Акции в Иране: жители требуют продолжения войны с США
Иран не прекратит боевые действия до тех пор, пока с него не будут сняты все санкции. Об этом заявил военный советник верховного лидера Исламской республики, 24 марта передают иранские государственные СМИ
Акции в Иране: жители требуют продолжения войны с США

08:46 24.03.2026 (обновлено: 09:26 24.03.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМитинг памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
Митинг памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Иран не прекратит боевые действия до тех пор, пока с него не будут сняты все санкции. Об этом заявил военный советник верховного лидера Исламской республики, 24 марта передают иранские государственные СМИ
По словам советника, Тегеран не намерен идти на уступки, пока международные ограничения полностью не отменят. Это заявление прозвучало на фоне сообщений о возможных переговорах между США и Ираном, которые Вашингтон называет "позитивными и продуктивными", но иранская сторона официально опровергает.
Тем временем в крупнейших городах Ирана прошли массовые акции с требованием продолжать войну с Соединенными Штатами. По сообщениям местных СМИ, улицы заполнены людьми, которые выражают поддержку иранской армии и Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, утверждая, что за последние два дня Вашингтон и Тегеран провели "очень позитивные и продуктивные" переговоры, которые продолжатся в течение недели.
Однако в МИД Ирана опровергли эти утверждения, назвав их попыткой сбить цены на энергоносители и выгадать время для реализации военных планов в отношении страны. Подробности о развитии этой ситуации в обзоре Трамп анонсировал сделку, которую никто не подписывал, Киев "объявил войну" Будапешту. Итоги 23 марта.
