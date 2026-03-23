ЕС дискриминирует Венгрию, Индия скупает российскую нефть. Новости к этому часу
Индия активно рассматривает возможности закупок российской нефти в течение месяца, отведённого на это Белым домом, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 23 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-03-23T12:26
2026-03-23T13:29
12:26 23.03.2026 (обновлено: 13:29 23.03.2026)
 
Индия активно рассматривает возможности закупок российской нефти в течение месяца, отведённого на это Белым домом, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 23 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
Другие новости к этому часу:
🟦 ЕС всё чаще исключает Венгрию из обсуждений деликатных вопросов — якобы из опасений о возможной передаче информации России. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов. Чтобы избежать обмена деталями с Будапештом, проводятся встречи небольших групп за закрытыми дверями.
🟦 Приднестровье обеспечивается энергоресурсами в штатном режиме. Об этом заявил первый зампред правительства - министр экономического развития Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник.
"Поставки газа осуществляются. Домовладения в централизованном порядке отапливаются", - сказал он.
🟦 Президент Абхазии Бадра Гунба 9 мая примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает правительство Абхазии.
🟦 Мира и долгосрочной стабильности в Европе не будет без возобновления диалога с Россией. Об этом в интервью сербской газете "Политика". заявила сопредседатель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
"Без участия России в Европе не будет мира. Это горькая реальность, которую Запад скрывал четыре года. Россия — европейская страна. Санкции и эскалация принесли всем только вред. Диалог, энергетическое партнерство и хорошие отношения с великими державами имеют решающее значение для выживания", — заявила Вайдель.
🟦 Россиянина, собиравшего для Киева информацию об объектах МО, приговорили за госизмену к 13 годам лишения свободы, сообщили в ФСБ. В сентябре 2024 года вступил в переписку с представителем спецслужб Украины и согласился на сотрудничество в деятельности против безопасности РФ.
🟦 После отражения атаки БПЛА продолжается тушение возгорания емкостей с нефтепродуктами в порту Приморска Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
🟦 Двое человек погибли в результате столкновения самолета с пожарной машиной в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, передает NBC News. Телеканал ABC News сообщил о 13 госпитализированных.
🟦 Возгорание ветрогенератора в южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто привело к гибели троих рабочих и разрушению установки, сообщает агентство "Рёнхап".
🟦 Стоимость топлива на украинских АЗС выросла за выходные. На киевских заправках зафиксированы следующие цены:
- Дизельное топливо: от 85,90 грн/л (≈ 164,13 руб.) до почти 90 грн/л (≈ 171,96 руб.). На некоторых АЗС встречалась цена, приближающаяся к отметке 100 грн/л (≈ 191,07 руб.).
- Бензин А-95: стоимость варьируется от 73,90 грн/л (≈ 141,20 руб.) до 78,99 грн/л (≈ 150,92 руб.).
- Премиальный бензин А-100: цена достигает 84,99 грн/л (≈ 162,39 руб.).
- Автомобильный газ: реализуется по цене 46,98 грн/л (≈ 89,77 руб.).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
