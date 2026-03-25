Тайная эвакуация в Польшу совпала с ударом ВС РФ по управлениям СБУ в четырех городах - 25.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260325/taynaya-evakuatsiya-v-polshu-sovpala-s-udarom-vs-rf-po-upravleniyam-sbu-v-chetyrekh-gorodakh-1077142230.html
Тайная эвакуация в Польшу совпала с ударом ВС РФ по управлениям СБУ в четырех городах
Тайная эвакуация в Польшу совпала с ударом ВС РФ по управлениям СБУ в четырех городах - 25.03.2026 Украина.ру
Тайная эвакуация в Польшу совпала с ударом ВС РФ по управлениям СБУ в четырех городах
В польский город Жешув со стороны украинской границы срочно прибыли три неизвестных борта, предположительно медицинской авиации. Об этом 25 марта сообщил Телеграм-канал "Военная хроника"
2026-03-25T11:20
2026-03-25T11:24
новости
украина
россия
винница
сбу
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077136511_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5cb15c2040eb4c331a3fea6b79b0c5fd.jpg
По информации источника, системы опознавания воздушных судов включились только на подходе к аэропорту Жешува, что характерно для скрытной эвакуации. Предположительно, борта вывозят раненых с приграничной полосы.Активность в польском аэропорту совпала по времени с проведением скоординированного удара Вооруженных сил России по объектам Службы безопасности Украины. Целями атаки стали управления СБУ в Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе и Житомире.Характер скрытной эвакуации сразу трех бортов, по мнению наблюдателей, косвенно указывает на серьезные потери в руководящем составе украинских спецслужб или среди иностранных советников, которые могли находиться на объектах в момент прилета.Ранее стало известно, что российские вооруженные силы нанесли комбинированные удары по объектам Службы безопасности Украины и энергетической инфраструктуры в ряде регионов страны. Подробности в публикации Сводка ударов: объекты СБУ и энергетика поражены в четырех регионах. Новости СВО к этому часу.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Самая массированная атака ВСУ за год, "иранский ребус" и план ЕС. Хроника событий на утро 25 марта.
украина
россия
винница
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077136511_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59d8e9e83673f5a823dcbc8feebcd4b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, винница, сбу, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Винница, СБУ, Вооруженные силы Украины

Тайная эвакуация в Польшу совпала с ударом ВС РФ по управлениям СБУ в четырех городах

11:20 25.03.2026 (обновлено: 11:24 25.03.2026)
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© REUTERS / Stringer
Читать в
ДзенTelegram
В польский город Жешув со стороны украинской границы срочно прибыли три неизвестных борта, предположительно медицинской авиации. Об этом 25 марта сообщил Телеграм-канал "Военная хроника"
По информации источника, системы опознавания воздушных судов включились только на подходе к аэропорту Жешува, что характерно для скрытной эвакуации. Предположительно, борта вывозят раненых с приграничной полосы.
Активность в польском аэропорту совпала по времени с проведением скоординированного удара Вооруженных сил России по объектам Службы безопасности Украины. Целями атаки стали управления СБУ в Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе и Житомире.
Характер скрытной эвакуации сразу трех бортов, по мнению наблюдателей, косвенно указывает на серьезные потери в руководящем составе украинских спецслужб или среди иностранных советников, которые могли находиться на объектах в момент прилета.
"Тот ли это намёк, о котором говорили российские дипломаты после удара крылатыми ракетами Storm Shadow по Брянску, пока неизвестно", — отмечает "Военная хроника".
Ранее стало известно, что российские вооруженные силы нанесли комбинированные удары по объектам Службы безопасности Украины и энергетической инфраструктуры в ряде регионов страны. Подробности в публикации Сводка ударов: объекты СБУ и энергетика поражены в четырех регионах. Новости СВО к этому часу.
О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Самая массированная атака ВСУ за год, "иранский ребус" и план ЕС. Хроника событий на утро 25 марта.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
