https://ukraina.ru/20260517/ubiraet-tuman-voyny-i-uskoryaet-boevye-tsikly-zhivov-obyasnil-kak-ustroena-sistema-palantir-1079065206.html

"Убирает туман войны": военный эксперт объяснил, как устроена западная система Palantir

"Убирает туман войны": военный эксперт объяснил, как устроена западная система Palantir - 17.05.2026 Украина.ру

"Убирает туман войны": военный эксперт объяснил, как устроена западная система Palantir

Система Palantir дает ВСУ преимущество в распознавании целей и скорости принятия решений. Это многоконтурная система, которая сводит весь объем боевой информации в единое целое. Наша задача — создать такую же или даже лучше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2026-05-17T05:30

2026-05-17T05:30

2026-05-17T20:41

новости

украина

россия

алексей живов

дмитрий ковалевич

украина.ру

сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078478009_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_63f45fb7f3796a3e7c78ad11b7ef052c.jpg

Объясняя, какое преимущество дает противнику система Palantir, эксперт привел бытовую аналогию. "Есть две компании. Одна работает на привычном для 1990-х годов бумажном учете. Другая работает по системе сервер-менеджменте, когда все задачи распределяются в электронном виде и все сроки контролируются", — добавил Живов.То же самое с Palantir, который дает ВСУ преимущество в распознавании целей, в скорости принятия решений и в анализе нанесенных ударов, заявил собеседник Украина.ру.По словам Живова, это многоконтурная система, которая сводит весь объем боевой информации в единое целое, доступное любому офицеру на любом планшете. Она существенно упрощает работу, "убирает туман войны" и ускоряет прокручивание боевых циклов, которые по-английски называются OODA, а по-русски – НОРД (Наблюдение — Определение — Решение —Действие).Отвечая на вопрос о том, за счет чего российская армия компенсирует технологические пробелы, эксперт подчеркнул: "За счет мужества и героизма бойцов. Когда ты сражаешься с технологически подкованным противником, победить его можно только за счет самоотверженности", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия не победит в войне на Украине, пока не выстроит цифровую систему управления боем" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО после окончания перемирия — в статье Дмитрия Ковалевича "Продавливают оборону ВСУ посадка за посадкой". Что говорят на Украине о ситуации на фронте на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, алексей живов, дмитрий ковалевич, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, технологии, всу, война, война на украине, военный эксперт