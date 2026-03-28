Захват Харка не решит проблемы США: политолог указал на просчеты Трампа в войне с Ираном
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF
Стратегический тупик, в котором оказался Трамп, становится все очевиднее: единственный предложенный сценарий завершения конфликта с Ираном — захват острова Харк — не способен решить ни одну из поставленных задач. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
В беседе с экспертом журналист обратил внимание на парадокс: Трамп почти каждый день объявляет о своей победе над Ираном, но при этом мирные инициативы исходят от американской администрации. По мнению Брутера, американцы еще не приняли решение, по какому варианту терминации будут продвигаться.
"Сначала США говорили о четырёх днях, потом о четырёх неделях. Я думаю, что шесть недель — это крайний срок, потому что дальше все это становится очень токсичным для них", — пояснил эксперт.
На данный момент, кроме захвата острова Харк, никаких вариантов американцы сами себе не предложили. "Но Харк не решит проблемы. Они считают, что его захват, возможно, лишит Иран денег и сделает его более сговорчивым", — сказал Брутер.
"Они с самого начала ошибались относительно Ирана, но вполне возможно, что ошибаются и сейчас", — констатировал собеседник издания.
