https://ukraina.ru/20260517/tsifrovye-sistemy-upravleniya-boem-kogda-zarabotaet-svod-zhivov-o-noveyshikh-rossiyskikh-razrabotkakh-1079065024.html

Цифровые системы управления боем: когда заработает "Свод"? Живов о новейших российских разработках

Цифровые системы управления боем: когда заработает "Свод"? Живов о новейших российских разработках - 17.05.2026 Украина.ру

Цифровые системы управления боем: когда заработает "Свод"? Живов о новейших российских разработках

В российской армии есть несколько цифровых систем управления боем — "Гроза", "ЛИС", "Мишутка", а также разрабатывается система "Свод". Но пока они применяются ограниченно отдельными подразделениями. Задача — объединить их в единое целое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2026-05-17T04:45

2026-05-17T04:45

2026-05-17T04:45

новости

россия

украина

запад

алексей живов

украина.ру

впк

цифровизация

управление

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/10/1079064892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e97ccc73cb8c5b5a4afba96017ffcbf8.jpg

Эксперт поделился информацией о российской системе управления "Свод" и её возможностях, признав, что не видел её в работе на фронте. По его словам, в публичном пространстве о ней тоже мало информации, и на практике у него нет данных о том, что она собой представляет и как устроено управление в ней, хотя в теории она должна помочь."Я только знаю, что ее сейчас активно внедряют. Примерно к осени 2026 года она должна в ограниченном объеме заработать, чтобы сшить различные контуры боевого управления", — добавил Живов.Эксперт отметил, что цифровые системы управления боем оперативно-тактического звена у нас в целом есть, но они пока в стадии активной разработки, а некоторые из них применяются на фронте отдельными подразделениями — например, "Гроза", "ЛИС" или "Мишутка". При этом, в идеале, система "Свод" должна свести эти разрозненные молодые системы в единое цифровое пространство, сшить их по протоколам и обеспечить цифровую линию боевого соприкосновения, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия не победит в войне на Украине, пока не выстроит цифровую систему управления боем" на сайте Украина.ру.Украина и Запад пиарят Palantir, а Россия активно внедряет систему "Свод". Подробнее про новые технологии в сфере ВПК — в материале "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, алексей живов, украина.ру, впк, цифровизация, управление, главные новости, главное, ии (искусственный интеллект), сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация