Украинские спецслужбы переключились с "русских шпионов" на венгерских

Служба безопасности Украины объявила о разоблачении в Закарпатской области агента, который, по данным ведомства, руководил агентурной сетью, действовавшей в интересах Будапешта. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба украинского спецведомства

2026-03-23T16:54

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

По информации СБУ, задержанный, гражданин Венгрии, собирал данные о военной защищенности региона, местных общественно-политических настроениях, а также о возможной реакции населения в случае ввода венгерских войск на территорию Закарпатья.В ведомстве квалифицировали его деятельность как разведывательно-подрывную в пользу иностранного государства.Официальный Киев, таким образом, переходит к полномасштабному давлению на Будапешт по линии спецслужб на фоне продолжающегося конфликта между двумя странами. Ранее Венгрия блокировала ряд решений Евросоюза в отношении Украины, а также выражала обеспокоенность положением венгерского национального меньшинства в Закарпатье.О других новостях к сегодняшнему полудню — в обзоре Зеленский пытается уломать Запад на мир "без подарков" для РФ. Хроника событий на 13:00 23 марта.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

