"Убирает туман войны": военный эксперт объяснил, как устроена западная система Palantir
Система Palantir дает ВСУ преимущество в распознавании целей и скорости принятия решений. Это многоконтурная система, которая сводит весь объем боевой информации в единое целое. Наша задача — создать такую же или даже лучше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Система Palantir дает ВСУ преимущество в распознавании целей и скорости принятия решений. Это многоконтурная система, которая сводит весь объем боевой информации в единое целое. Наша задача — создать такую же или даже лучше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Объясняя, какое преимущество дает противнику система Palantir, эксперт привел бытовую аналогию. "Есть две компании. Одна работает на привычном для 1990-х годов бумажном учете. Другая работает по системе сервер-менеджменте, когда все задачи распределяются в электронном виде и все сроки контролируются", — добавил Живов.
То же самое с Palantir, который дает ВСУ преимущество в распознавании целей, в скорости принятия решений и в анализе нанесенных ударов, заявил собеседник Украина.ру.
По словам Живова, это многоконтурная система, которая сводит весь объем боевой информации в единое целое, доступное любому офицеру на любом планшете.
Она существенно упрощает работу, "убирает туман войны" и ускоряет прокручивание боевых циклов, которые по-английски называются OODA, а по-русски – НОРД (Наблюдение — Определение — Решение —Действие).
Отвечая на вопрос о том, за счет чего российская армия компенсирует технологические пробелы, эксперт подчеркнул: "За счет мужества и героизма бойцов. Когда ты сражаешься с технологически подкованным противником, победить его можно только за счет самоотверженности", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия не победит в войне на Украине, пока не выстроит цифровую систему управления боем" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО после окончания перемирия — в статье Дмитрия Ковалевича "Продавливают оборону ВСУ посадка за посадкой". Что говорят на Украине о ситуации на фронте на сайте Украина.ру.
