали более избирательными, акцентированными и мощными. В Вознесенске тремя "Искандерами" уничтожены F-16 и два Су-24М — основные носители Storm Shadow. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-03-29T05:30

Автор отмечает изменения в подходах к ударам по тыловым объектам ВСУ. "Можно констатировать, что явно прослеживается изменение в стратегии наших атак ракетами и беспилотниками по глубоким украинским тылам. Удары стали более избирательными, акцентированными и мощными", — пишет Алехин.По словам эксперта, количество выбираемых целей сокращается, зато сила поражающего воздействия — кратно возрастает. Вероятно, ставится задача выводить атакуемые объекты из строя на максимально долгий срок, а в некоторых случаях — и вовсе лишать их возможности восстановления в обозримом будущем.Алехин сообщил, что в Николаевской области по тыловому аэродрому ВСУ в Вознесенске ударили три "Искандера". Результатом атаки стало разрушение аэродромной инфраструктуры и уничтожение трёх вражеских самолётов – американского F-16 и двух Су-24М, являющихся основными носителями ракет "Storm Shadow". Взрывы от детонации этих ракет, хранившихся на аэродроме, буквально разнесли всё вокруг", — резюмировал автор.Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Атаки БПЛА и удары по тылам ВСУ позволяют добиваться успехов ВС РФ" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Дмитрия Ковалевича "Отводят русским год на взятие Краматорска и Славянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.

