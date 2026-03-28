https://ukraina.ru/20260328/tramp-ugrozhaet-nato-i-grezit-o-pereimenovanii-proliva-khronika-sobytiy-na-utro-28-marta-1077254665.html

Трамп угрожает НАТО и грезит о переименовании пролива. Хроника событий на утро 28 марта

Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить поддержку НАТО и намекнул на переименование Ормузского пролива

2026-03-28T10:05

эксклюзив

хроники

дональд трамп

кир стармер

фридрих мерц

франция

иран

сша

нато

сенат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1b/1077216790_0:136:2618:1609_1920x0_80_0_0_33ade83fc3cdc580c3f27bd9c0ba78ac.jpg

Вашингтон может прекратить поддержку НАТО из-за действий Альянса, заявил президент США Дональд Трамп."Мы тратим сотни миллиардов долларов в год на НАТО, сотни на их защиту. Мы всегда были бы рядом с ними, но теперь, судя по их действиям, я полагаю, нам необязательно быть рядом, не так ли?" — заявил он на выступлении в Майами.Партнёры США по НАТО же всё громче выражают своё недовольство по поводу атаки Соединённых Штатов и Израиля на Иран. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнения относительно возможности свержения иранского режима. По словам Мерца, то, что сейчас делает Трамп – это не деэскалация и не попытка достичь мирного решения, а "масштабная эскалация с неопределённым результатом"."Это эскалации, которые уже представляют угрозу. Не только для тех, кого это непосредственно касается, а для всех нас. Действительно ли целью является смена режима? Если это цель, я не верю, что они её достигнут. Такие попытки в большинстве случаев заканчивались неудачей", – подчеркнул Мерц.Ранее германский канцлер уже заявлял, что война в Иране "не их". И эти заявления комментировал Трамп."Когда я услышал, как глава Германии сказал: "Это не наша война с Ираном", я сказал: "Ну, Украина – это не наша война, мы помогли, но Украина – это не наша война", – заявил он. Я сказал: "Ну, знаете, война на Украине – это не наша война, и это действительно так, но я хотел бы, чтобы всех этих молодых людей перестали убивать, а их продолжают убивать", – заявил Трамп.О том, что война с Ираном не их дело, говорят и во Франции. Так, спецпосланник президента Франции по Ливану, бывший министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в комментарии Franceinfo заявил, что война США и Израиля против Ирана ведется в нарушение международного права, и Париж не должен в ней участвовать."Это не наша война. Пусть те, кто начал свою войну, берут на себя ответственность", – подчеркнул он.Ле Дриан раскритиковал призывы Трампа о помощи."Он в одиночку решил начать эту войну, и теперь ему не следует возвращаться к другим со словами: "Придите и помогите мне". Нужно брать на себя ответственность. Как ему из этого выбраться? Это ему решать, каким образом справиться с ситуацией", – указал спецпосланник президента Франции.Сам французский президент Эммануэль Макрон также заявил, что его страна не будет принимать участие в войне в Иране."Мы не являемся частью конфликта, и поэтому Франция никогда не будет принимать участие в операциях, чтобы открыть или освободить Ормузский пролив в нынешних обстоятельствах", – указал Макрон.По его словам, Париж выступает за поиск дипломатического урегулирования, а не за использование силы для разблокировки пролива.Макрон указал, что "когда ситуация станет спокойнее", Франция будет готова работать над тем, чтобы содействовать сопровождению судов для "свободы передвижения контейнеровозов и танкеров".Премьер-министр Италии Джорджа Мелони делала заявление и пожёстче."В мире все больше односторонних действий, нарушающих международное право. И одно из них – это операция США и Израиля против иранского режима", – заявила она, выступая в Сенате.Мелони заверила, что Италия "не принимает и не будет принимать участие" в данном конфликте, раскритиковав и Иран."Мы не можем допустить, чтобы режим аятолл получил ядерное оружие, а также – ракеты, способные достать до Европы, Италии или же – ещё дальше", – отметила Мелони, впрочем, заявив, что Италия в войне участия принимать не будет.Позднее она призвала к скорейшему завершению конфликта."Этот конфликт коснется всех, и, если он будет продолжаться длительное время, он, безусловно, может иметь экономические и социальные последствия, которые в конечном итоге затронут наиболее уязвимые страны, особенно африканский континент", — сказала она, выступая на брифинге перед журналистами в Алжире.По её словам, скорейшее завершение войны стало бы отличной новостью для всех государств Ближнего Востока.Но жёстче всех была Испания: правительство страны запретило использовать свои базы для ударов по Ирану. Трамп в ответ пригрозил последствиями для торговли и назвал страну неудачницей, указав, что США и Испания не в одной команде"У нас много победителей, но Испания — лузер, а Великобритания очень разочаровала. [Испания] очень враждебно настроена по отношению к НАТО", — отметил Трамп.По его словам, США "не собираются быть командными игроками и в отношении Испании".Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна не будет присоединяться к войне против Ирана. Как сообщил Стармер в интервью телеканалу Sky News, у него есть серьёзные разногласия с Трампом по вопросу войны против Ирана. Глава британского правительства подчеркнул, что Великобритания не намерена вступать в прямой военный конфликт с Ираном."Мы не поддадимся этому давлению и будем действовать в рамках национальных интересов нашей страны", – подчеркнул Стармер.Ранее Трамп издевался над британским премьером, опубликовав фрагмент из шоу Saturday Night Live UK с пародией на Стармера. В ролике сидящий в своем кабинете премьер-министр Великобритании собирался позвонить президенту США, чтобы сообщить ему, что Лондон больше не отправит корабли в Ормузский пролив, но боялся реакции американского лидера.Впрочем, скоро Ормузский пролив в США могут переименовать. На это намекнул сам Трамп."Им (Ирану - ред.) придётся открыть пролив Трампа. Я имею в виду Ормузский, извините", – заявил Трамп вечером 27 марта в Майами.Ранее, в январе 2025 года, США официально переименовали Мексиканский залив в Американский.Подробнее о войне в Иране – в статье Сергея Котвицкого "Месяц войны. Промежуточные итоги нападения на Иран".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

