Американская парадигма: детали об Иране, о которых промолчали, преимущество РФ - откровения разведки США

Американское разведсообщество не подтверждает, что Тегеран создавал реальную угрозу Соединённым Штатам, ради чего стоило бы атаковать исламскую республику, а ещё признаёт возможность выборочного сотрудничества с Россией, которая развивается даже в условиях проведения СВО

18 марта в специальном комитете Сената по разведке прошли слушания по теме "Угрозы в мире", где законодатели верхней палаты Конгресса попытались добиться у руководителей профильных ведомств - директора Национальной разведки США Тулси Габбард, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, главы ФБР Кэша Пателя, главы Разведуправления Пентагона Джеймса Адамса, и.о. директора Агентства нацбезопасности Уильяма Хартмана - ответов на самые волнующие их вопросы по операции на Ближнем Востоке, прежде всего, создавал ли в действительности Иран реальную опасность для Соединённых Штатов, а также готовился ли Белый дом к ответным шагам Тегерана в частности к перекрытию Ормузского пролива.Сенатор-демократ Джон Оссофф спросил Габбард, координирующую деятельности всех 18 американских разведывательных служб, считает ли разведывательное сообщество, что иранский режим представляет собой "неминуемую ядерную угрозу". Именно этим президент США Дональд Трамп оправдывает атаки на исламскую республику.В ответ Габбард сказала, что в обязанности разведывательного сообщества не входит определение того, что является неминуемой угрозой, а что – нет, это задача президента как главнокомандующего."Вот в чём проблема. Именно Вы несёте ответственность за определение того, что представляет угрозу для Соединённых Штатов", - упрекнул её сенатор-демократ Джон Оссофф.А его однопартиец Марк Уорнер - заместитель председателя спецкомитета, где проходили слушания, обвинил главу Национальной разведки в избирательном изложении заключений о ядерной программе Ирана, поскольку Габбард во вступительном слове не зачитала очень важную часть подготовленного текста своей речи, а она гласит: "[Со времён ударов США с воздуха по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо 22 июня 2025 года в рамках операции "Полуночный молот"] не предпринимались усилия, направленные на то, чтобы попытаться восстановить их (Ирана – ред.) мощности по обогащению [урана]. Входы в подземные объекты, подвергшиеся бомбардировке, завалены и перекрыты цементом".Женщина попыталась оправдаться нехваткой времени, мол, решила не оглашать этот вывод, чтобы поскорее завершить изложение развёрнутого текста вступительного слова. Однако Уорнер такому объяснению не поверил и заявил, что глава Нацразведки предпочла опустить те части, которые противоречат заявлениям Трампа об иранских ядерных разработках.Габбард действительно сложно назвать сторонницей радикальных мер в отношении Тегерана в отличие от главы государства. Ещё будучи членом Демократической партии, баллотируясь в президенты в 2020 году, она продавала футболки со слоганом против войны с Ираном, а в момент начала ударов по исламской республике в конце февраля находилась рядом с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, таким же противником применения силы, в Вашингтоне, а не с Трампом и "ястребами" администрации в Мар-а-Лаго. При этом в Сенате Габбард утверждала, что "как правило, присутствовала" на встречах, по итогам которых президент в итоге отдал приказ о начале "Эпической ярости".Отвечая на соответствующий вопрос сенатора-республиканца Джона Корнина, директор ЦРУ утверждал, что сведений, указывающих на отказ Ирана от ядерных амбиций или желания создать баллистические ракеты, способные угрожать американским войскам и союзникам на Ближнем Востоке, нет, "в действительности разведывательная информация отражает обратное".Одновременно со слушаниями в Конгрессе детали подготовки атак на Ближнем Востоке в интервью журналисту Такеру Карлсону раскрыл Джо Кент, только что подавший в отставку с поста руководителя Центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Нацразведки США из-за несогласия с военной операцией против исламской республики."Нет, они не были [на грани получения ядерного оружия] три недели назад, когда всё началось. В июне также не были. У иранцев есть религиозное предписание - фетва против разработки ядерного оружия - ещё с 2004 года. Она действует с 2004 года и находится в открытом доступе. Кроме того, у нас не было разведданных, указывающих на то, что эта фетва нарушается или вот-вот будет отменена. Иранская стратегия на самом деле довольно прагматична. Иранцы прекрасно понимают, что происходит в их регионе, и их стратегия заключалась в том, чтобы не отказываться полностью от ядерной программы", - заявил он.Это фетва, выпущенная ещё предыдущим верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, убитым в результате авиаудара по его резиденции в первый же день операции "Эпическая ярость"."Убив аятоллу, мы лишь усилили их позиции, поскольку теперь внутри страны они могут заявить: "Эй, все вы, кто полагал, что с американцами можно договориться, — вы просто простаки. С ними нужно воевать", - добавил Кент.Габбард также признала, что военные действия никак не повлияли на устойчивость политической системы исламской республики, "режим в Иране выглядит нетронутым".Это идёт вразрез с заявлением пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт о том, что "иранский режим был фактически обезглавлен в результате устранения его верховного лидера и высшего военного командования", а также утверждением "уничтожение ключевых объектов инфраструктуры и командных центров оставило Тегеран лишённым стратегических возможностей для ведения наступательной войны, угрозы судоходству" из официального меморандума Белого дома, разосланного членам Конгресса 2 марта.Насчёт того, оценивали ли власти США последствия нападения на Иран, включая ответные удары по нефтяным мощностям государств Аравийского полуострова и перекрытие Ормузского пролива, руководители ведомств на слушаниях отвечали утвердительно. Что также расходится со словами Трампа."Никто, никто — нет, нет, нет. Даже величайшие эксперты — никто не думал, что они нанесут удар. Ведь это были... я бы не назвал их дружественными странами, но они были, скорее, нейтральными. Они жили бок о бок годами", - утверждал американский лидер.Хотя, по информации целого ряда влиятельных мировых СМИ, разведсообщество предупреждало о высоких рисках планируемой операции. Белый дом был в курсе об угрозах ракетных ударов по базам США и способности Ирана перегрузить системы ПВО стран Персидского залива, писало агентство Reuters. А источники газеты The Washington Post рассказывали, что американская разведка перед началом военной операции заранее сообщила Трампу, что Корпус стражей исламской революции может укрепиться после начала конфликта.Однако теперь, когда ситуация на Ближнем Востоке пошла совсем не по тому сценарию, как рассчитывал Вашингтон, и всё больше выходит из-под его контроля, крайней в провалах хотят выставить разведку США. Руководителям профильных ведомств в этой ситуации приходится очень непросто: нужно и защитить себя от необоснованных обвинений, и демонстрировать публично солидарность с президентом страны, и не лгать Конгрессу, поскольку это подсудное дело.Кто знает, возможно, нынешнего неконтролируемого обострения в одном из самых взрывоопасных регионов мира можно было бы избежать, если бы президент и разведсообщество США работало слаженнее и больше прислушивалось друг к другу.Судя по заявлениям высокопоставленных чиновников, включая главу государства, председателя Палаты представителей (третьего лица государства), и тому, как развивались события, инициатива о начале военной операции исходила от Израиля, именно он подтолкнул Соединённые Штаты к принятию этого решения, которое, как понимала американская сторона, запустит цепочку событий, т. е. Иран обязательно ответит, сказал Кент."Я знаю, израильские чиновники — одни из разведки, другие из правительства — приходят к американским официальным лицам и говорят всякое, что, согласно нашим разведданным, попросту не соответствует действительности", - продолжил он.Ранее источники газеты The Wall Street Journal тоже сообщали, что на протяжении нескольких месяцев союзники – от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху до законодателей-республиканцев – твердили Трампу, что иранское правительство сейчас находится в самом слабом состоянии за всю историю, и призывали его воспользоваться уникальной возможностью, чтобы обезглавить режим."Вокруг него было очень мало людей, и, думаю, они все пели в унисон. <...> Думаю, ситуация сейчас была бы иной, если бы мы [тогда] действительно обсуждали картину, которая складывалась из разведданных", - заявил Кент.Он убеждён, что Вашингтон мог отговорить Израиль и не ввязываться в вооружённый конфликт."Мы могли просто сказать Израилю: "Нет, вы этого делать не будете, а если сделаете, мы лишим вас определённой поддержки". Но Израиль почувствовал, что, что бы он ни сделал, в какой бы ситуации нас ни поставил, он может действовать, а мы просто будем вынуждены реагировать. Это многое говорит о характере этих отношений, а также показывает, что существовало лобби, продвигавшее идею войны", - заявил Кент."Угрозы в мире" не ограничиваются одним только Ираном.Глава Разведывательного управления Пентагона Джеймс Адамс признал, что Вооружённые силы РФ сохраняют превосходство над ВСУ в зоне проведения СВО. На вопрос, приводит ли быстрое расходование американских боеприпасов в операции против Ирана к перебоям поставок вооружений Киеву, чиновник однозначного ответа не дал, выразив готовность обсудить эту тему подробнее на закрытой от прессы части слушаний.Габбард, также констатировав преимущество России "в войне против Украины", отметила, что РФ располагает передовыми системами, включая вооружения для противодействия в космосе, гиперзвуковые ракеты и подводные средства, кроме того, продолжает инвестировать в оборонно-промышленную базу и новые средства, которые представляют большую угрозу для США и их сил за рубежом, чем обычные вооружения" РФ.На слушаниях был представлен ежегодный доклад американских разведывательных органов по ситуации в сфере международной безопасности. Документ гласит, что Вооружённые силы России укрепляются, несмотря на проведение СВО, "сухопутные войска увеличиваются, а её военно-воздушные силы и военно-морской флот остаются целыми и, можно сказать, более боеспособными, чем до начала спецоперации". А ещё, как признаёт разведка, Россия остаётся сильной космической державой, несмотря на трудности, с которыми сталкивается, а именно - международные санкции и меры экспортного контроля Запада, впрочем, к ним страна, сохранит устойчивость.Отвечая на соответствующий вопрос сенаторов, Габбард подтвердила, что Россию и Китай можно рассматривать как основных стратегических конкурентов Соединённых Штатов. В конечном итоге аппарат директора Национальной разведки США и американские разведслужбы приходят к такому заключению: "Россия развивает сотрудничество с Китаем, Ираном и КНДР для защиты своих интересов и применяет ряд инструментов, которые находятся в "серой зоне" с точки зрения геополитического соперничества, ниже границы прямого военного конфликта. В то же время стремление России к многополярности могло бы обеспечить возможность для выборочного сотрудничества с США, если Москва в меньшей степени воспринимала бы Вашингтон как угрозу".

Евгения Кондакова

