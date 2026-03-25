Тайная эвакуация в Польшу совпала с ударом ВС РФ по управлениям СБУ в четырех городах
В польский город Жешув со стороны украинской границы срочно прибыли три неизвестных борта, предположительно медицинской авиации. Об этом 25 марта сообщил Телеграм-канал "Военная хроника"
11:20 25.03.2026 (обновлено: 11:24 25.03.2026)
По информации источника, системы опознавания воздушных судов включились только на подходе к аэропорту Жешува, что характерно для скрытной эвакуации. Предположительно, борта вывозят раненых с приграничной полосы.
Активность в польском аэропорту совпала по времени с проведением скоординированного удара Вооруженных сил России по объектам Службы безопасности Украины. Целями атаки стали управления СБУ в Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе и Житомире.
Характер скрытной эвакуации сразу трех бортов, по мнению наблюдателей, косвенно указывает на серьезные потери в руководящем составе украинских спецслужб или среди иностранных советников, которые могли находиться на объектах в момент прилета.
"Тот ли это намёк, о котором говорили российские дипломаты после удара крылатыми ракетами Storm Shadow по Брянску, пока неизвестно", — отмечает "Военная хроника".
Ранее стало известно, что российские вооруженные силы нанесли комбинированные удары по объектам Службы безопасности Украины и энергетической инфраструктуры в ряде регионов страны. Подробности в публикации Сводка ударов: объекты СБУ и энергетика поражены в четырех регионах. Новости СВО к этому часу
