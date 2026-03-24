Союзники по расчету: Вашингтон пригрозил Европе газовым краном. Главное на утро 24 марта

В Вашингтоне предупредили ЕС, что если Брюссель будет затягивать с утверждением торгового соглашения или попытается изменить его условия, Европа может лишиться льготного доступа к американскому СПГ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 24 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-24T08:22

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Financial Times приводит мнение посла США в Евросюзе Эндрю Паздера, который заявил, что энергетический аспект торгового соглашения окажется под угрозой, если Евросоюз попытается изменить его условия.Другие новости к началу этого дня:🟦 Второй нефтезавод за две недели взорвался в американском штате Техас.🟦 Евросоюз может направить корабли в Ормузский пролив только после завершения боевых действий США и Израиля против Ирана. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.🟦 Монархии Персидского залива недовольны тем, что США не прислушиваются к их мнению при проведении военной операции против Ирана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.🟦 Россия наращивает экспорт дизельного топлива на фоне кризиса в Ормузском проливе.🟦 Авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" прибыл на военно-морскую базу на греческом острове Крит для ремонта после пожара, сообщил Шестой флот ВМС США. Пятый флот ВМС США заявил, что возгорание не связано с боевыми действиями.🟦 В Колумбии 66 человек погибли при крушении военно-транспортного самолёта в департаменте Путумайо. Травмы получили 57 человек.🟦 Лидер КНДР Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством. Он также заявил, что власти страны никогда не откажутся от статуса ядерной державы.🟦 Судебные приставы принудительно взыскивают более 4 млрд рублей с бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, осужденного за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц".

