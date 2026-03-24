Алексей Самойлов: "Киевский режим почувствовал серьезную угрозу после того, как мы заняли Сопыч"

Киевский режим почувствовал серьезную угрозу после того, как российские войска заняли Сопычь. Раньше там был погранпереход на трассе "Москва-Киев" через Глухов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-03-24T05:50

Ранее военкор Александр Коц и ресурсы группировки "Север" сообщили о переброске украинских резервов в Глуховский район Сумской области. Там российские войска заняли ряд населенных пунктов у трассы "Москва-Киев". Отмечается, что группы ГУР и ССО усиливают разведку и контрудары по российским позициям, а 414-я бригада "Птахи Мадьяра" пытается создать над ВСУ плотный дроновый зонтик.Комментируя ситуацию в Глуховском районе, Самойлов пояснил, что группировка "Север" создает там плацдармы."До этого группировка войск "Север" к югу от этой трассы создавала плацдармы вдоль границы. Каждую неделю были сообщения, что мы заняли какой-то населенный пункт с прилегающим к нему лесным массивом. Причем плацдарм достаточно глубокий. Мы где-то на 3 километра зашли", — рассказал Самойлов.По его словам, Глухов в советское время был серьезным военным городком. "И сейчас, по данным картографического ресурса "Диванный генштаб", видно, что ВСУ выстроили там дублированную систему инженерно-технических заграждений", — пояснил эксперт.Он добавил, что таким образом ВС РФ решают две задачи. Первая — создание буферной зоны для контроля территорий, откуда киевский режим запускает БПЛА или готовит диверсионные рейды. Вторая — растягивание резервов ВСУ, чтобы облегчить положение на других напряженных участках, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: США готовятся к масштабному вторжению в Иран, а Европа – к прямой войне с РФ на Украине" на сайте Украина.ру.О боях за Красноармейск, действиях противника, эвакуации гражданских и своем отношении к наградам — в материале Игоря Гомольского "Герой России Дмитрий Коноплев: со дня подписания контракта, я постоянно двигался к Красноармейску" на сайте Украина.ру.

