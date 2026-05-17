Цифровые системы управления боем: когда заработает "Свод"? Живов о новейших российских разработках
Цифровые системы управления боем: когда заработает "Свод"? Живов о новейших российских разработках
В российской армии есть несколько цифровых систем управления боем — "Гроза", "ЛИС", "Мишутка", а также разрабатывается система "Свод". Но пока они применяются ограниченно отдельными подразделениями. Задача — объединить их в единое целое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Цифровые системы управления боем: когда заработает "Свод"? Живов о новейших российских разработках

В российской армии есть несколько цифровых систем управления боем — "Гроза", "ЛИС", "Мишутка", а также разрабатывается система "Свод". Но пока они применяются ограниченно отдельными подразделениями. Задача — объединить их в единое целое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Эксперт поделился информацией о российской системе управления "Свод" и её возможностях, признав, что не видел её в работе на фронте. По его словам, в публичном пространстве о ней тоже мало информации, и на практике у него нет данных о том, что она собой представляет и как устроено управление в ней, хотя в теории она должна помочь.
"Я только знаю, что ее сейчас активно внедряют. Примерно к осени 2026 года она должна в ограниченном объеме заработать, чтобы сшить различные контуры боевого управления", — добавил Живов.
Эксперт отметил, что цифровые системы управления боем оперативно-тактического звена у нас в целом есть, но они пока в стадии активной разработки, а некоторые из них применяются на фронте отдельными подразделениями — например, "Гроза", "ЛИС" или "Мишутка".
При этом, в идеале, система "Свод" должна свести эти разрозненные молодые системы в единое цифровое пространство, сшить их по протоколам и обеспечить цифровую линию боевого соприкосновения, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия не победит в войне на Украине, пока не выстроит цифровую систему управления боем" на сайте Украина.ру.
Украина и Запад пиарят Palantir, а Россия активно внедряет систему "Свод". Подробнее про новые технологии в сфере ВПК — в материале "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.
НовостиРоссияУкраинаЗападАлексей ЖивовУкраина.руВПКцифровизацияуправлениеГлавные новостиглавноеИИ (искусственный интеллект)СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОСпецоперация
 
