Посол или эскортница из гарема? Украинская школа "криворожской дипломатии" в действии

На прошедшей неделе произошли два события, которые опять привлекли внимание к Украине как родине "криворожской школы дипломатии" - так называют абсолютно не дипломатичное, эпатажное, а зачастую просто глупое поведение послов Украины в странах пребывания.

Они не умеют себя вести, как бывший глава МИД Кулеба, который считал хорошим тоном закурить сигару во время выступления в прямом эфире. Или давал интервью в домашней обстановке в носках.Это конечно, мелочи, по сравнению с его призывами "будем воевать лопатами, если не дадите оружия", но тем не менее, характерная деталь.Давай, "разжигай!Украинские дипломаты часто не умеют себя вести по простой причине: они не дипломаты. Это случайные люди на должностях послов.Но есть и другая причина: это целенаправленное хамство, специальный эпатаж. С какой целью? Привлечь внимание, "разжечь конфликт".Это поведение хамоватых подростков, которые знают, что за ними стоит "большой брат": раньше США, теперь ЕС. Их радостно похлопывают по плечу большие дяди: а ну, давай ещё!Как только не станет "большого брата", куда и денется спесь и наглость "криворожских дипломатов".Первый случай "антидипломатии по-киевски" произошёл с послом Украины в Венгрии."Мы не будем украинской колонией!"С такими лозунгами вышли в Венгрии на демонстрации тысячи людей.Нынешний премьер Виктор Орбан заверил народ, что Венгрия будет оставаться "островом спокойствия" в Европе, даже в условиях начинающегося энергодефицита.Но положение Орбана, как и всей Венгрии, не такое уж устойчивое.Впереди, буквально через две недели - выборы в парламент. Сможет ли в результате Виктор Орбан остаться премьером страны? Этого никто пока предсказать не может.Так же никто не может сегодня предсказать судьбу нефтепровода "Дружба", по которому в Венгрию шла нефть из России, но Украина специально разбомбила его.Сейчас, пожалуй, достигнута точка наибольшей эскалации отношений Украины и Венгрии. По сути, идёт открытая экономическая война.Венгрия блокирует в ЕС кредит 90 миллиардов евро для Украины. Украина разрушает нефтепровод, который ведёт в Венгрию.И тут еще война в Иране, в результате которой цены на нефть растут и растут.Что делает украинский посол в Венгрии Фёдор Шандор?Он фотографируется с флагом Венгрии, на котором вырезан герб, то есть попросту посредине флага - дыра. Это символ "протеста народа", заявляет Фёдор Шандор.Кстати, Фёдор Шандор - сам этнический венгр, родом из Закарпатья.Но рядом с послом Шандором - другой известный венгр, командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (обвиняется в терактах по 46 эпизодам, жертвами одного из них стали российские журналисты).Это тот самый Бровди, по прозвищу "Мадьяр", которому запрещен въезд на территорию Шенгенской зоны за атаку как раз на нефтепровод "Дружба".После той атаки подразделения Бровди была временно прекращена поставка российской нефти в Венгрию и Словакию.После введения против него санкций со стороны Венгрии Бровди нахамил главе МИД страны Петеру Сийярто:"Засуньте себе свои санкции в задницу", - написал он, публично оскорбив главу МИД.Но всё это не смущает украинского посла. Впрочем, почему что-то должно его смущать? Он специально выбрал эпатаж как форму поведения.Фотография появилась не случайно. Хамство и нарушение всех дипломатических норм давно стали визитной карточкой "криворожской дипломатии", как называют сегодня потрясающую украинскую "способность к переговорам".О "договороспособности" Украины можно судить по результатам: эта страна поссорилась почти со всеми своими соседями.Фёдор Шандор позирует на фото, кстати, в украинской военной форме. Странный выбор одежды для посла. Особенно учитывая сегодняшние крайне напряженные отношения Будапешта и Киева.Дело в том, что Фёдор Шандор действительно служил в ВСУ. В теробороне, вдали от линии фронта. Он - профессор Ужгородского университета, специалист по туризму. Пошёл в армию ненадолго, видимо, чтобы потом носить форму и рассказывать про "жизнь в окопах".Но это - ещё один "триггер" для властей Венгрии. В то время как Венгрия борется за то, чтобы этнических венгров на Украине не призывали в армию, Фёдор Шандор наоборот, призывал венгров идти на службу в ВСУ.Но если на камуфляжную форму на фото посла Украины в Венгрии ещё как-то можно закрыть глаза (но не на всё остальное), то одеяние посла (послицы) Украины в Омане не заметить было бы очень сложно."Я оделась адекватно!"Посол Украины в султанате Оман Ольга Селих пришла на приём в посольство Саудовской Аравии. Приглашена она была на ифтар - это вечерний приём пищи в месяц Рамадан, когда мусульмане соблюдают пост в течение всего дня.Одеваться в арабских странах женщины должны в одежды, которые имеют длинный рукав, длинную юбку или накидку. Разумеется, без голых или обтянутых частей тела. Очень желателен платок или другой головной убор на голове.Можно сколько угодно спорить про то, что всё это "несовременно". Но таковы обычаи этих стран, и их надо соблюдать, в особенности, конечно же, послу другого государства на официальном приёме. Тем более в священный месяц Рамадан!В каком же виде появилась Ольга Селих? В сети её наряд называют "одежда эскортницы". Но нет, это неправда. Эскортницы одеваются приличнее, богаче, с бо́льшим вкусом.На официальной представительнице Украины были обтягивающие лосины белого цвета. Обтягивающие, извините, до миллиметра, лосины просто впивались в прекрасные формы и интимные части тела украинского посла.Никакого платка на голове не было, а пришла на ужин госпожа посол с распущенными волосами.Собственно, так можно было бы появиться на конкурсе "новые обитательницы гарема". Но не на официальном ужине.Всё произошедшее Ольгу Селих нисколько не смутило, и она ответила злобным комментарием:"Я была одета адекватно, в европейские брюки."Впрочем, откуда девушке, которая не имеет никакого дипломатического образования, знать об адекватности.Да и никакого высшего образования у неё тоже, кажется, нет: она закончила Ровенский институт - видимо, отделение Киевского института славистики. Мало кто слышал об этих учебных заведениях. Работала в строительных организациях, в общественных организациях.Ольга Селих - красивая молодая женщина, спору нет. Но это же не может быть единственным основанием для того, чтобы представлять страну на международной арене?Флакон эпатажа и вульгарностиОба случая - это нарушение норм протокола и откровенный вызов принимающей стороне.Но в одном случае - это сознательное желание продемонстрировать стране, которая принимает посла, своё несогласие с политикой этой страны.А в другом - просто вульгарность, отсутствие культуры, образования и уважения к нормам общества.И то, и другое полностью присуще современным дипломатическим "традициям" Украины. Иногда по отдельности, чаще - вместе, "в одном флаконе", так сказать, идут и общая вульгарность, и целенаправленное хамство."Камуфляж" ЗеленскогоКстати, и то, и другое присуще "вождю племени" (так называют его украинские журналисты) Владимиру Зеленскому.Несмотря на многочисленные просьбы принимающей стороны и уже даже публичные замечания президента США, Зеленский продолжает ездить, пусть и не в своей майке цвета хаки, но в очень странном одеянии. Это уже не камуфляж, но и не обычный европейский костюм.Зачем он это делает? Это не просто черта характера. Не желание выделиться. Это специальный вызов: "я всё равно сделаю по своему". Потому что я так хочу, и точка.В то же время Зеленский публично оскорбляет премьера страны ЕС - обзывает Виктора Орбана, рассказывает про то, что "Виктор заслуживает подзатыльника", перешел уже к прямым угрозам расправы. То есть сознательно и целенаправленно идёт на эскалацию. "Разжигает", как говорят в народе.Вообще достаточно просто вспомнить поведение Зеленского в Овальном кабинете, когда он стал хамить президенту и вице президенту США.Да и другие представители "криворожской школы дипломатии" совершенно не отстают от "вождя".Еще посол Мельник в Германии обзывал канцлера Шольца "обиженной ливерной колбасой". И тот терпел и молчал.А посол Украины в Казахстане Врублевский*, который заявил: "чем больше русских мы убьём, тем меньше их убивать придется нашим детям"?Этого "посла" Украина всё-таки отозвала, сегодня он находится в перечне террористов и экстремистов и заочно осуждён в России на шесть лет.Ну а Ольгу Селих и Фёдора Шандора никто отзывать не собирается.А посол Украины в Болгарии Олеся Илащук? Тоже родом с Западной Украины, как и Селих, и Шандор. До назначения послом работала сексологом-консультантом.Но пока что вроде бы свои навыки на новом месте работы не применяла. Болгары с тревогой ждут: вдруг применит? Посол - сексолог, придумают же.А знаменитый Андрей Мельник ("ливерная колбаса") теперь работает представителем Украины при ООН. Он недавно потребовал, чтобы ФРГ отдала 30 процентов своей военной техники Украине.Странам ЕС Мельник советует отдавать по 0,5 процента ВВП на вооружение Украины.Что отвечает Германия и страны ЕС? Вежливо улыбаются и терпят "ужасных дипломатов".Но это же они сами их и вырастили. Это часть информационной кампании, которую ведёт коллективный Запад. И в рамках этой кампании "Украине можно всё".Можно "золотые унитазы", можно миллиарды класть себе в карманы. Можно хамить даже в Овальном кабинете.Так что ничего удивительного в поведении послов нет.Такой стиль, понимаешь! Хамство, вульгарность и какое-то дурацкое кривляние. Криворожский, Киевский или Волынский это стиль?Это действительно реальная современная украинская "дипломатия", как таковая.Подробнее о том, почему сам Зеленский ведет себя столь ко-хамски с политиками в других странах - в статье Захара Виноградова "Феномен Зеленского. По лестнице вверх, ведущей в ад"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Елена Мурзина

