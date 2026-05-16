Зеленский грозит ударами, война украинцев с ТЦК. Итоги 16 мая

Владимир Зеленский заявил, что Украина нарастит дальнобойные удары по России. Тем временем украинцы всё ожесточённее противостоят военкомам

2026-05-16T18:20

Владимир Зеленский у себя в соцсетях опубликовал видео, которые он назвал свидетельством ударов по РФ."Наши дальнобойные операции за эту неделю. И большая часть операций ещё продолжается, поэтому на видео показаны далеко не все наши результаты", - указал Зеленский.Среди прочего, он признался в том, что Украина атаковала сухогруз, оправдав это тем, что тот якобы перевозил боеприпасы.Также Зеленский пригрозил продолжением ударов."Будем наращивать масштабы и количество", – указал он.На Западе тем временем недовольны украинскими атаками. Так, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что украинские удары составляют угрозу для Германии."Лично я считаю, что действия Украины в ходе войны представляют собой серьёзную угрозу безопасности для Германии. Нельзя постоянно тыкать медведя в глаза раскалённым железом — например, ударами беспилотников вглубь России — и ожидать, что ничего не произойдет. В конце концов, медведь даст отпор", – предупредила Вайдель.В России же уверены, что проблема украинских ударов будет нарастать."Проблема украинских ударов по объектам в российских регионах будет нарастать. На Украине и для Украины создаётся новое поколение дальнобойного оружия, и главный вопрос уже не только в том, передадут ли США, Германия или Франция свои крылатые ракеты", – указал генеральный директор Союза авиапроизводителей России Алексей Рогозин.По словам Рогозина сейчас на Украине возникает другая схема: создание промышленной системы дальнего удара."Политически она удобнее прямых поставок ракет из арсеналов НАТО. Здесь особенно важны две истории: Destinus и Fire Point. Destinus обращает на себя внимание не только ракетой Ruta Block 2, для которой заявляется дальность более 700 км. Её основатель Михаил Кокорич* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. – Ред.) – бывший российский предприниматель, отказавшийся от российского гражданства и уехавший на Запад после уголовного преследования в России", – отметил Рогозин.Он обратил внимание, что теперь Корорич* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. – Ред.) вместе с крупнейшим немецким концерном Rheinmetall создаёт совместное предприятие по ракетным системам."По сути, Европа получает подрядчика нового типа. Это не классическое оборонное производство времен холодной войны, а быстрый аэрокосмический стартап, способный опираться на украинский боевой опыт. И Украина в этой схеме уже не просто получатель помощи. Она становится испытательным контуром, где изделие можно быстро применять, дорабатывать и снова проверять в боевых условиях", – указал эксперт.Второй важной историей является случай с компанией Fire Point."Fire Point - вторая важная история. Компания за короткое время прошла путь от дальнобойных ударных беспилотников до тяжелой ракеты "Фламинго" с заявленной дальностью до 3000 км и боевой частью более тонны. Источники утверждают, что компания выпускает сотни дальнобойных беспилотников и несколько ракет "Фламинго" в сутки. Даже если эти оценки завышены, сам вектор понятен. Речь идёт не о штучном "вундерваффе", а о попытке превратить дальнобойную крылатую ракету или "ракету-дрон" в массовое промышленное изделие", – отметил эксперт.По словам Рогозина, "именно это меняет ситуацию"."Storm Shadow, Taurus и ATACMS - дорогие системы, которых всегда мало. Их применение ограничено политически, технически и количественно. Сейчас появляется промежуточный класс оружия: дешевле классической крылатой ракеты, быстрее обычного дальнего беспилотника и пригодный для массового перенасыщения ПВО. Это уже не стратегическая авиация, не классические крылатые ракеты и не обычные беспилотники. Это массовые реактивные дальнобойные изделия, которые можно быстро менять под реальные боевые задачи и на основе боевого опыта", – подчеркнул он.Генеральный директор Союза авиапроизводителей России отметил, что при этом "двигатель может быть из одной страны, электроника - из другой, сборка - на западе Украины, деньги - европейские или американские, а испытания фактически проходят в ходе боевого применения"."Вокруг Украины создается устойчивая промышленная система на основе частной инициативы. Для России это становится одной из ключевых проблем. Ответ на нее не может сводиться только к ПВО или ударам по отдельным производственным площадкам. Нужен пересмотр того, как сама Россия работает с частными разработчиками, стартапами, малыми командами и предпринимателями. Никто как они не способен быстро доводить новые изделия до серийного применения, но им нужна системная поддержка", – подытожил Рогозин.Депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев указал, что уничтожение украинской и европейской инфраструктуры является вполне реализуемой."Уничтожение ресурсной базы является задачей сложной, ибо времени упущено немало, но реализуемой. В идеале, Европа тоже должна почувствовать физически ответственность за участие в войне на Украине, где она является стороной конфликта. Ну, то есть, ответственность в виде разного рода проблем с инфраструктурой и промпроизводством", – отметил Медведев.По его словам, "это тоже рано или поздно все равно придётся делать"."Потому что план изоляции Калининграда в НАТО совершенно очевидно готовят. Так что лучше и нам заранее наметить цели. Чтобы потом время не терять", - подчеркнул Медведев.Что же до Украины, то РФ следует задуматься над уничтожением энергосистемы на всей украинской территории.Война с ТЦКНа Украине всё чаще и всё жёстче оказывают противодействие ТЦК и СП (аналог российского военкомата – Ред.). 16 мая стало известно об очередном случае. В Ровно водитель BMW совершил наезд на представителя ТЦК во время конфликта на улице Малоривненской.Как рассказали очевидцы, представители ТЦК пытались вытащить водителя белого BMW из автомобиля. После этого мужчина включил заднюю передачу, начал движение назад и сбил одного из сотрудников военкомата.В этот же день в Одессе в СИЗО с правом выхода под залог в 66,5 тыс. грн. (около 110 тыс. руб. – Ред.) отправили 17-летнего Александра Свищенко, который подрался с полицейскими во время насильственной мобилизации. Парню грозит до 7 лет лишения свободы. Свищенко обвинили в том. Что он повредил полицейский автомобиль во время стычки с правоохранителями на улице Солнечной. Сообщалось, что он разбил цепью стекло автомобиля, куда запихнули мобилизованного.При этом, как писали местные телеграм-каналы, что он Свищенко мог вступиться за девушку, которую полицейские во время стычки задули газом."Нарушены все права моего ребенка. Мы будем подавать апелляцию", – заявила мать Александра Ирина Свищенко.Сама Ирина Свищенко, по информации местных СМИ замглавы Приморской районной администрации. Отец парня – Александр Свищенко – работает главным специалистом отдела мониторинга и взаимодействия с правоохранительными органами в Департаменте муниципальной безопасности Одесского горсовета.Также 16 мая в Измаиле, что под Одессой, группа мужчин прогнала военкомов. Уезжающий микроавтобус пытались догнать на мотоциклах. Как сообщили украинские СМИ, сопротивление могла оказать местная цыганская общинаВ этот же день командование Сухопутных войск ВСУ заявили, что не будет расследовать убийство в ТЦК отца пятерых детей, пока озвучивший эти факты народный депутат Юрий Камельчук не предоставит доказательств."Без официального обращения и подтвержденных доказательств такие обвинения остаются субъективными и не могут быть основанием для расследования", – указывалось в заявлении.В то же время, "описанная ситуация вызывает серьёзную обеспокоенность", заявили в Сухопутных войсках ВСУ, призвав депутата предоставить подробную информацию, а именно, дату, место и лиц, причастные к произошедшему через официальные каналы обратной связи или горячие линии Сухопутных войск. Это позволит оперативно проверить факты и принять необходимые меры, заверили в командовании Сухопутных войск ВСУ.О том, кто может помочь Украине с вооружением – в статье Татьяны Стоянович "Чешское ОПК, деньги ЕС, газ - российский. Словакия становится лидером по выпуску боеприпасов для Киева".

