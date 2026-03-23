Украинские спецслужбы переключились с "русских шпионов" на венгерских - 23.03.2026 Украина.ру
Украинские спецслужбы переключились с "русских шпионов" на венгерских
16:54 23.03.2026
 
© Служба безопасности УкраиныКибердепартамент СБУ
Кибердепартамент СБУ
© Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины объявила о разоблачении в Закарпатской области агента, который, по данным ведомства, руководил агентурной сетью, действовавшей в интересах Будапешта. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба украинского спецведомства
По информации СБУ, задержанный, гражданин Венгрии, собирал данные о военной защищенности региона, местных общественно-политических настроениях, а также о возможной реакции населения в случае ввода венгерских войск на территорию Закарпатья.
В ведомстве квалифицировали его деятельность как разведывательно-подрывную в пользу иностранного государства.
Официальный Киев, таким образом, переходит к полномасштабному давлению на Будапешт по линии спецслужб на фоне продолжающегося конфликта между двумя странами. Ранее Венгрия блокировала ряд решений Евросоюза в отношении Украины, а также выражала обеспокоенность положением венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
О других новостях к сегодняшнему полудню — в обзоре Зеленский пытается уломать Запад на мир "без подарков" для РФ. Хроника событий на 13:00 23 марта.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
