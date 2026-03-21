"Он становится участником большой игры": Ищенко о том, зачем Зеленский лезет в конфликт с Ираном
Втянувшись в конфликт на Ближнем Востоке в качестве союзника Израиля и ОАЭ, Зеленский становится опосредованным союзником США и участником большой геополитической игры. Это повышает его статус. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о том, что Зеленский рассчитывает получить, Ищенко пояснил, что втянувшись в конфликт на Ближнем Востоке в качестве союзника хотя бы Израиля и ОАЭ, он становится опосредованным союзником США. Несмотря на то, что Трамп говорит, что Зеленский ему не нужен.
"И он уже является не просто противником России по вопросу каких-то территорий, а участником большой геополитической игры. Это повышает его статус", — заявил Ищенко.
По его словам, европейцы не хотят ввязываться в этот конфликт, потому что им это и невыгодно, и неинтересно.
"Украина же, ввязываясь в этот конфликт, не получает никаких дополнительных ударов в ответ, но получает дополнительный политический бонус. У нее появляются новые геополитические союзники", — пояснил эксперт.
Он добавил, что главное для союзников — общая ненависть к России. "Самое главное, что Россия у них тоже враг. А Израиль с Ираном воюет и видит в нем главную угрозу своему существованию. Значит, Украина может рассчитывать на дополнительную поддержку", — подытожил собеседник Украина.ру.