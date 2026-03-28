Юлиан Бачинский: марксист, придумавший Украину "от Сяна по Кавказ"

28 марта 1870 года родился Юлиан Бачинский. Он стал одним из первых марксистов и с позиций этой идеологии вывел необходимость создания Великой Украины из территорий под контролем Габсбургов и Романовых. Бачинский ещё при жизни стал чужим для всех: марксисты его не любили за проукраинские взгляды, а украинские националисты – за верность марксизму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Родился Юлиан Бачинский 28 марта 1870 года в селе Новосёлка в Восточной Галичине, входившей тогда в состав Австро-Венгерской империи (ныне – часть Подгаецкой общины Тернопольской области). Его отец, греко-католический священник Александр Бачинский, впоследствии стал известным церковным деятелем, доктором богословия, педагогом и писателем. Мать мальчика умерла, когда Юлиану было всего два года. Начальное и среднее образование он получил во Львовской гимназии, высшее – на юридических факультетах Львовского, а позже и Берлинского университета.Уже в раннем возрасте он увлёкся идеями национального и социального освобождения, включился в общественно-политическую жизнь Галичины. Его мировоззрение формировалось под влиянием Михаила Драгоманова, Михаила Павлыка, Ивана Франко, и других деятелей, с которыми он лично общался.С Франко он познакомился в 1888 году, ещё будучи гимназистом. Как вспоминал Бачинский, Франко тогда не говорил с ним о социализме. "О социализме начались наши разговоры уже позже, они же нас и развели после основания радикальной партии".В октябре 1890 года Франко и Бачинский были среди основателей "Русско-украинской радикальной партии" (РУРП). Лидером партии стал Франко, который представлял крыло "старых социалистов", а Бачинский и его друзья-студенты называли себя представителями "современного социализма" – марксизма.Драгоманов, на идеи которого ориентировался Франко, считал самостийнические лозунги вредными, а максимумом для украинцев – культурную и территориальную автономию. В этой автономии они должны были строить социализм, у которого должна была быть "украинская одежда". С Драгомановым Бачинский лично познакомился в июле 1891-го в Вене и впоследствии переписывался с ним."Молодые радикалы" во главе с Бачинским неоднократно пытались внести требования государственной самостоятельности Украины в программы РУРП – на съездах партии в 1891 и 1893 годах, однако безуспешно. В 1893 году Франко даже отказался печатать в партийном издании "Народ" труд Бачинского "Украина irredenta" ("Украина неосвобождённая").Обоснование украинской независимости у Бачинского не имело ничего общего с привычной ныне националистической концепцией. Автор выделил в европейской России три экономически различные территории: польскую, "великорусскую" (кавычки Бачинского) и украинскую. Наиболее развитой территорией с точки зрения Бачинского являлась польская, менее развитой "великорусская", и самой слабой – украинская. Марксизм утверждал, что более слабым территориям невыгоден непосредственный контакт с более сильными, т.к. последние экономически душат более слабых.Отсюда следовал теоретический вывод, что необходимо объединение Малороссии с украинскими землями Австро-Венгрии и создание независимой Украины. Собственно, это полностью соответствовало итальянскому понятию "ирредентизм" – стремление разделённого народа к объединению в единых границах.Драгоманов остро критиковал рукопись "Україна irredenta" в своих письмах-рецензиях 1894 года – за марксистский подход. Договориться об издании своего труда Бачинскому удалось только осенью 1895 года, после смерти Драгоманова. "Україна irredenta" с требованием создания независимой Украины стала событием. Ключевой лозунг книги – "Свободная, великая, независимая, политически самостоятельная Украина – одна, нераздельная от Сана по Кавказ!" – до сих пор используется украинскими националистами. Но Бачинский вовсе не был этнонационалистом:"Борьба за политическую самостоятельность Украины не относится исключительно к Украинцам-народу, а вообще ко всем, кто живет в Украине, будь то Автохтон-украинец или колонист: Великоросс, Поляк, Жид или Немец. Общий интерес "поукраинит" их, заставит их всех стать украинскими патриотами".Создание независимой Украины Бачинский считал лишь этапом на пути к осуществлению социалистических идеалов. В будущем Украина должна была стать полноправным членом социалистического союза европейских наций.Стоит отметить и политическую прозорливость Бачинского: за двадцать с лишним лет до Первой мировой он писал, что надвигается угроза "возможной в ближайшем времени общеевропейской войны", следствием которой станет распад и России, и Австро-Венгрии в результате революций, – и украинцам к этому надо быть как можно лучше подготовленными.Как писал позже один из министров Западно-Украинской республики (ЗУНР) Степан Баран, "Кобзарь Шевченко, который знали мы в тогда объявленной целости, "Украина irredenta" Бачинского, а также некоторые произведения Ивана Франко, сделали нас, старших гимназистов и студентов, украинскими государственниками и соборниками".Поскольку РУРП всё больше скатывалась в национализм, в 1899 году Бачинский с группой своих соратников вышел из неё и создал во Львове Украинскую социал-демократическую партию. С началом Первой мировой войны выехал в Вену, где в мае 1915 года вошёл в состав Общей украинской рады, претендовавшей на роль единственного представителя украинцев Австро-Венгрии.Однако вскоре Бачинского призвали в армию и 1915-18 годы он провёл в тыловом резервном полку в Мишкольце. Там он с большой надеждой встретил сообщение о Февральской революции в России, после провозглашения УНР стремился попасть в Киев. После краха Австро-Венгерской империи и создания ЗУНР Бачинский вернулся во Львов и был избран членом Украинской национальной рады – парламента новой республики.Будучи сторонником объединения УНР и ЗУНР в единое государство, он активно поддержал процесс, завершившийся "Актом Злуки" 22 января 1919 года. По поручению Директории УНР Бачинский стал сначала советником, а затем председателем дипломатической миссии УНР в США. Но после подписания Рижского договора между Польшей и Россией миссия в США была закрыта, и Бачинский вновь оказался в Вене, где вынужден был получить польский паспорт.В 1923 году Юлиан Бачинский переехал в Берлин, где занимался журналистской деятельностью. Поддерживал связи с западно-украинской социал-демократической и националистической эмиграцией – Михаилом Грушевским (до его возвращения в УССР в 1924 году), Евгением Петрушевичем, Костем Левицким, Олегом Кандыбой (Ольжичем), Евгением Коновальцем, Василием Кучабским, Владимиром Старосольским и другими.Он с симпатией относился к СССР, что нашло своё отражение в его книге "Большевистская революция и украинцы. Критические заметки", изданной в Берлине в 1925 и 1928 годах. Приехав во Львов в 1931 году, чтобы повидать отца, за хранение этой книги был арестован польской полицией и осуждён к году тюремного заключения.Отбыв наказание, Бачинский вернулся в Берлин, затем некоторое время в 1933 году издавал и редактировал журнал "Свободная трибуна" в Праге. На страницах журнала в статье "На перепутьях западно-украинской интеллигенции" приветствовал национально-культурное возрождение в Советской Украине.Не отказываясь от своей главной идеи – независимого соборного украинского государства, он постепенно склонялся к мысли, что советская система может быть приемлемой и на её основе Украина сможет "дорасти" до реальной самостоятельности. При этом УССР он рассматривал как одну из провинций Советской России, и считал, что необходимо бороться за большую её самостоятельность и выход КП(б)У из ВКП(б).28 ноября 1933 года Юлиан Бачинский вместе с дочерью Еленой (с женой он был в разводе) приехал в столицу УССР – Харьков. Он получил работу научного сотрудника в "Українській радянській енциклопедії" (УРЕ), был введен в состав её редакционной коллегии, заключил соглашение с издательством "Український робітник" на издание книги "16 лет Советской Украины".В ноябре 1934 года Юлиан Бачинский был арестован по обвинению в участии в мифическом "Всеукраинском центре контрреволюционной, националистической организации ОУН-УВО, ставившая своей целью свержение советской власти на Украине" (причём аббревиатура ОУН* означала некое "Объединение украинских националистов") и доставлен в Киев под конвоем. Так он впервые попал в этот город.Основным доказательством его "контрреволюционной" деятельности стали изъятые при аресте три записные книжки, в которых содержались фамилии и адреса известных украинских общественных деятелей, а также отдельные выписки из зарубежной прессы о голоде на Украине, сделанные ещё в Праге. Обвиняли его по одному делу с Антоном Крушельницким – известным литератором, бывшим министром образования в правительстве УНР, также сотрудником УРЕ.В период судебного процесса Бачинский вёл себя с достоинством и большим мужеством, все обвинения решительно отвергал и виновным себя не признал. Выездная сессия военной коллегии Верховного Суда СССР 14 декабря 1934 года решила дело Крушельницкого, Бачинского и ещё четырёх человек вернуть на дополнительное расследование.28 марта 1935 года военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила "Крушельницкого Антона Владиславовича и Бачинского Юлиана Александровича к лишению свободы сроком на 10 лет каждого". Дата приговора совпала с 65-летием Бачинского.Наказание он отбывал в системе Беломоро-Балтийских исправительно-трудовых лагерей, где и умер 6 июня 1940 года. Точное место смерти и захоронения неизвестны. В октябре 1957 года его дело пересмотрено и ввиду отсутствия состава преступления Бачинский был реабилитирован.Несмотря на то, что именно Юлиан Бачинский впервые выдвинул идею создания самостоятельной Украины, в нынешней Украине он остаётся в тени террориста и самоубийцы Николая Михновского, чья "Самостійна Україна" вышла только в 1900 году. Сейчас его в Киеве опять бы судили – за "пропаганду коммунистического тоталитарного режима".* На всякий случай напомним, что организация с такой аббревиатурой в России запрещена. Хотя это и не она.

Олег Хавич

история, история украины, история ссср, украина, россия, вена, верховный суд, карл маркс, украинские националисты, независимость, книги, репрессии, унр, зунр