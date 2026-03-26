Российские войска расширили зону контроля в Харьковской области

Российские войска расширили зону контроля в Харьковской области - 26.03.2026 Украина.ру

Российские войска расширили зону контроля в Харьковской области

На Бурлукском направлении Харьковской области российские подразделения возобновили наступление и выбили противника из села Шевяковка. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-03-26T22:17

2026-03-26T22:17

2026-03-26T22:17

Населенный пункт расположен рядом с Чугуновкой, где ранее Вооруженные силы Украины безуспешно пытались контратаковать. Сообщается о расширении зоны контроля примерно на четыре километра по фронту. На фоне концентрации сил противника у Гуляйполя российские войска продолжают давить в приграничье, растягивая резервы ВСУ.Ранее уведомлялось о наступательных действиях российских подразделений на Славянском направлении. Российские войска наступают западнее Калеников и формируют "клещи" на подступах к Рай-Александровке. Бои продолжаются на рубеже Федоровка-Вторая — Никифоровка, идет давление с юга и северо-востока.Попытка Вооруженных сил Украины прорваться в районе Ямполя завершилась неудачей — группы пехоты блокированы и уничтожаются ударами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. На фоне регулярного уничтожения техники потери ВСУ растут: число пропавших без вести под Славянском с начала года приближается к тысяче.Также сообщалось, что ситуация для украинских подразделений в Святогорске складывается критическая: логистика перекрыта, снабжение и переброска резервов осложнены. Город оказался в полукольце с перекрытой логистикой - ВС РФ продвигаются к Рай-Александровке, ВСУ несут потери под Славянском.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

харьковская область

россия

украина, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация