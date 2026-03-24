Акции в Иране: жители требуют продолжения войны с США

Акции в Иране: жители требуют продолжения войны с США - 24.03.2026 Украина.ру

Акции в Иране: жители требуют продолжения войны с США

Иран не прекратит боевые действия до тех пор, пока с него не будут сняты все санкции. Об этом заявил военный советник верховного лидера Исламской республики, 24 марта передают иранские государственные СМИ

2026-03-24T08:46

2026-03-24T08:46

2026-03-24T09:26

По словам советника, Тегеран не намерен идти на уступки, пока международные ограничения полностью не отменят. Это заявление прозвучало на фоне сообщений о возможных переговорах между США и Ираном, которые Вашингтон называет "позитивными и продуктивными", но иранская сторона официально опровергает.Тем временем в крупнейших городах Ирана прошли массовые акции с требованием продолжать войну с Соединенными Штатами. По сообщениям местных СМИ, улицы заполнены людьми, которые выражают поддержку иранской армии и Корпусу стражей исламской революции (КСИР).Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, утверждая, что за последние два дня Вашингтон и Тегеран провели "очень позитивные и продуктивные" переговоры, которые продолжатся в течение недели.Однако в МИД Ирана опровергли эти утверждения, назвав их попыткой сбить цены на энергоносители и выгадать время для реализации военных планов в отношении страны. Подробности о развитии этой ситуации в обзоре Трамп анонсировал сделку, которую никто не подписывал, Киев "объявил войну" Будапешту. Итоги 23 марта.

иран

сша

тегеран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, тегеран , дональд трамп