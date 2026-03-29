Аферист, контрабандист и военачальник: кого приговорили в Ростове-на-Дону

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди к 18 годам колонии строгого режима. Тем временем самого Бровди обвинили в том, что он пригрел у себя агента РФ

2026-03-29T10:03

эксклюзив

мадьяр

марьяна безуглая

владимир зеленский

ростов-на-дону

украина

сбу

нпз

вооруженные силы украины

курская область

В пятницу, 20 марта, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного под позывным "Мадьяр", к 18 годам колонии строгого режима по обвинению в организации атаки беспилотников на объекты в Крыму.А уже в среду, 25 марта, в Москве 2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению ещё одного уголовного дела в отношении Бровди. Следствие считает его ответственным за атаку на Курскую область, при которой погибла военный корреспондент "Первого канала" Анна Прокофьева. Действия Бровди квалифицировали как теракт, совершенный организованной группой, повлекший смерть человека, значительный имущественный ущерб и иные тяжкие последствия. "Мадьяра" объявили в международный розыск, его дело рассматривается в заочном порядке.По версии обвинения, неустановленные лица из числа высшего военно-политического руководства Украины разработали общий план совершения терактов. Указом Владимира Зеленского от 6 февраля 2024 года созданы силы беспилотных систем ВСУ, командующим назначен Вадим Сухаревский, известный под позывным "Барсук". 414-я бригада ВСУ, которой командует Бровди, действовала в составе организованной группы, исполняя приказы Сухаревского и вышестоящих лиц.Как указывалось в обвинительном заключении, боевики бригады умышленно установили взрывное устройство с зарядом около 2 кг в тротиловом эквиваленте, оснащённое внеконтактным датчиком цели, на участке дороги в Курской области. 26 марта 2025 года с 5:00 до 6:00 на участке дороги в 7 км от села Забужевка Беловского района Курской области произошел подрыв при проезде автомобиля с журналистами "Первого канала". В результате погибла корреспондент Анна Прокофьева, а участники съёмочной группы и сопровождавшие их лица получили тяжелые ранения. Также был уничтожен автомобиль УАЗ.Тем временем на Украине Бровди обвинили в том, что тот пригрел у себя чуть ли не российского агента."Теперь без шуток. "Мадьяр" пригрел "крысу", которая под видом проукраинской позиции просочилась за сборы для СБС и получила доступ к информации о целеуказании для предстоящих deep strike. При этом этот человек передал мои личные данные россиянам, которые пытались меня шантажировать. Примите к сведению", – писал в своём телеграм-канале украинский блогер Вячеслав Супернов, которого связывают с Главным управлением разведки Минобороны Украины.Некоторые комментаторы разглядели в этой записи чуть ли не конфликт между Бровди и ГУР. Однако если изучить телеграм-канал Супернова, то можно понять, что речь идёт о ревности и борьбе за подписчиков. Блогер обвиняет Бровди и других владельцев популярных телеграм-каналов в том, что те используют его видео без ссылки.Уже в другой записи Супернов хвалился своими способностями и напрашивался на личную встречу с Мадьяром."Обращаюсь к "Мадьяру". Роберт, если кацапы наберут такой скилл (если русские получат такие способности – Ред.), как у меня, то они будут знать следующую цель, потому что я уже её знаю и мы уже готовим чаты.. Жду личной встречи, чтобы посвятить в детали. С уважением", – писал блогер.Но у Бровди были свои заботы: он оправдывался перед мэром Львова Андреем Садовым, который ранее раскритиковал украинских военных за то, что те не смогли противодействовать российским беспилотникам 24 марта."Господин мэр сердцу милого города Льва (так на Украине называют Львов его любители - Ред.)! Извините, но этот ваш вечерний укор или заявление покупателя "очень много вопросов ко всем, будем иметь разговор с военными, каждый день покупаем…" прекратите, сделайте милость", – писал Бровди в соцсетях.Он заявил, что не существует в мире настолько успешной ПВО, как украинская, которая "руками воинов в глубину эшелонов и рубежей от "передка" до мирных городов стирают 95-95% атакующих дронов, хотя, конечно, есть над чем работать"."Не вам мне советы давать. Но и не вам пенять тем, кто сбивает денно и нощно. Берегите людей, меньше слов. А мы будем работать в небе", – завершил своё заявление "Мадьяр".Позднее "Мадьяр" уже хвастался налётом украинских дронов на НПЗ в Киришах, что в Ленинградской области."Сегодняшний трип на КИНЕФ (Киришский НПЗ) реализован "Птицами" 1 отдельного центра Сил беспилотных систем совместно с силами и средствами СБУ. Ритмично демилитаризируя нефтяные артерии, переработку и экспорт сырья противника, осложняем финансирование наращивания противником возможностей <...> войска, а также цолл-контроль "утеки" нефти по Балтике", – хвастался "Мадьяр".Судя по его хвастовству, "Мадьяр" уверен в собственной неуязвимости. Ранее он атаковал нефтепровод "Дружба", а после возмущения властей Венгрии нахамил последним, посоветовав "засунуть в задницу" введённые в его отношении санкции. А ведь когда-то Бровди не был настолько зазнавшимся.Мошенник со стажемКогда Бровди назначили командующим СБС, народный депутат Марьяна Безуглая назвала его "бандитом Сырского"."Это (назначение – Ред.) далее означает работу "по понятиям". "Мадьяр" эффективный, уже давно долларовый миллионер на сделках. Поэтому будем иметь СБС в стиле "Острых козырьков": ты — мне, я — тебе, или заткнись", — заявила БезуглаяО том, что Бровди связан с криминалом заговорили ещё 15 лет назад, когда Татьяна Черновол (в те времена журналистка, а ныне – военнослужащая ВСУ), опубликовала расследование о зерновом рынке Украине. Среди прочего она рассказала о компании "Хлебинвестстрой", которая вынуждала украинских фермеров продавать ей зерно по заниженным ценам. На несговорчивых фермеров давили при помощи силовиков. Затем "Хлебинвестстрой" продавала зерно в рамках межгосударственных соглашений уже по нормальным ценам. За год обороты компании подняли с нуля до 10 млрд грн (свыше $1 млрд). Директором компании и был Роберт Бровди.Причина, по которой Бровди пользовался поддержкой силовиков банальна: он был главой фракции партии "Фронт перемен" в Закарпатском областном совете и личным другом Арсения Яценюка, которого подозревали в сговоре с тогдашней украинской властью и в том, что Яценюк играет роль удобного "оппозиционера".Несмотря на скандал в феврале 2013 года Бровди назначили заместителем председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. И через год снова оказался в эпицентре скандала. Тогда народный депутат Украины Геннадий Москаль сообщил, что Китай обратился в арбитраж Международной Ассоциации торговли зерном и кормами (GAFTA) в Лондоне, требуя от Украины возвращения $3 млрд.Китайцы обвиняли Украину в том, что корпорация, в которой "трудился" Бровди их обманула: они предоставили украинской стороны $1,5 млрд для закупки зерновых и переправки их в Китай. Однако груз они получили только на $153 млн. На остальные деньги украинские партнёры закупили зерновых, которые перепродали в Швейцарию, Иран, Саудовскую Аравию, Монако, Египет, Эфиопию и сирийским боевикам. Полученные деньги вывели на подставные фирмы.Украинский журналист Владимир Бойко сообщил, что через одну из этих фирм финансировались некоторые антимайдановцы, что особенно пикантно, учитывая, что к тому времени Яценюк стал одним из лидеров Майдана.Бровди прекрасно встроился в новый порядок. Он подружился с назначенным после госпереворота генпрокурором Юрием Луценко. Также Бровди стал позиционировать себя как мецената и коллекционера. Так, он собрал коллекцию автомобилей Cadillac Fleetwood 1959 года, собрав все пять моделей.Также Бровди стал соучредителем группы компаний "Гранум", которая вошла в пятёрку зерновых с Украины. Инвестировал Бровди и в девелопмент.После начала СВО он основал подразделение БПЛА "Птицы Мадьяра" и начал активно пиариться и собирать деньги. При этом он стал намекать на то, что раньше скрывал, а именно, что свой первый капитал, ещё до "заработка" на зерне, Бровди сколотил на контрабанде. Последняя – популярный нелегальный способ заработка в Закарпатье. На то, что Бровди пригодился его контрабандистский опыт, намекали и другие закарпатцы, при этом не называя "Мадьяра" напрямую."Я могу поклясться: я присутствовал на встрече контрабандистов и военных, которые обменивались технологиями в аэроразведке. Ведь то, чему военные учатся, открывают, контрабандисты сделали 10 лет тому назад: они знают, как самому построить дрон, какие платы нужно отпаять или отключить, чтобы его не засекали радары. Как этот дрон должен взять коробку сигарет, если он большой, как он должен пролететь, чтобы его не было слышно, как его нужно посадить, вернуть. Это всё контрабандисты сделали задолго до войны", – отмечал, в частности, украинский писатель Андрей Любка.По словам Любки, контрабандисты также показывали, как при помощи 3D-печати создавать детали для дронов.Имя Бровди он не называл, но давал понять, что те, кого когда-то осуждали за контрабанду, сейчас служат Украине верой и правдой. Впрочем, пример Бровди свидетельствует: уголовные наклонности не исчезают бесследно. И сотрудничество с военными для бывшего контрабандиста – не акт благотворительности, а взаимовыгодная сделка.Подробнее о скандале с высказываниями Бровди о властях Венгрии – в статье Елены Мурзиной "Посол или эскортница из гарема? Украинская школа "криворожской дипломатии" в действии".

Егор Леев

