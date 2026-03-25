Сводка ударов: объекты СБУ и энергетика поражены в четырех регионах. Новости СВО к этому часу - 25.03.2026 Украина.ру
Сводка ударов: объекты СБУ и энергетика поражены в четырех регионах. Новости СВО к этому часу
Российские вооруженные силы нанесли комбинированные удары по объектам Службы безопасности Украины и энергетической инфраструктуры в ряде регионов страны, сообщил Телеграм-канал "Донбасский партизан"
Сводка ударов: объекты СБУ и энергетика поражены в четырех регионах. Новости СВО к этому часу

10:39 25.03.2026
 
Российские вооруженные силы нанесли комбинированные удары по объектам Службы безопасности Украины и энергетической инфраструктуры в ряде регионов страны, сообщил Телеграм-канал "Донбасский партизан"
Как отмечается в сводке, удары по объектам СБУ носили повторный и прицельный характер с акцентом на выведение из строя внутренней инфраструктуры — узлов связи, серверных и рабочих зон.
Во Львове зафиксирован повторный удар по району управления СБУ. По данным источников, он был нанесен для гарантированного вывода объекта из строя. В Виннице поражен район, где расположены узлы связи и рабочие помещения СБУ. В Житомире нанесены точечные удары по объектам, связанным со спецслужбой. По Тернополю подтверждений попаданий по объектам СБУ нет.
Параллельно с ударами по силовым структурам нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры. В Тернопольской области поражена подстанция "Зборов", зафиксированы пожар и повреждение оборудования. Во Львовской области удар пришелся по тяговой подстанции, обеспечивающей работу железной дороги.
Как отмечает канал, удары носят комбинированный характер: давление одновременно оказывается на силовые структуры и энергетику. Это создает дополнительную нагрузку на систему, однако центр управления, по имеющимся данным, остается нетронутым.
Другие новости фронта из ежедневной сводке произошедшего 25 марта написал Телеграм-канал Украина.ру:
🟥 Ночью отражалась атака украинских ракет и БПЛА по российским городам. Сообщалось о ракетно-дроновой опасности в Белгороде и Ленинградской области. Около 150 тысяч абонентов Чернигова и района остались без света из-за атаки РФ на энергообъект.
🟥 Количество раненых в результате атаки ВСУ на Хомутовский район Курской области увеличилось до 14. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
🟥 Россия расширит список целей для ответного ядерного удара, если европейские страны вроде Польши и Швеции решат разместить на своей территории ядерное оружие, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
🟥 Около 450 тысяч жителей Белгородской области остались без электричества в результате ракетного удара, для полного восстановления электроснабжения потребуется несколько дней. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
🟥 ВС РФ поразили военный аэродром противника в Миргороде. Поступают сведения о поражении инфраструктуры военного аэродрома, а также объектов энергетической инфраструктуры. По последним сведениям, в Миргороде возник пожар.
Также пожар возник на месте прилёта в Дмитровке Днепропетровской области, поражены цели в Сумах. Помимо того, минувшей ночью основные удары были нанесены по объектам военно-транспортной логистики, включая так называемые "промежуточные" склады ВСУ и инфраструктуру поставок электроэнергии на военные и промышленные объекты, сообщает Телеграм-канал "Дневник Десантника".
О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Самая массированная атака ВСУ за год, "иранский ребус" и план ЕС. Хроника событий на утро 25 марта.
Больше материалов по теме:
СВОновости СВО сейчасновости СВО Россиясводка СВОБелгородЛенинградская областьЧерниговСпецоперацияРоссияУкраинаЛьвовВячеслав ГладковСБУВооруженные силы Украины
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
11:48В Верховной Раде зреет бунт: депутаты отказываются поддерживать Зеленского
11:20Тайная эвакуация в Польшу совпала с ударом ВС РФ по управлениям СБУ в четырех городах
11:09Один против коалиции: Самойлов о логистической изоляции и сложном положении Тегерана
10:48Иранская АЭС под ударом: регион на грани радиационной катастрофы. Что происходит на международной арене
10:39Сводка ударов: объекты СБУ и энергетика поражены в четырех регионах. Новости СВО к этому часу
10:19Энергетическая независимость Молдавии рухнула вместе с ЛЭП Украины. Главное на утро 25 марта
10:00Самая массированная атака ВСУ за год, "иранский ребус" и план ЕС. Хроника событий на утро 25 марта
08:00Операция "отвлечение": "гуманитарные бомбардировки" Югославии и импичмент Клинтона
07:00Алексей Анпилогов: Война США против Ирана подтвердила, что лучшие армии в мире только у России и Украины
06:50Экономика Украины и война: взаимное свинство и гостиничный тур в Киев
06:40Ни шатко, ни валко: как идут переговоры по Украине
06:30У Украины кончается главное оружие, которое уже никогда не восстановить
06:20Будапештский пикник патриотов: Евроскептики хотят взять власть в Евросоюзе
06:10"Трасса до Киева почти пустая": Самойлов объяснил, чего так испугались ВСУ в Сумской области
06:00"Зеленский не дурак": аналитик раскрыл, как и почему Киев хочет продать США свои дроны
05:45"Ситуация сложная, бои продолжаются": военный эксперт о ситуации в районе Купянска
05:30Самойлов: "Днепр" и "Восток" могут соединиться и взять в окружение Ореховскую группировку ВСУ
05:15ВСУ пытаются в тумане перебросить резервы: Алехин о тактике Киева на Харьковском направлении
05:00"США и Израиль останавливаться не собираются": Самойлов о рисках сухопутного вторжения в Иран
04:45"Выбили ВСУ из Песчаного": полковник Алехин о продвижении "северян" в Харьковской области
Лента новостейМолния