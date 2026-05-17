https://ukraina.ru/20260517/razve-palantir-vyigral-voynu-v-irane--ekspert-obyasnil-pochemu-ii-ne-zamenit-yadernoe-oruzhie-1079065717.html

"Разве Palantir выиграл войну в Иране?" — эксперт объяснил, почему ИИ не заменит ядерное оружие

"Разве Palantir выиграл войну в Иране?" — эксперт объяснил, почему ИИ не заменит ядерное оружие - 17.05.2026 Украина.ру

"Разве Palantir выиграл войну в Иране?" — эксперт объяснил, почему ИИ не заменит ядерное оружие

Искусственный интеллект (ИИ) — это фантом, придуманный как синтаксическая конструкция, всего лишь сложные алгоритмы выбора данных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-05-17T05:00

2026-05-17T05:00

2026-05-17T05:00

новости

иран

россия

сша

самойлов

ракеты

ии (искусственный интеллект)

ядерный

ядерное оружие

дальнобойные ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103292/38/1032923871_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_92e971aa84590f9d0d56e1e59e7ba8f0.jpg

Журналист попросил эксперта прокомментировать заявления гендиректора Palantir Алекса Карпа, который утверждает, что искусственный интеллект заменит ядерное сдерживание. Самойлов ответил, что такие заявления Карпу позволяет делать капитализация его компании на фондовом рынке.Эксперт подчеркнул, что он разбирается в автоматических системах управления. "Я не ретроград, моя специальность — автоматические системы управления непилотируемых летательных аппаратов, системы прицеливания и навигации", — заявил он. По словам эксперта, система боевого управления "Вьюга" была создана в России очень давно — это хорошо защищенная сеть передачи сигналов. Искусственный интеллект — это фантом, который придуман как синтаксическая конструкция, уверен Самойлов."Серьезные операционные системы внедряются и у нас, например, Astra Linux. Но говорить о том, что подобная система способна заменить Генштаб, нельзя. Вундерваффе — это объект поколения для таких, как Карп. Разве Palantir выиграл войну в Иране?" — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: США разыгрывают комбинацию с Зеленским, чтобы взять под контроль войну на Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО после окончания перемирия — в статье Дмитрия Ковалевича "Продавливают оборону ВСУ посадка за посадкой". Что говорят на Украине о ситуации на фронте на сайте Украина.ру.

иран

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, россия, сша, самойлов, ракеты, ии (искусственный интеллект), ядерный, ядерное оружие, дальнобойные ракеты, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво