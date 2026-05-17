"Разве Palantir выиграл войну в Иране?" — эксперт объяснил, почему ИИ не заменит ядерное оружие - 17.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260517/razve-palantir-vyigral-voynu-v-irane--ekspert-obyasnil-pochemu-ii-ne-zamenit-yadernoe-oruzhie-1079065717.html
"Разве Palantir выиграл войну в Иране?" — эксперт объяснил, почему ИИ не заменит ядерное оружие
"Разве Palantir выиграл войну в Иране?" — эксперт объяснил, почему ИИ не заменит ядерное оружие - 17.05.2026 Украина.ру
"Разве Palantir выиграл войну в Иране?" — эксперт объяснил, почему ИИ не заменит ядерное оружие
Искусственный интеллект (ИИ) — это фантом, придуманный как синтаксическая конструкция, всего лишь сложные алгоритмы выбора данных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-05-17T05:00
2026-05-17T05:00
новости
иран
россия
сша
самойлов
ракеты
ии (искусственный интеллект)
ядерный
ядерное оружие
дальнобойные ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103292/38/1032923871_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_92e971aa84590f9d0d56e1e59e7ba8f0.jpg
Журналист попросил эксперта прокомментировать заявления гендиректора Palantir Алекса Карпа, который утверждает, что искусственный интеллект заменит ядерное сдерживание. Самойлов ответил, что такие заявления Карпу позволяет делать капитализация его компании на фондовом рынке.Эксперт подчеркнул, что он разбирается в автоматических системах управления. "Я не ретроград, моя специальность — автоматические системы управления непилотируемых летательных аппаратов, системы прицеливания и навигации", — заявил он. По словам эксперта, система боевого управления "Вьюга" была создана в России очень давно — это хорошо защищенная сеть передачи сигналов. Искусственный интеллект — это фантом, который придуман как синтаксическая конструкция, уверен Самойлов."Серьезные операционные системы внедряются и у нас, например, Astra Linux. Но говорить о том, что подобная система способна заменить Генштаб, нельзя. Вундерваффе — это объект поколения для таких, как Карп. Разве Palantir выиграл войну в Иране?" — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: США разыгрывают комбинацию с Зеленским, чтобы взять под контроль войну на Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО после окончания перемирия — в статье Дмитрия Ковалевича "Продавливают оборону ВСУ посадка за посадкой". Что говорят на Украине о ситуации на фронте на сайте Украина.ру.
иран
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103292/38/1032923871_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_5ed458b1396ff447a7fb9986ad6aa0a0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, россия, сша, самойлов, ракеты, ии (искусственный интеллект), ядерный, ядерное оружие, дальнобойные ракеты, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Иран, Россия, США, Самойлов, ракеты, ИИ (искусственный интеллект), ядерный, Ядерное оружие, дальнобойные ракеты, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"Разве Palantir выиграл войну в Иране?" — эксперт объяснил, почему ИИ не заменит ядерное оружие

05:00 17.05.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКонкурс полевой выучки "Стратегическое многоборье" в Новосибирской области
Конкурс полевой выучки Стратегическое многоборье в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Искусственный интеллект (ИИ) — это фантом, придуманный как синтаксическая конструкция, всего лишь сложные алгоритмы выбора данных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Журналист попросил эксперта прокомментировать заявления гендиректора Palantir Алекса Карпа, который утверждает, что искусственный интеллект заменит ядерное сдерживание. Самойлов ответил, что такие заявления Карпу позволяет делать капитализация его компании на фондовом рынке.
Эксперт подчеркнул, что он разбирается в автоматических системах управления. "Я не ретроград, моя специальность — автоматические системы управления непилотируемых летательных аппаратов, системы прицеливания и навигации", — заявил он.
По словам эксперта, система боевого управления "Вьюга" была создана в России очень давно — это хорошо защищенная сеть передачи сигналов. Искусственный интеллект — это фантом, который придуман как синтаксическая конструкция, уверен Самойлов.
"Серьезные операционные системы внедряются и у нас, например, Astra Linux. Но говорить о том, что подобная система способна заменить Генштаб, нельзя. Вундерваффе — это объект поколения для таких, как Карп. Разве Palantir выиграл войну в Иране?" — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: США разыгрывают комбинацию с Зеленским, чтобы взять под контроль войну на Украине" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО после окончания перемирия — в статье Дмитрия Ковалевича "Продавливают оборону ВСУ посадка за посадкой". Что говорят на Украине о ситуации на фронте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранРоссияСШАСамойловракетыИИ (искусственный интеллект)ядерныйЯдерное оружиедальнобойные ракетыСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОСпецоперацияУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:00Ответ Вашингтона Тегерану, Зеленской готовят арест. Итоги 17 мая
17:54Финляндия поднимает истребители на фоне инцидентов с БПЛА
17:26НАБУ и САП готовят арест жены Зеленского
17:13Во Франции могут запросить ордер на арест Илона Маска
16:54Гражданин Индии погиб в результате массированной атаки БПЛА на Московский регион
16:17В Раде признали неудобные факты о ситуации на фронте
15:57Удары дронами "Герань-2" по газовой инфраструктуре Украины и серия взрывов в ряде городов
15:40МУС выдал ордер на арест израильских чиновников
14:51США могут вновь смягчить ограничения на покупку российской нефти — Bloomberg
14:10Песков высказался о переговорах России и Европы
13:35Новости фронта: ВС РФ зачистили Боровую, ВСУ атаковали Белгородскую область, ПВО отражает угрозы
13:20Заявление МИД РФ и глумление Зеленского, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 мая
13:10Зеленский назвал атаку БПЛА на Москву "оправданным ответом"
12:39Тарасы всё пляшут: в Одессе прошел ЛГБТ*-марш
12:34Сводка Минобороны РФ: ПВО России сбила более 1000 дронов ВСУ, HIMARS и ракеты "Нептун"
12:08Финал "Евровидения-2026" завершился неожиданной победой
12:00Граждане Украины стали лидерами по числу обращений за убежищем в России с начала года
12:00"Вокруг Булгакова": писатель в кривом зеркале Украинского института национальной памяти
11:21Позывные "Шаман" и "Молчун": "Баба-Яга" загорелась, но все равно продолжала висеть в воздухе
11:17Добропольское направление СВО: ВС РФ усиливают огневой контроль и давление на позиции ВСУ
Лента новостейМолния