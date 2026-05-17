Алексей Самойлов: "Сармат" может нанести удар через Северный и Южный полюс в обход ПРО - 17.05.2026 Украина.ру
Алексей Самойлов: "Сармат" может нанести удар через Северный и Южный полюс в обход ПРО
На Западе ставят под сомнение концепцию ядерного сдерживания, но ядерное оружие еще очень долго будет единственным эффективным фактором в международных отношениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Алексей Самойлов: "Сармат" может нанести удар через Северный и Южный полюс в обход ПРО

04:30 17.05.2026
 
© Фото : Министерство обороны РФ / Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
На Западе ставят под сомнение концепцию ядерного сдерживания, но ядерное оружие еще очень долго будет единственным эффективным фактором в международных отношениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Журналист спросил эксперта, как на Западе воспримут сигнал о постановке на боевое дежурство ракетного комплекса "Сармат". Самойлов ответил, что сомневающиеся в концепции ядерного сдерживания не понимают, о чем речь.
"Пусть постараются назвать хотя бы один вид оружия, который настолько эффективен для сдерживания агрессии", — заявил собеседник Украина.ру.
Поэтому, уверен аналитик, ядерное оружие еще очень долго будет единственным эффективным фактором сдерживания в международных, межконтинентальных и даже межцивилизационных отношениях.
"Заявленная дальность "Сармата" может по всем направлениям, в том числе и через Северный и Южный полюс, наносить удар по нашему вероятному противнику. Этой дальности хватит, чтобы пройти через районы, которые не контролирует ПРО вероятного противника", — подчеркнул эксперт.
Говоря о боеготовности Европы, Самойлов отметил, что Европа пока не готова к войне с Россией. "Поэтому пока европейцы могут вступить с нами в войну только небольшими подразделениями технической и разведывательной поддержки", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: США разыгрывают комбинацию с Зеленским, чтобы взять под контроль войну на Украине" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО после окончания перемирия — в статье Дмитрия Ковалевича "Продавливают оборону ВСУ посадка за посадкой". Что говорят на Украине о ситуации на фронте на сайте Украина.ру.
