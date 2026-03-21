"Он становится участником большой игры": Ищенко о том, зачем Зеленский лезет в конфликт с Ираном - 21.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260321/on-stanovitsya-uchastnikom-bolshoy-igry-ischenko-o-tom-zachem-zelenskiy-lezet-v-konflikt-s-iranom-1077032003.html
"Он становится участником большой игры": Ищенко о том, зачем Зеленский лезет в конфликт с Ираном
Втянувшись в конфликт на Ближнем Востоке в качестве союзника Израиля и ОАЭ, Зеленский становится опосредованным союзником США и участником большой геополитической игры. Это повышает его статус. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
новости
иран
сша
россия
ростислав ищенко
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
главные новости
главное
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064274721_0:0:1298:730_1920x0_80_0_0_9529b68f6f6e9c39b8a8ed317d3d1a57.jpg
Отвечая на вопрос о том, что Зеленский рассчитывает получить, Ищенко пояснил, что втянувшись в конфликт на Ближнем Востоке в качестве союзника хотя бы Израиля и ОАЭ, он становится опосредованным союзником США. Несмотря на то, что Трамп говорит, что Зеленский ему не нужен. "И он уже является не просто противником России по вопросу каких-то территорий, а участником большой геополитической игры. Это повышает его статус", — заявил Ищенко.По его словам, европейцы не хотят ввязываться в этот конфликт, потому что им это и невыгодно, и неинтересно. Он добавил, что главное для союзников — общая ненависть к России. "Самое главное, что Россия у них тоже враг. А Израиль с Ираном воюет и видит в нем главную угрозу своему существованию. Значит, Украина может рассчитывать на дополнительную поддержку", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский хочет повоевать с Ираном, чтобы еще больше втянуть США в конфликт с Россией" на сайте Украина.ру.О том, чем может закончиться война США против Ирана — в материале "Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.
"Он становится участником большой игры": Ищенко о том, зачем Зеленский лезет в конфликт с Ираном

© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Отвечая на вопрос о том, что Зеленский рассчитывает получить, Ищенко пояснил, что втянувшись в конфликт на Ближнем Востоке в качестве союзника хотя бы Израиля и ОАЭ, он становится опосредованным союзником США. Несмотря на то, что Трамп говорит, что Зеленский ему не нужен.
"И он уже является не просто противником России по вопросу каких-то территорий, а участником большой геополитической игры. Это повышает его статус", — заявил Ищенко.
По его словам, европейцы не хотят ввязываться в этот конфликт, потому что им это и невыгодно, и неинтересно.
"Украина же, ввязываясь в этот конфликт, не получает никаких дополнительных ударов в ответ, но получает дополнительный политический бонус. У нее появляются новые геополитические союзники", — пояснил эксперт.
Он добавил, что главное для союзников — общая ненависть к России. "Самое главное, что Россия у них тоже враг. А Израиль с Ираном воюет и видит в нем главную угрозу своему существованию. Значит, Украина может рассчитывать на дополнительную поддержку", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский хочет повоевать с Ираном, чтобы еще больше втянуть США в конфликт с Россией" на сайте Украина.ру.
О том, чем может закончиться война США против Ирана — в материале "Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:15"Зеленский так и рвется на Ближний Восток": Ищенко о том, будет ли Иран воевать с Украиной
06:00Наступление увязло в городских боях: Рожин рассказал о провале атак ВСУ под Купянском
05:45Освобождение Славянска и Краматорска будет означать освобождение всего Донбасса — военный эксперт
05:30"Зеленский лезет в любой конфликт": Ищенко о возможной сделке Украины с Израилем по БПЛА
05:15"Зона безопасности": военный эксперт о расширении контроля в Харьковской и Сумской областях
05:00"Обращать потери в ресурс для выживания": Серенко про уникальную особенность иранского общества
04:45Европейцы не хотят встревать в этот конфликт: политолог о позиции ЕС на Ближнем Востоке
04:30"Все ждут изменений после выхода зеленки": Борис Рожин о позиционных боях под Купянском
04:15"Он становится участником большой игры": Ищенко о том, зачем Зеленский лезет в конфликт с Ираном
04:00Дроны-ПВО по системе "выстрелил и забыл": эксперт о способах защиты от вражеских БПЛА
00:22После иранской ракетной атаки на военной базе ЦАХАЛ зафиксирован пожар
00:19Дмитриев назвал фейком сообщение Politico о предложении России США по разведданным
00:15Иран нанес ракетные удары по центральному Израилю
00:12В Киеве жители перекрыли дорогу из-за счетов за электричество
00:09Новый удар нанесен по городу Тростянец Сумской области
00:07На Украине детей принуждают к участию в "общенациональной минуте молчания"
23:36Трамп заявил, что США не интересует Ормузский пролив
23:33За три часа средства ПВО уничтожили 66 украинских беспилотников над девятью регионами РФ
23:23Во Львовской области сотрудники ТЦК применили силу к женщинам
23:06Комбриг ВСУ заявил о нехватке украинских операторов дронов и наборе англоязычных иностранцев
Лента новостейМолния