https://ukraina.ru/20260325/svodka-udarov-obekty-sbu-i-energetika-porazheny-v-chetyrekh-regionakh-novosti-svo-k-etomu-chasu-1077141252.html

Сводка ударов: объекты СБУ и энергетика поражены в четырех регионах. Новости СВО к этому часу

Российские вооруженные силы нанесли комбинированные удары по объектам Службы безопасности Украины и энергетической инфраструктуры в ряде регионов страны, сообщил Телеграм-канал "Донбасский партизан"

2026-03-25T10:39

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

сводка сво

белгород

ленинградская область

чернигов

спецоперация

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069329144_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_79f817beeeec10873cde8983db1ca55f.jpg

Как отмечается в сводке, удары по объектам СБУ носили повторный и прицельный характер с акцентом на выведение из строя внутренней инфраструктуры — узлов связи, серверных и рабочих зон.Во Львове зафиксирован повторный удар по району управления СБУ. По данным источников, он был нанесен для гарантированного вывода объекта из строя. В Виннице поражен район, где расположены узлы связи и рабочие помещения СБУ. В Житомире нанесены точечные удары по объектам, связанным со спецслужбой. По Тернополю подтверждений попаданий по объектам СБУ нет.Параллельно с ударами по силовым структурам нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры. В Тернопольской области поражена подстанция "Зборов", зафиксированы пожар и повреждение оборудования. Во Львовской области удар пришелся по тяговой подстанции, обеспечивающей работу железной дороги.Как отмечает канал, удары носят комбинированный характер: давление одновременно оказывается на силовые структуры и энергетику. Это создает дополнительную нагрузку на систему, однако центр управления, по имеющимся данным, остается нетронутым.Другие новости фронта из ежедневной сводке произошедшего 25 марта написал Телеграм-канал Украина.ру:🟥 Ночью отражалась атака украинских ракет и БПЛА по российским городам. Сообщалось о ракетно-дроновой опасности в Белгороде и Ленинградской области. Около 150 тысяч абонентов Чернигова и района остались без света из-за атаки РФ на энергообъект.🟥 Количество раненых в результате атаки ВСУ на Хомутовский район Курской области увеличилось до 14. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.🟥 Россия расширит список целей для ответного ядерного удара, если европейские страны вроде Польши и Швеции решат разместить на своей территории ядерное оружие, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.🟥 Около 450 тысяч жителей Белгородской области остались без электричества в результате ракетного удара, для полного восстановления электроснабжения потребуется несколько дней. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.🟥 ВС РФ поразили военный аэродром противника в Миргороде. Поступают сведения о поражении инфраструктуры военного аэродрома, а также объектов энергетической инфраструктуры. По последним сведениям, в Миргороде возник пожар. Также пожар возник на месте прилёта в Дмитровке Днепропетровской области, поражены цели в Сумах. Помимо того, минувшей ночью основные удары были нанесены по объектам военно-транспортной логистики, включая так называемые "промежуточные" склады ВСУ и инфраструктуру поставок электроэнергии на военные и промышленные объекты, сообщает Телеграм-канал "Дневник Десантника".О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Самая массированная атака ВСУ за год, "иранский ребус" и план ЕС. Хроника событий на утро 25 марта.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

сво, новости сво сейчас, новости сво россия, сводка сво, белгород, ленинградская область, чернигов, спецоперация, россия, украина, львов, вячеслав гладков, сбу, вооруженные силы украины