Гибель украинских военных в Дубае. Итоги 28 марта - 28.03.2026 Украина.ру
Гибель украинских военных в Дубае. Итоги 28 марта
Гибель украинских военных в Дубае. Итоги 28 марта - 28.03.2026 Украина.ру
Гибель украинских военных в Дубае. Итоги 28 марта
КСИР сообщил об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем, где находился 21 украинский специалист
Корпус стражей исламской революции уничтожил в Дубае склад украинских противодронных систем, где также находился 21 украинец, заявил представитель центрального штаба иранских ВС "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари."Одновременно с обстрелом убежищ американских командиров и солдат в Дубае, повлекшим за собой большие потери, в ходе совместной операции воздушно-космических и морских сил Корпуса стражей исламской революции был уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам, находившийся в Дубае для оказания помощи американской армии, где также находился 21 украинец", – отметил он.Зольфагари указал, что судьба украинцев до сих пор неизвестна.Министерство иностранных дел Украины прокомментировало эту информацию."Это ложь. Официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции", – заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.На Украине же тем временем задумываются, чем обернётся война в Иране для украинцев."Очень быстро оказалось, что война в Персидском заливе – не такая уж и чужая. Не успели мы оглянуться, как оказались фактически задействованы в ней. И начали всей страной пожинать её плоды", – написал в своей колонке от 28 марта на "Украинской правде" публицист Михаил Дубинянский.Так, он упомянул рост мировых цен на энергоносители, который виден и на украинских АЗС, а также увеличение поступлений в российский бюджет и смягчение американской администрацией некоторых антироссийских санкций.Дубинянский обратил внимание и на истощение американского запаса зенитных ракет, которых и так не хватало Украине.Отдельно указал публицист и на вовлечённость украинских военных специалистов в конфликт: рост интереса арабских стран к украинским дронам-перехватчикам, отправку украинских специалистов на Ближний Восток и реакцию Ирана, который объявил Украину законной военной целью, сославшись на 51 статью ООН."События вокруг Ирана продемонстрировали, что на самом деле глобальная война просто не может оставаться "не нашей". Заодно удалось проверить на практике один популярный тезис, который уже несколько лет циркулирует в отечественном публичном пространстве. Тезис о том, что украинцам якобы не страшна Третья мировая, ведь мы лучше всех на планете к ней готовы. Как оказалось, эта точка зрения справедлива лишь частично", – подчеркнул Дубинянский.Он отметил, что хоть Вооружённые силы Украины успешно освоили войну ΧΧΙ столетия – войну дронов – и владеют бесценным боевым опытом, которым не могут похвастаться многие другие страны мира, но ""готовы лучше других" не означает "на самом деле готовы"".Дубинянский указал на зависимость Украины от мира."Стоило пересечь западную границу Украины, и нас встречало сплошное пространство мира. Свободное движение товаров и денег. Безопасное перемещение грузов и людей. Неисчерпаемые финансовые ресурсы, которые позволяли мирному Западу не только удовлетворять собственные потребности, но и вливать миллиарды в украинский бюджет", – подчеркнул Дубинянский.Он указал, что именно этот фактор сглаживал ресурсное преимущество России."После 24.02.2022 нашим соотечественникам не пришлось познакомиться с тотальным товарным дефицитом, ни с эрзац-продуктами, ни с карточной системой. В начале марта 2026 года жители украинской столицы стояли в очередь в новую кондитерскую Namelaka с необычным розовым интерьером, вместо того, чтобы скучать в очередях за товарами первой необходимости. А тем временем в годы Второй мировой даже Швеция и Швейцария – страны, оставшиеся нейтральными – были вынуждены почти сразу перейти на карточное нормирование из-за коллапса европейской логистики", – напомнил публицист.Дубинянский подчеркнул, что "уже сейчас негативные последствия войны в Персидском заливе заметно превосходят условный позитив"."А если эта война слишком затянется, то риски для Киева вырастут в несколько раз. Никто не знает, что делать, если цена энергоносителей долго будет держаться на высоком уровне. Никто не знает, как быть, если запасы ракет-перехватчиков, которые жизненно необходимы Украины, сократятся до критического уровня. Но почти все понимают, что при таком раскладе придётся распрощаться на экономическое истощение РФ в ближайшем будущем. Словом, заявления о готовности украинцев к Третьей мировой войне оказались таким же оторванным от реальности, как и многие другие отечественные бравады", – заявил Дубинянский.Он заявил, что украинцам "остаётся надеяться, что боевые действия против Ирана не будут длиться много месяцев или даже лет, и что нынешняя война на Ближнем Востоке – это всё-таки репетиция Третьей мировой, а не её начало".Ранее, 13 марта, Владимир Зеленский заявил, что Украина отправила в три страны Ближнего Востока советников, которые будут помогать бороться с иранскими беспилотниками."К нам обратились страны Ближнего Востока, чтобы мы поделились экспертизой уничтожения иранских "Шахедов" при массированных ударах этими дронами. Поэтому мы уже отправили экспертные группы в три страны. Готовы помогать. В конце неделя военные и секретарь СНБО вернутся и дадут полный ответ. Будем понимать объём помощи, которую ожидают от нас партнёры", – заявил Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.Он подчеркнул, что без украинских специалистов справиться с иранскими дронами невозможно."Мы знаем, что в странах Ближнего Востока, и в США, и в европейских государствах есть соответствующее количество дронов-перехватчиков. Но без наших пилотов, без военных, без специального софта всё это не работает. Эта система есть только в наших Вооружённых силах, она официальная, и поэтому все понимают: даже имея десятки и сотни перехватчиков, они ситуацию не выровняют. Это системная защита. Именно эксперты в системной защите, профи в ПВО, применении малой ПВО – именно они полетели в страны Ближнего Востока", – сообщил Зеленский.За несколько дней до этого Зеленский называл три страны, куда направили украинских специалистов."Отправили наши команды, три команды профессиональные, укомплектованные. На этой неделе все три будут в трех разных странах. Первые три страны, куда мы отправили по нашим договоренностям, это Катар, [Объединённые Арабские] Эмираты, Саудовская Аравия", – рассказывал он 10 марта.За день до этого в интервью The New York Times он сообщил, что Украина направила дроны-перехватчики и команду экспертов по БПЛА для охраны американских военных баз в Иордании.Кроме того, 13 марта Зеленский встретился с представителем свергнутой Исламской революцией 1979 шахской династии Резой Пехлеви."Детально обсудили ситуацию в Иране и регионе и американскую операцию против террористического режима &lt;...&gt; Украина действительно хочет увидеть свободный Иран, который не будет сотрудничать с Россией и дестабилизировать регион Ближнего Востока, Европу и мир. Благодарен наследному принцу за чёткие заверения в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Наши команды будут поддерживать связь", – пообещал Зеленский.Позднее стала известна реакция президента США Дональда Трампа на предложение украинской помощи."Нам не нужна помощь в защите от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. На самом деле у нас лучшие дроны в мире", – сказал президент США.В ответ Зеленский заявил, что "риторика – это риторика", и "главное, чтобы мы знали, что мы делаем".Подробнее о войне в Иране – в статье Сергея Котвицкого "Месяц войны. Промежуточные итоги нападения на Иран".
эксклюзив, хроники, владимир зеленский, эммануэль макрон, дональд трамп, украина, иран, ближний восток, оон, снбо
Эксклюзив, Хроники, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Украина, Иран, Ближний Восток, ООН, СНБО

Гибель украинских военных в Дубае. Итоги 28 марта

18:35 28.03.2026 (обновлено: 18:36 28.03.2026)
 
Егор Леев
автор издания Украина.ру
КСИР сообщил об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем, где находился 21 украинский специалист
Корпус стражей исламской революции уничтожил в Дубае склад украинских противодронных систем, где также находился 21 украинец, заявил представитель центрального штаба иранских ВС "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"Одновременно с обстрелом убежищ американских командиров и солдат в Дубае, повлекшим за собой большие потери, в ходе совместной операции воздушно-космических и морских сил Корпуса стражей исламской революции был уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам, находившийся в Дубае для оказания помощи американской армии, где также находился 21 украинец", – отметил он.
Зольфагари указал, что судьба украинцев до сих пор неизвестна.
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало эту информацию.
"Это ложь. Официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции", – заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.
На Украине же тем временем задумываются, чем обернётся война в Иране для украинцев.
"Очень быстро оказалось, что война в Персидском заливе – не такая уж и чужая. Не успели мы оглянуться, как оказались фактически задействованы в ней. И начали всей страной пожинать её плоды", – написал в своей колонке от 28 марта на "Украинской правде" публицист Михаил Дубинянский.
Так, он упомянул рост мировых цен на энергоносители, который виден и на украинских АЗС, а также увеличение поступлений в российский бюджет и смягчение американской администрацией некоторых антироссийских санкций.
Дубинянский обратил внимание и на истощение американского запаса зенитных ракет, которых и так не хватало Украине.
Отдельно указал публицист и на вовлечённость украинских военных специалистов в конфликт: рост интереса арабских стран к украинским дронам-перехватчикам, отправку украинских специалистов на Ближний Восток и реакцию Ирана, который объявил Украину законной военной целью, сославшись на 51 статью ООН.
"События вокруг Ирана продемонстрировали, что на самом деле глобальная война просто не может оставаться "не нашей". Заодно удалось проверить на практике один популярный тезис, который уже несколько лет циркулирует в отечественном публичном пространстве. Тезис о том, что украинцам якобы не страшна Третья мировая, ведь мы лучше всех на планете к ней готовы. Как оказалось, эта точка зрения справедлива лишь частично", – подчеркнул Дубинянский.
Он отметил, что хоть Вооружённые силы Украины успешно освоили войну ΧΧΙ столетия – войну дронов – и владеют бесценным боевым опытом, которым не могут похвастаться многие другие страны мира, но ""готовы лучше других" не означает "на самом деле готовы"".
Дубинянский указал на зависимость Украины от мира.
"Стоило пересечь западную границу Украины, и нас встречало сплошное пространство мира. Свободное движение товаров и денег. Безопасное перемещение грузов и людей. Неисчерпаемые финансовые ресурсы, которые позволяли мирному Западу не только удовлетворять собственные потребности, но и вливать миллиарды в украинский бюджет", – подчеркнул Дубинянский.
13:25
Зеленский требует "ядерку", убийство агента, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 мартаВладимир Зеленский потребовал ядерное оружие. Украинцы дистанционно убили в Ставрополе завербованного ими агента. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Он указал, что именно этот фактор сглаживал ресурсное преимущество России.
"После 24.02.2022 нашим соотечественникам не пришлось познакомиться с тотальным товарным дефицитом, ни с эрзац-продуктами, ни с карточной системой. В начале марта 2026 года жители украинской столицы стояли в очередь в новую кондитерскую Namelaka с необычным розовым интерьером, вместо того, чтобы скучать в очередях за товарами первой необходимости. А тем временем в годы Второй мировой даже Швеция и Швейцария – страны, оставшиеся нейтральными – были вынуждены почти сразу перейти на карточное нормирование из-за коллапса европейской логистики", – напомнил публицист.
Дубинянский подчеркнул, что "уже сейчас негативные последствия войны в Персидском заливе заметно превосходят условный позитив".
"А если эта война слишком затянется, то риски для Киева вырастут в несколько раз. Никто не знает, что делать, если цена энергоносителей долго будет держаться на высоком уровне. Никто не знает, как быть, если запасы ракет-перехватчиков, которые жизненно необходимы Украины, сократятся до критического уровня. Но почти все понимают, что при таком раскладе придётся распрощаться на экономическое истощение РФ в ближайшем будущем. Словом, заявления о готовности украинцев к Третьей мировой войне оказались таким же оторванным от реальности, как и многие другие отечественные бравады", – заявил Дубинянский.
Он заявил, что украинцам "остаётся надеяться, что боевые действия против Ирана не будут длиться много месяцев или даже лет, и что нынешняя война на Ближнем Востоке – это всё-таки репетиция Третьей мировой, а не её начало".
10:05
Трамп угрожает НАТО и грезит о переименовании пролива. Хроника событий на утро 28 мартаПрезидент США Дональд Трамп пригрозил прекратить поддержку НАТО и намекнул на переименование Ормузского пролива
Ранее, 13 марта, Владимир Зеленский заявил, что Украина отправила в три страны Ближнего Востока советников, которые будут помогать бороться с иранскими беспилотниками.
"К нам обратились страны Ближнего Востока, чтобы мы поделились экспертизой уничтожения иранских "Шахедов" при массированных ударах этими дронами. Поэтому мы уже отправили экспертные группы в три страны. Готовы помогать. В конце неделя военные и секретарь СНБО вернутся и дадут полный ответ. Будем понимать объём помощи, которую ожидают от нас партнёры", – заявил Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
Он подчеркнул, что без украинских специалистов справиться с иранскими дронами невозможно.
"Мы знаем, что в странах Ближнего Востока, и в США, и в европейских государствах есть соответствующее количество дронов-перехватчиков. Но без наших пилотов, без военных, без специального софта всё это не работает. Эта система есть только в наших Вооружённых силах, она официальная, и поэтому все понимают: даже имея десятки и сотни перехватчиков, они ситуацию не выровняют. Это системная защита. Именно эксперты в системной защите, профи в ПВО, применении малой ПВО – именно они полетели в страны Ближнего Востока", – сообщил Зеленский.
За несколько дней до этого Зеленский называл три страны, куда направили украинских специалистов.
"Отправили наши команды, три команды профессиональные, укомплектованные. На этой неделе все три будут в трех разных странах. Первые три страны, куда мы отправили по нашим договоренностям, это Катар, [Объединённые Арабские] Эмираты, Саудовская Аравия", – рассказывал он 10 марта.
За день до этого в интервью The New York Times он сообщил, что Украина направила дроны-перехватчики и команду экспертов по БПЛА для охраны американских военных баз в Иордании.
Кроме того, 13 марта Зеленский встретился с представителем свергнутой Исламской революцией 1979 шахской династии Резой Пехлеви.
"Детально обсудили ситуацию в Иране и регионе и американскую операцию против террористического режима <...> Украина действительно хочет увидеть свободный Иран, который не будет сотрудничать с Россией и дестабилизировать регион Ближнего Востока, Европу и мир. Благодарен наследному принцу за чёткие заверения в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Наши команды будут поддерживать связь", – пообещал Зеленский.
Вчера, 18:00
В НАТО и ЕС - мощный раскол. Иран усиливает позиции в ближневосточном конфликте. Итоги 27 мартаПрезидент Финляндии Александр Стубб и глава европейской дипломатии Кая Каллас признали раскол в НАТО. Иран с помощью "Хезболлы" бьет израильскую армию и полностью контролирует Ормузский пролив. Денег в бюджете Украины осталось до лета. Российские военные провели уникальную операцию. Поток желающих заключить контракт с ВС РФ достиг 400 тысяч в год
Позднее стала известна реакция президента США Дональда Трампа на предложение украинской помощи.
"Нам не нужна помощь в защите от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. На самом деле у нас лучшие дроны в мире", – сказал президент США.
В ответ Зеленский заявил, что "риторика – это риторика", и "главное, чтобы мы знали, что мы делаем".
Подробнее о войне в Иране – в статье Сергея Котвицкого "Месяц войны. Промежуточные итоги нападения на Иран".
