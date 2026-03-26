Российские войска расширили зону контроля в Харьковской области - 26.03.2026 Украина.ру
Российские войска расширили зону контроля в Харьковской области
Российские войска расширили зону контроля в Харьковской области - 26.03.2026 Украина.ру
Российские войска расширили зону контроля в Харьковской области
На Бурлукском направлении Харьковской области российские подразделения возобновили наступление и выбили противника из села Шевяковка. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-03-26T22:17
2026-03-26T22:17
Населенный пункт расположен рядом с Чугуновкой, где ранее Вооруженные силы Украины безуспешно пытались контратаковать. Сообщается о расширении зоны контроля примерно на четыре километра по фронту. На фоне концентрации сил противника у Гуляйполя российские войска продолжают давить в приграничье, растягивая резервы ВСУ.Ранее уведомлялось о наступательных действиях российских подразделений на Славянском направлении. Российские войска наступают западнее Калеников и формируют "клещи" на подступах к Рай-Александровке. Бои продолжаются на рубеже Федоровка-Вторая — Никифоровка, идет давление с юга и северо-востока.Попытка Вооруженных сил Украины прорваться в районе Ямполя завершилась неудачей — группы пехоты блокированы и уничтожаются ударами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. На фоне регулярного уничтожения техники потери ВСУ растут: число пропавших без вести под Славянском с начала года приближается к тысяче.Также сообщалось, что ситуация для украинских подразделений в Святогорске складывается критическая: логистика перекрыта, снабжение и переброска резервов осложнены. Город оказался в полукольце с перекрытой логистикой - ВС РФ продвигаются к Рай-Александровке, ВСУ несут потери под Славянском.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
харьковская область
россия
Украина.ру
украина, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Украина, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Российские войска расширили зону контроля в Харьковской области

22:17 26.03.2026
 
На Бурлукском направлении Харьковской области российские подразделения возобновили наступление и выбили противника из села Шевяковка. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
Населенный пункт расположен рядом с Чугуновкой, где ранее Вооруженные силы Украины безуспешно пытались контратаковать.
Сообщается о расширении зоны контроля примерно на четыре километра по фронту.
На фоне концентрации сил противника у Гуляйполя российские войска продолжают давить в приграничье, растягивая резервы ВСУ.
Ранее уведомлялось о наступательных действиях российских подразделений на Славянском направлении.
Российские войска наступают западнее Калеников и формируют "клещи" на подступах к Рай-Александровке.
Бои продолжаются на рубеже Федоровка-Вторая — Никифоровка, идет давление с юга и северо-востока.
Попытка Вооруженных сил Украины прорваться в районе Ямполя завершилась неудачей — группы пехоты блокированы и уничтожаются ударами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.
На фоне регулярного уничтожения техники потери ВСУ растут: число пропавших без вести под Славянском с начала года приближается к тысяче.
Также сообщалось, что ситуация для украинских подразделений в Святогорске складывается критическая: логистика перекрыта, снабжение и переброска резервов осложнены.
Город оказался в полукольце с перекрытой логистикой - ВС РФ продвигаются к Рай-Александровке, ВСУ несут потери под Славянском.
