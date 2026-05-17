Живов о пути к цифровому превосходству: "Нужен спецштаб и первоклассные IT-специалисты из гражданки"
Чтобы догнать противника в цифровом управлении боем, нужен специальный межведомственный штаб и первоклассные IT-специалисты из гражданского сектора. Программистов, разобравшихся в военном IT, в России много — это наш скрытый ресурс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2026-05-17T04:15
Рассуждая о том, как наверстать отставание от ВСУ в цифровой сфере, эксперт предложил конкретные меры. "Необходимо создать специальный межведомственный штаб, целевым образом тратить туда деньги в большом количестве и нанимать первоклассных IT-специалистов из гражданского сектора, потому что только там есть успешные кейсы у людей. Только так можно догнать врага", — заявил Живов.
По словам Живова, чтобы догнать противника, сначала нужно поставить задачу, а у нас такая задача пока не ставится. Определенные шаги предпринимаются, но "никто не считает эту историю приоритетной".
При этом эксперт уверен, что кадровый потенциал у России есть. По мнению волонтера, программистов и людей, которые за четыре года СВО разобрались в военном IT, в России много.
"Если на уровне первых лиц будет понимание, что именно на этот вопрос нужно тратить все ресурсы, мы с противником через полгода-год догоним", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Украина и Запад пиарят Palantir, а Россия активно внедряет систему "Свод". Подробнее про новые технологии в сфере ВПК — в материале "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.