Месяц войны. Промежуточные итоги нападения на Иран

28 марта исполняется месяц с начала американо-израильской агрессии против Ирана. Война на Ближнем Востоке по-прежнему продолжается, сохраняя тенденцию к эскалации. Но ее промежуточные итоги позволяют сделать несколько выводов, которые важны для прогнозирования экономической и политической ситуации.

Объединенные силы Соединенных Штатов Америки и Израиля, которые получили в блогосфере ироничное название "коалиции Эпштейна", переоценили собственные возможности, и, в свою очередь, недооценили военный потенциал Ирана. Его сопротивление оказалось продолжительным и упорным – на что явно не рассчитывали ни в Вашингтоне, ни в Тель-Авиве.Нападение на Иран планировалось в расчете на блицкриг – мгновенную капитуляцию Исламской Республики после убийства представителей ее военно-политического руководства. Вариант продолжительного противостояния с Ираном, судя по всему, в принципе не рассматривался западными стратегами. И об этом лучше всего свидетельствует нехватка средств противовоздушной обороны, с которой сталкиваются сейчас США и Израиль.Представители немецкого оборонного концерна Rheinmetall предупредили, что американские запасы противоракет ПВО могут истощиться в течение ближайшего месяца. Издание Haaretz признает, что что восемь из десяти запущенных иранских ракет достигают целей на израильской территории. Американские радары раннего предупреждения в Персидском заливе были выведены из строя первыми контратаками Ирана, а количество противоракет в арсенале израильской армии стремительно сокращается – особенно после того, как она атаковала Ливан, вступив в конфликт с "Хезболлой"."ПВО Израиля лишилась части американских радарных глаз и уже более недели работает в режиме экономии. Регулярные пуски десятков, а иногда и сотен ракет из Ливана также системно истощают израильское ПВО. Все это ожидалось к третьей неделе войны, и все это действительно происходит. Поэтому Иран на регулярной основе будет добиваться все новых и новых попаданий по Израилю", – комментирует ситуацию эксперт Борис Рожин.Экономические последствия длительной войны на Ближнем Востоке тоже не получили в Белом доме адекватной оценки. Администрация Дональда Трампа не верила, что иранцы смогут взять под свой огневой контроль Ормузский пролив. Но это стало реальностью, что привело к глобальному подорожанию нефти, газа и удобрений. Повышение цен на энергоресурсы ощутимо отражаются сегодня на экономике США, в свете роста цен на продукты питания и бензин. А это грозит Республиканской партии разгромным поражением на предстоящих промежуточных выборах.Трамп пытается влиять на рыночное ценообразование сообщениями в социальных сетях – обещая скорую капитуляцию иранского руководства, с которым якобы проводятся закулисные консультации.Накануне он заявил, что США приостанавливают на десять дней удары по энергетическим объектам Ирана, объясняя эти действия просьбой со стороны Тегерана. Но издание The Wall Street Journal дезавуировало слова американского президента. Американские журналисты сообщили о том, что Иран не запрашивал у Вашингтона паузу в атаках по своим энергообъектам, а никаких реальных переговоров по факту нет. Потому что иранские политики не верят противнику, который дважды напал на них под прикрытием дипломатического процесса.Судя по всему, сейчас происходит нечто подобное. Как сообщает так же газета, на фоне переговорной риторики Трампа Пентагон перебрасывает на Ближний Восток еще десять тысяч солдат. Трое республиканских конгрессменов, с которыми пообщался корреспондент The Wall Street Journal Алекс Уорд, сообщили, что наземная операция США в Иране может начаться уже в ближайшее время. В то же время, он утверждает, что окончательное решение о десантной операции еще не принято. Поскольку в Белом доме пытаются спрогнозировать ее возможные последствия для рейтингов американского президента, побивших на этой недели новый антирекорд.Наземная операция в Иране действительно расценивается экспертами как достаточно рискованная акция с не вполне понятными целями, чреватая новыми проблемами для администрации Трампа.Американский спецназ способен высадиться на острове Харк, где были размещены важные объекты иранской нефтедобычи, пострадавшие в результате недавних бомбардировок. Еще одной возможной целью вторжения является зона Ормузского пролива – острова Ормуз, Кешм, Ларак, Хенгам, Абу-Муса, Большой и Малый Томб. А некоторые аналитики рассматривают возможность захвата порта Бендер-Аббас, расположенного на материковой части Ирана.Однако такие действия однозначно увеличат американские потери, усиливая недовольство непопулярной в США войной. Наземная фаза агрессии ускорит рост цен на топливо и удобрения, что приведёт к инфляционной волне и обеднению американского потребителя. Отставной республиканский конгрессмен Мэтт Гетц, который поддерживал раньше Трампа, предсказывает, что наземная операция в Иране приведет Америку к полномасштабному кризису. А задача полной деблокировки Ормузского пролива все равно останется нерешенной – поскольку иранские войска могут поражать враждебные суда из глубины страны, и делают это уже сейчас.Трамп хочет осуществить наземную авантюру чужими руками. Американские дипломаты склоняют к участию в сухопутной операции арабские государства Персидского залива, опираясь на активную поддержку Великобритании. Нефтяные монархии сопротивляются этому давлению, осознавая, что новая эскалация конфликта ударит по ним больнее всего. Но их непосредственное участие в американской атаке представляется на этом этапе достаточно вероятным."Сейчас главная тема – подготовка к освобождению Ормузского пролива. Сорок четыре страны, включая ОАЭ, готовятся сформировать международные силы для полного и окончательного прекращения контроля Ирана. Министры обороны этих стран встретятся в Лондоне, чтобы создать силы для обеспечения безопасности этого морского пути", – утверждает политолог Абдул Халик Абдулла.Война на Ближнем Востоке может развиваться по двум различным сценариям. Трамп способен остановить активные боевые действия в одностороннем порядке, в очередной раз объявив о своей блестящей победе. Хотя такой результат будет означать для Вашингтона болезненное поражение с тяжелыми последствиями для политического будущего американского президента.Альтернативой этому варианту является затяжная война, которая окончательно разрушит Ближний Восток, запустив процессы дестабилизации современной системы мировой экономики. И нет никаких сомнений, что Вашингтон готов пойти на этот шаг, игнорируя его возможные результаты.Читайте подробности в интервью Константина Блохина: "Если Трамп отправит морпехов на остров Харк, Иран станет для него новым Вьетнамом"

Сергей Котвицкий

