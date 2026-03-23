Украинские спецслужбы переключились с "русских шпионов" на венгерских
Служба безопасности Украины объявила о разоблачении в Закарпатской области агента, который, по данным ведомства, руководил агентурной сетью, действовавшей в интересах Будапешта. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба украинского спецведомства
2026-03-23T16:54
По информации СБУ, задержанный, гражданин Венгрии, собирал данные о военной защищенности региона, местных общественно-политических настроениях, а также о возможной реакции населения в случае ввода венгерских войск на территорию Закарпатья.В ведомстве квалифицировали его деятельность как разведывательно-подрывную в пользу иностранного государства.Официальный Киев, таким образом, переходит к полномасштабному давлению на Будапешт по линии спецслужб на фоне продолжающегося конфликта между двумя странами. Ранее Венгрия блокировала ряд решений Евросоюза в отношении Украины, а также выражала обеспокоенность положением венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
По информации СБУ, задержанный, гражданин Венгрии, собирал данные о военной защищенности региона, местных общественно-политических настроениях, а также о возможной реакции населения в случае ввода венгерских войск на территорию Закарпатья.
В ведомстве квалифицировали его деятельность как разведывательно-подрывную в пользу иностранного государства.
Официальный Киев, таким образом, переходит к полномасштабному давлению на Будапешт по линии спецслужб на фоне продолжающегося конфликта между двумя странами. Ранее Венгрия блокировала ряд решений Евросоюза в отношении Украины, а также выражала обеспокоенность положением венгерского национального меньшинства в Закарпатье.