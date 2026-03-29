Додик заявил, что НАТО на Балканах отрабатывало план нападения на Россию
2026-03-29T12:22
2026
Новости
Додик заявил, что НАТО на Балканах отрабатывало план нападения на Россию

12:22 29.03.2026
 
Глава партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик в интервью РИА Новости 29 марта заявил, что в ходе бомбардировок Югославии в 1999 году силы НАТО отрабатывали действия, которые впоследствии попытались применить против России на Украине
Милорад Додик, возглавляющий правящую в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партию "Союз независимых социал-демократов", в интервью РИА Новости высказал мнение о связи событий на Балканах 1999 года с нынешней ситуацией вокруг Украины.
"Здесь они отрабатывали то, что сейчас пытаются сделать на Украине — прорваться дальше в Россию, добраться до ее ресурсов и разделить Россию, как они давно планировали", — сказал политик.
В 1999 году вооружённое противостояние между косовскими албанскими сепаратистами и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии (в составе Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция проводилась без одобрения Совета Безопасности ООН.
По данным из различных источников, в результате ударов погибли более 2,5 тысяч человек, а экономический ущерб оценивается в 100 миллиардов долларов. Медики также фиксируют последствия применения боеприпасов с обеднённым ураном, связывая с этим рост онкологических заболеваний.
В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность по поводу наращивания военного присутствия НАТО у своих западных границ. В Москве заявляют о готовности к диалогу с альянсом, но подчёркивают необходимость равноправного обсуждения и отказа от курса на милитаризацию европейского континента.
28 марта президент США Дональд Трамп заявил о возможности прекращения участия США в поддержке НАТО, а также допустил переименование Ормузского пролива.
