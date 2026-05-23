США готовятся к удару, Венгрия блокирует сельхозпродукцию. Хроника событий на утро 23 мая
© AP / Matt Rourke
США готовятся к ударам по Ирану, сообщили СМИ. Венгрия запрещает импорт значительной части сельскохозяйственной продукции с Украины
Как сообщила новостная служба CBS News, администрация президента США Дональда Трампа в пятницу, 22 мая, готовилась к новому раунду военных ударов по Ирану, несмотря на то, что дипломатические переговоры продолжались.
При этом тогда окончательное решение относительно ударов не было принято.
В то же время, как сообщалось в публикации CBS News, некоторые представители американских Вооружённых сил и разведывательного сообщества отменили свои планы на выходные, приуроченные ко Дню памяти (национальный праздник США, в этом году отмечается 25 мая – Ред.), в ожидании возможных ударов.
Кроме того, по информации CBS News, представители министерства обороны и разведки начали обновлять списки отзыва для американских объектов за рубежом, поскольку подразделения, дислоцированные на Ближнем Востоке, покидают театр военных действий. Это является частью усилий по сокращению присутствия Вооружённых сил США в регионе на фоне опасений относительно возможного иранского ответного удара.
С момента вступления в силу временного перемирия в начале апреля США и Иран в основном воздерживались от военных действий друг против друга, что дало время для проведения непрямых переговоров о долгосрочном соглашении.
Как заявила в комментарии CBS News пресс-секретарь Белого дома Анна Келли, Трамп "чётко определил свои красные линии: Иран никогда не должен обладать ядерным оружием и не может хранить обогащенный уран".
"Президент всегда оставляет за собой все варианты действий, и задача Пентагона — быть готовым выполнить любое решение, которое может принять главнокомандующий. Президент четко дал понять, какими будут последствия, если Иран не заключит соглашение", – подчеркнула Келли.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп 22 мая провёл встречу с высокопоставленными чиновниками по вопросам национальной безопасности США, обсуждая дальнейшие шаги в войне с Ираном.
Он отменил поездку на свой гольф-курорт в Нью-Джерси на выходные и подтвердил, что не посетит свадьбу своего сына на Багамах.
"Хотя я очень хотел быть рядом с моим сыном Доном-младшим и новым членом семьи Трамп, его будущей женой Беттиной. Обстоятельства, связанные с правительственными делами, и моя любовь к США не позволяют мне этого сделать", – написал тогда Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп подчеркнул, что считает важным оставаться в Вашингтоне "в это важное время".
Ранее Трамп отметил, что свадьба состоится в неудачное время, упомянув "всё, что касается Ирана, и другие дела".
Среди участников заседания заседания по вопросам национальной безопасности 22 мая были вице-президент Джей Ди Венс и министр обороны Пит Хегсет.
Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, упомянул о пятничной встрече в Овальном кабинете во время выступления на церемонии выпуска в Военно-морской академии США в Анаполисе.
Кроме того, в пятницу, 22 мая, как сообщило агентство Reuter, в Тегеран прибыла катарская переговорная делегация, действующая по согласованию с Соединёнными Штатами, с целью содействовать заключению соглашения о прекращении войны с Ираном и урегулировать нерешённые вопросы.
Об этом агентству сообщил источник.
"В пятницу в Тегеране находится переговорная делегация из Катара", – указал он.
По его словам, делегация из Катара прибыла туда по согласованию с Соединёнными Штатами и ставит своей целью помочь "достичь окончательного соглашения, которое положит конец войне и решит несогласованные вопросы с Ираном".
Агентство указало, что хотя с начала боевых действий официальным посредником выступал Пакистан, возвращение Катара к переговорам отражает его давнюю роль союзника США в регионе и надежного непубличного канала связи между США и Ираном.
Венгерский запрет
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил, что Венгрия запрещает импорт значительной части сельскохозяйственной продукции из Украины.
"Правительство отзывает намерение Венгрии выйти из состава Международного уголовного суда и запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины", – написал Мадьяр на своей странице в соцсети.
Ранее, 22 мая в "Венгерском вестнике" было опубликовано постановление правительства о мерах в отношении перевозки отдельных сельскохозяйственных продуктов из Украины.
Согласно постановлению, запрет на ввоз, в частности, распространяется на говядину, свинину, баранину и козлятину, мясо птицы, яйца, мёд, овощи, пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу, гречку, муку, семена подсолнечника, пищевое масло и вино, если они происходят с территории Украины.
Запрет на ввоз не распространяется на те грузы, которые проходят транзитом через Венгрию, но к таким грузам применяются строгие условия.
В случае нарушения правил на перевозчика может быть наложен штраф в размере до 100% стоимости товара без НДС.
По информации издания Telex, после прекращения действия чрезвычайного положения 14 мая утратили силу постановления, связанные с управлением в чрезвычайных ситуациях, поэтому правительство "Тисы" перенесло часть из них на законодательный уровень. При этом запрет на импорт украинской продукции не вошёл в эти положения, и это было исправлено нынешним решением.
Министр сельского хозяйства и продовольственной экономики Саболч Бона 21 мая заявил, что не позволит, чтобы украинские или любые другие импортные товары ставили под угрозу средства к существованию венгерских фермеров и обеспечение венгерского населения здоровой пищей.
Бона указал, что защита венгерских продуктов, венгерских сельскохозяйственных угодий и венгерских фермеров является национальным интересом, поэтому министерство сельского хозяйства немедленно проанализирует сложившуюся ситуацию и примет необходимые правовые меры для того, чтобы защита венгерского рынка вновь стала однозначной и подлежала принудительному исполнению.
