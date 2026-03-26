Российские войска расширили зону контроля в Харьковской области
На Бурлукском направлении Харьковской области российские подразделения возобновили наступление и выбили противника из села Шевяковка. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-03-26T22:17
Населенный пункт расположен рядом с Чугуновкой, где ранее Вооруженные силы Украины безуспешно пытались контратаковать.
Сообщается о расширении зоны контроля примерно на четыре километра по фронту.
На фоне концентрации сил противника у Гуляйполя российские войска продолжают давить в приграничье, растягивая резервы ВСУ.
Ранее уведомлялось о наступательных действиях российских подразделений на Славянском направлении.
Российские войска наступают западнее Калеников и формируют "клещи" на подступах к Рай-Александровке.
Бои продолжаются на рубеже Федоровка-Вторая — Никифоровка, идет давление с юга и северо-востока.
Попытка Вооруженных сил Украины прорваться в районе Ямполя завершилась неудачей — группы пехоты блокированы и уничтожаются ударами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.
На фоне регулярного уничтожения техники потери ВСУ растут: число пропавших без вести под Славянском с начала года приближается к тысяче.
Также сообщалось, что ситуация для украинских подразделений в Святогорске складывается критическая: логистика перекрыта, снабжение и переброска резервов осложнены.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.